Що приготувати на сніданок, коли у вас на це тільки 5 хвилин

Це можуть бути салати з руколи і овочів, а також з курки з авокадо. Можна приготувати яєчню по-середземноморськи в мікрохвильовці, бутерброди з тунцем або гранолу з корисним грецьким йогуртом

Рецепти страв для швидкого сніданку / Фото: unsplash.com

Те, що приготовлено швидко – не означає несмачно. Навіть за 5-7 хвилин можна приготувати та потішити себе красивим і корисним сніданком. У цій добірці – 5 рецептів, які заберуть у вас мінімум часу. Це салати, гарячі бутерброди, яєчня з фетою, гранола з грецьким йогуртом і фруктами. Якщо плануєте пікнік на вихідні, то тут дізнаєтеся, в яких магазинах можна купити продукти за оптимальними цінами. А для незабутнього серпня ознайомтеся з лайфхаками з нашого календаря.

Салат з руколи і свіжих овочів

Салат з руколи / Фото: freepik.com

Інгредієнти

Рукола – пучок

Помідори чері – 10 шт.

Кедрові горіхи

Для заправки

Оливкова олія – 3 ст. л.

Лимонний сік, мед – по 1 ч. л.

Дижонская гірчиця – 2 ч. л.

Сіль, перець

Спосіб приготування

Руколу помити і замочити на пів години в холодній воді. Обсушити і перекласти на тарілку. Помідори чері помити і розрізати навпіл. Викласти нарізані помідори зверху на зелень. Для заправки змішати оливкову олію, лимонний сік і гірчицю. Полити салат, посипати сіллю і сумішшю мелених перців.

Омлет у мікрохвильовці по-середземноморськи

Омлет в мікрохвильовці / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Яйця – 2 шт.

Смажений червоний перець (кубиком) – 1 ст. л.

Подрібнений шпинат – 1/4 чашки

Фета – 1 ст. л.

Нарізана зелена цибуля – 1 ч. л.

Мелений перець – за смаком

Спосіб приготування

Змастіть чашку, придатну для мікрохвильової печі, олією. Це зручно робити за допомогою силіконової пензлика. Розбийте яйця в чашку і ретельно збовтайте виделкою. Додайте червоний перець, шпинат, розкришену фету, зелену цибулю і мелений перець за смаком. Акуратно перемішайте. Поставте кружку в мікрохвильову піч і готуйте на високій потужності півтори хвилини. Дістаньте чашку і подавайте омлет разом з підсмаженим хлібом.

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Бутерброди із салатом з тунця

Бутерброди з тунцем / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

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200 г консервованого тунця шматочками

3 яйця

3-4 маринованих корнішона або свіжий огірок

2-3 ст. л. майонезу або сметани

Зелень – для прикраси

Мелений перець – за смаком

Для подачі

Хліб

Салатне листя

Свіжі огірки

Спосіб приготування

Злити рідину з бляшанки з тунцем, розім'яти виделкою рибу. Мариновані огірки подрібнити. Яйця відварити круто, остудити і очистити. Потім натерти на крупній тертці або нарізати кубиками. Змішати всі інгредієнти салату і заправити майонезом. Хліб нарізати скибочками і за бажанням підсмажити в духовці. Подавати тости із зеленню, свіжими огірками і яєчним салатом, прикрасивши гілочками петрушки або кропу.

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Салат з куркою, авокадо і апельсинами

Салат з куркою, авокадо та апельсином / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Рукола або мікс салатів – 50 г

Шматочки курячої грудки – 2-3 шт.

Апельсин – 1 шт.

Авокадо – 1 шт.

Для заправки

Оливкова олія

Апельсиновий сік

Гірчиця – 1 ст. л.

Сіль

Спосіб приготування

Авокадо почистити, видалити кісточку і нарізати часточками. Апельсин очистити від всіх прожилок, залишити тільки м'якоть часточками. Зробити заправку: змішати вінчиком гірчицю, апельсиновий сік, оливкову олію і сіль. Викласти промиті листя салату на тарілку. Зверху покласти авокадо, апельсин і курячу грудку. Полити заправкою.

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Гранола з грецьким йогуртом і фруктами

Сніданок з грецького йогурту / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

200 г натурального йогурту

2-3 ст. л. граноли

1/2 персика

жменя малини

жменя чорниці

1 ст. л. меду

Спосіб приготування

Налийте в миску йогурт, всипте гранолу. Персик і ягоди помийте. Персик наріжте часточками, додайте все в миску. Полийте медом і подавайте.

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