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Що приготувати на сніданок, коли у вас на це тільки 5 хвилин

3 серпня, 07:01

Ірина Маслова

Це можуть бути салати з руколи і овочів, а також з курки з авокадо. Можна приготувати яєчню по-середземноморськи в мікрохвильовці, бутерброди з тунцем або гранолу з корисним грецьким йогуртом

Рецепти страв для швидкого сніданку / Фото: unsplash.com

Те, що приготовлено швидко – не означає несмачно. Навіть за 5-7 хвилин можна приготувати та потішити себе красивим і корисним сніданком. У цій добірці – 5 рецептів, які заберуть у вас мінімум часу. Це салати, гарячі бутерброди, яєчня з фетою, гранола з грецьким йогуртом і фруктами. Якщо плануєте пікнік на вихідні, то тут дізнаєтеся, в яких магазинах можна купити продукти за оптимальними цінами. А для незабутнього серпня ознайомтеся з лайфхаками з нашого календаря.

Салат з руколи і свіжих овочів

Салат з руколи / Фото: freepik.com

Інгредієнти

Для заправки

Спосіб приготування

  1. Руколу помити і замочити на пів години в холодній воді. Обсушити і перекласти на тарілку.
  2. Помідори чері помити і розрізати навпіл.
  3. Викласти нарізані помідори зверху на зелень.
  4. Для заправки змішати оливкову олію, лимонний сік і гірчицю. Полити салат, посипати сіллю і сумішшю мелених перців.

Омлет у мікрохвильовці по-середземноморськи

Омлет в мікрохвильовці / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Спосіб приготування

  1. Змастіть чашку, придатну для мікрохвильової печі, олією. Це зручно робити за допомогою силіконової пензлика.
  2. Розбийте яйця в чашку і ретельно збовтайте виделкою.
  3. Додайте червоний перець, шпинат, розкришену фету, зелену цибулю і мелений перець за смаком. Акуратно перемішайте.
  4. Поставте кружку в мікрохвильову піч і готуйте на високій потужності півтори хвилини.
  5. Дістаньте чашку і подавайте омлет разом з підсмаженим хлібом.

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Бутерброди із салатом з тунця

Бутерброди з тунцем / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

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Для подачі

Спосіб приготування

  1. Злити рідину з бляшанки з тунцем, розім'яти виделкою рибу.
  2. Мариновані огірки подрібнити.
  3. Яйця відварити круто, остудити і очистити. Потім натерти на крупній тертці або нарізати кубиками.
  4. Змішати всі інгредієнти салату і заправити майонезом.
  5. Хліб нарізати скибочками і за бажанням підсмажити в духовці.
  6. Подавати тости із зеленню, свіжими огірками і яєчним салатом, прикрасивши гілочками петрушки або кропу.

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Салат з куркою, авокадо і апельсинами

Салат з куркою, авокадо та апельсином / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Для заправки

Спосіб приготування

  1. Авокадо почистити, видалити кісточку і нарізати часточками.
  2. Апельсин очистити від всіх прожилок, залишити тільки м'якоть часточками.
  3. Зробити заправку: змішати вінчиком гірчицю, апельсиновий сік, оливкову олію і сіль.
  4. Викласти промиті листя салату на тарілку. Зверху покласти авокадо, апельсин і курячу грудку. Полити заправкою.

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Гранола з грецьким йогуртом і фруктами

Сніданок з грецького йогурту / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Спосіб приготування

  1. Налийте в миску йогурт, всипте гранолу.
  2. Персик і ягоди помийте. Персик наріжте часточками, додайте все в миску.
  3. Полийте медом і подавайте.

І ще один рецепт швидкого сніданку – грінок з тартаром з лосося і полуниці – дізнаєтеся з відео.

Тут знайдете 3 рецепти кнедлів для затишного сніданку.

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