Гороскоп на неделю 8-14 августа: все знаки зодиака

Гороскоп на неделю / Фото: Unsplash

На начало недели окажет значительное влияние новолуние 8 августа. Позитивные эмоции бурлят через край, люди общительны и щедры на комплименты, а еще загаданные желания начинают сбываться.

К концу семидневки эмоции улягутся, уступая место гармонии и рассудительности. Вам будет легче найти общий язык с окружающими, а также пойти на примирение.

Собираетесь на природу и не хотите тратить много средств? Мы расскажем вам, какие магазины Киева предлагают выгодные цены и оригинальные продукты.

Если вы пока еще в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в нашем календаре лайфхаков.

Читайте также: Гороскоп друидов: какое дерево – ваше

Гороскоп на неделю 8-14 августа для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

Овнов ждет гармоничная семидневка. Благоприятными будут поездки, встречи и дискуссии. Не пренебрегайте мерами безопасности, в том числе – санитарными. В водовороте рабочей недели не забывайте о своей семье и возлюбленных. В среду не поддавайтесь на провокации, чтобы избежать ненужных ссор и обид с их стороны.

Гороскоп на неделю 8-14 августа для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Тельцам на предстоящей неделе нужно будет решать финансовые проблемы, от которых не получится просто отвернуться. Ваши планы далеко не совпадают с действительностью. В пятницу постарайтесь не погружаться в воспоминания о прошлой жизни, иначе вам не избежать плохого настроения и выяснения отношений.

Гороскоп на неделю 8-14 августа для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Следующая неделя у Близнецов – отличное время. Несмотря на вашу медлительность и праздность, фортуна будет на вашей стороне, и дела стремительно пойдут вверх. Вот только во вторник постарайтесь держать эмоции под контролем, чтобы вами не овладело минорное настроение. Качественный отдых пойдет вам на пользу.

Читайте также: Любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю 8-14 августа для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

Ракам на следующей неделе будет сопутствовать удача. Так что постарайтесь максимально использовать шанс, который предоставляет вам судьба. В четверг вам особенно пригодится ваш ум и настойчивость, и вы сможете решить накопившиеся проблемы. А вот в выходные важно посвятить отдыху, чтобы набраться сил.

Гороскоп на неделю 8-14 августа для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Львам в первой половине семидневки лучше отказаться от скрупулезной работы – она не принесет желаемого результата, а вы лишь зря потратите свое время. Дела амурные также вряд ли вас порадуют. Много чего будет вас раздражать, поэтому большую часть времени лучше провести в одиночестве и самокопании.

Гороскоп на неделю 8-14 августа для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

Примерно до четверга работоспособности и инициативности Девы можно позавидовать. Но имейте в виду, что с такими темпами к выходным вы будете чувствовать себя, как выжатый лимон. Лучше сбавьте темпы, иначе рискуете подорвать свое здоровье. Отношения с любимым человеком порадуют вас полным взаимопониманием.

Реклама

Гороскоп на неделю 8-14 августа для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

Насколько удачно все сложится на следующей неделе, будет зависеть исключительно от вашего настроя, профессионализма и рассудительности. В понедельник можете не рассчитывать на чьи-то советы – вам придется самостоятельно справляться с поставленными вами задачами. А вот расслабленность и лень приберегите до выходных.

Гороскоп на неделю 8-14 августа для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Скорпионам во вторник не рекомендуется рисковать и затевать новые дела и планы. Лучше углубитесь в уже знакомую вам работу. Также попутно вам следует уделить больше внимания и времени близким. От вас потребуется решение семейных вопросов, которые иногда будут казаться противоречивыми.

Гороскоп на неделю 8-14 августа для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

На следующей неделе Стрельцам лучше держать себя в руках и не тратить свое внимание на мелочи. В пятницу отдайте предпочтение тем делам, которые не потребуют от вас больших энергетических затрат. Проявите осторожность при общении с незнакомыми людьми. В конце недели в семье на пустом месте могут вспыхнуть разногласия.

Читайте также: Финансовый гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю 8-14 августа для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Несмотря на серьезную загруженность на работе, начало недели обещает быть успешным. Главное – сохраняйте спокойствие и оставайтесь рассудительными. Вторую часть недели вам лучше провести с хорошей физической нагрузкой на организм. В личной жизни ожидаются приятные моменты в виде нового знакомства.

Гороскоп на неделю 8-14 августа для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

На следующей неделе Водолеям важно внимательно отнестись к своим финансам, иначе придется влезать в долги, а этого совсем не хочется делать. В четверг рабочие вопросы будут решаться в вашу пользу. Посвятите больше времени отдыху и релаксации, иначе ваше самочувствие может дать сбой.

Гороскоп на неделю 8-14 августа для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

У Рыб намечается очень благоприятная неделя. Буквально с самого старта вопросы бизнеса, карьеры, финансов и здоровья решаются успешно. Также не возникнет никаких проблем в личной жизни. Но при этом не забывайте уделять внимание родным и близким, особенно в конце недели – они нуждаются в вашей поддержке и заботе.

Смотрите видео гороскоп на 2021 год:

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака.