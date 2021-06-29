Гороскоп на июль-2021 для знака зодиака Рыбы: деньги как придут, так и уйдут

Рыбы / Фото: Сегодня

Станет ли июль удачливым месяцем для представителей знака Рыбы? Или же, возможно, придется всерьез потрудиться, чтобы по праву рассчитывать на благосклонность переменчивой Судьбы? Читайте подробный гороскоп на июль 2021 для знака Рыбы.

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Работа

Работа / Фото: Unsplash

Не удивляйтесь, если ваши желания будут расходиться с реальной возможностью что-либо сделать. И ваши планы не всегда могут совпадать с действительностью. Если так происходит в сфере работы, уберите эмоции и постарайтесь взглянуть на вещи философски: видимо, это просто не ваш звездный час, и лучше его переждать.

Финансы

Финансы / Фото: Unsplash

Финансовая сфера в июле 2021-го у Рыб будет иметь свою особенность. Как деньги к вам придут в этом месяце, точно так же – легко или с большим усилием – они вас и покинут. Если не хотите выйти в полный нуль, не берите с собой много налички, когда отправляетесь на шопинг, а на карту для надежности установите лимит.

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Здоровье

Тонизирующий напиток / Фото: Unsplash

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Вам не стоит заниматься самолечением, лучше пройти комплексную диагностику организма. Есть вероятность, что ваши проблемы вовсе не от того, что вы что-то не то съели, а от нервов и стрессов. А вот эксперименты над собой ничем хорошим не закончатся. И то, что помогло одному человеку, вряд ли будет полезно вам.

Любовь

Романтика / Фото: Unsplash

В июле у Рыб часто будут завязываться отношения с не равными себе – то ли по возрасту, то ли по статусу, как будто с человеком из другого мира. Важно научиться подбирать правильные слова и находить дипломатические пути решения конфликтов. Тогда развитие любовных отношений пойдет гладко, как по маслу.

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Отдых

Творчество / Фото: Unsplash

Занятие творчеством и создание чего-то полезного или красивого своими руками станет для Рыб настоящей отдушиной в июле. Вы будете творить без устали. Также дополнительную радость принесет еще и возможность на этом неплохо заработать. Старайтесь ловить волну и получать побольше впечатлений.

Смотрите видеогороскоп на 2021 год :

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