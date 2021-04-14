День матери-2021: когда празднуется в Украине

Есть множество домашних семейных дат, таких как День отца, День дочери или же День братьев и сестер. Но одним из самых главных праздников является День матери. Что означает эта дата, когда День матери отмечается в Украине в 2021 году, узнайте в нашей статье.

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Значение праздника всех матерей

У всех нас в течение жизни есть возможность иметь по несколько родственников: мужей, жен, детей, братьев и сестер. Даже бабушек с дедушками у человека по двое. И лишь родители – те единственные люди, которые даровали жизнь своим детям. Именно такому родному и близкому человеку, который выносил своего ребенка под сердцем, вскормил и взлелеял, посвящен праздник День матери.

Главное предназначение женщины на земле – родить, вырастить и воспитать детей, быть для них самым родным человеком от момента рождения и до самых последних дней. А значит, потенциально каждая женщина является матерью.

День матери — это международный праздник, который издавна почитается практически во всех странах мира. Он организован в честь всех матерей – и тех, кто уже родил детей, и тех, кто только собирается стать мамой.

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Когда День матери празднуется в Украине

Этот праздник в нашей стране не имеет фиксированной даты и в разные годы приходится на разные весенние дни.

Наряду с большинством стран, в Украине День матери празднуют во второе воскресенье мая. Происходит это согласно Указу президента Украины от 10 мая 1999 года №489/99.

Так в 2021 году праздник выпадает на 9 мая . Примечательно, что в нынешнем году День матери совпадает с другими значимыми датами – Днем памяти и примирения, а также Проводами – поминальным днем, идущим после праздника Пасхи.

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