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Что приготовить на завтрак, когда у вас на это 5 минут

3 августа, 07:01

Ирина Маслова

Это могут быть салаты из рукколы и овощей, а также из курицы с авокадо. Можно приготовить яичницу по-средиземноморски в микроволновке, бутерброды с тунцом или гранолу с полезным греческим йогуртом

Рецепты блюд для быстрого завтрака / Фото: unsplash.com

То, что приготовлено быстро – не значит невкусно. Даже за 5-7 минут можно приготовить и побаловать себя красивым и полезным завтраком. В этой подборке – 5 рецептов, которые займут у вас минимум времени. Это салаты, горячие бутерброды, яичница по-средиземноморски, гранола с греческим йогуртом и фруктами. Если планируете пикник на выходные, то здесь узнаете, в каких магазинах можно купить продукты по оптимальным ценам. А для незабываемого августа ознакомьтесь с лайфхаками из нашего календаря.

Салат из рукколы и свежих овощей

Салат из руколы / Фото: freepik.com

Ингредиенты

Для заправки

Способ приготовления

  1. Рукколу помыть и замочить на полчаса в холодной воде. Обсушить и переложить на тарелку.
  2. Помидоры черри помыть и разрезать пополам.
  3. Выложить нарезанные помидоры сверху на зелень.
  4. Для заправки смешать оливковое масло, лимонный сок и горчицу. Полить салат, посыпать солью и смесью молотых перцев.

Омлет в микроволновке по-средиземноморски

Омлет в микроволновке / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Смажьте чашку, пригодную для микроволновой печи, растительным маслом. Это удобно делать с помощью силиконовой кисточки.
  2. Разбейте яйца в чашку и тщательно взболтайте вилкой.
  3. Добавьте красный перец, шпинат, раскрошенную фету, зеленый лук и молотый перец по вкусу. Аккуратно перемешайте.
  4. Поставьте кружку в микроволновую печь и готовьте на высокой мощности в течение полутора минут.
  5. Достаньте кружку и подавайте омлет вместе с поджаренным хлебом.

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Бутерброды с салатом из тунца

Бутерброды с тунцом / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

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Для подачи

Способ приготовления

  1. Слить жидкость из банки с тунцом, размять рыбу вилкой.
  2. Маринованные огурцы измельчить.
  3. Яйца отварить вкрутую, остудить и очистить. Затем натереть на крупной терке или нарезать кубиками.
  4. Смешать все ингредиенты салата и заправить майонезом.
  5. Хлеб нарезать ломтиками и по желанию поджарить в духовке.
  6. Подавать тосты с зеленью, свежими огурцами и яичным салатом, украсив веточками петрушки или укропа.

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Салат с курицей, авокадо и апельсинами

Салат с курицей, авокадо и апельсинами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Для заправки

Способ приготовления

  1. Авокадо почистить, удалить косточку и нарезать дольками.
  2. Апельсин очистить от всех прожилок, оставить только мякоть дольками.
  3. Сделать заправку: смешать венчиком горчицу, апельсиновый сок, оливковое масло и соль.
  4. Выложить промытые листья салата на блюдо. Сверху положить авокадо, апельсин и куриную грудку. Полить заправкой.

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Гранола с греческим йогуртом и фруктами

Завтрак из греческого йогурта / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Налейте в миску йогурт, всыпьте гранолу.
  2. Персик и ягоды помойте. Персик нарежьте дольками, добавьте все в миску.
  3. Полейте медом и подавайте.

И еще один рецепт быстрого завтрака – гренок с тартаром из лосося и клубники – узнаете из видео.

Здесь найдете 3 рецепта кнедлей для уютного завтрака.

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