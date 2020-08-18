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Что приготовить на Яблочный Спас – 5 рецептов постных блюд

Ирина Маслова
17 августа, 13:41
В день праздника традиционно готовят всевозможные блюда из яблок. Их можно не только запечь, но использовать в качестве начинки для штруделя, шарлотки и печенья. Из яблок стоит приготовить и попробовать безалкогольный сидр

Рецепты постных блюд к Яблочному Спасу / Фото: Depositphotos

Неизменная дата для Яблочного Спаса – 19 августа. В этот день принято готовить разные блюда из яблок. Если вы придерживаетесь Успенского поста, который сейчас продолжается, то рецепты ниже для вас. Постная выпечка ничем не хуже от обычной и не ограничивает в действиях. И чтобы не ограничиваться во время покупки продуктов для пикника, в этом материале узнаете самые оптимальные цены.

Печеные яблоки с изюмом и медом

Печеное яблоко в духовке / Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  • 4 яблока
  • 4 ч. л. меда
  • 4 ч. л. изюма
  • 2 ст. л. сахарной пудры
  • Палочки корицы – для украшения

Способ приготовления

  1. Яблоки помыть, срезать верхушки. По желанию сохранить их, чтобы позже сделать крышечки.
  2. Вырезать в каждом яблоке серединку и положить фрукты в жаропрочную форму.
  3. Внутрь каждого яблока положить по чайной ложке изюма и меда. Закрыть крышечками и отправить в разогретую духовку.
  4. Запекать яблоки при температуре 180 градусов примерно 15-20 минут. Их готовность можно определить по внешнему виду яблочной кожицы – она должна зарумяниться и, возможно, слегка полопаться.
  5. Выложить яблоки с изюмом на порционные тарелки, посыпать их сахарной пудрой и украсить палочками корицы. Подавать печеные яблоки теплыми.

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Постное печенье с яблоками и изюмом

Рецепты постных блюд к Яблочному Спасу / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 2 небольших яблока
  • 4 ст. л. манной крупы
  • 2 ст. л. лимонного сока
  • Большая горсть изюма
  • 5 ст. л. муки
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 5 ст. л. растительного масла

Способ приготовления:

  1. Очищенные яблоки натереть на крупной терке.
  2. Соединить тертое яблоко, лимонный сок, изюм и манную крупу. Поставить в холодильник на час.
  3. Добавить растительное масло, муку, разрыхлитель и замесить тесто.
  4. Разогреть духовку до 180 градусов.
  5. Выложить тесто на противень, застеленный пергаментной бумагой. Разровнять руками в виде прямоугольника высотой 1 см.
  6. Выпекать постное яблочное печенье в течение 30 минут. Перед подачей остудить.

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Постный яблочный штрудель на пиве

Постный яблочный штрудель / Фото: Depositphotos

Ингредиенты для теста

  • 300 г муки
  • 200 мл пива
  • 50 г растительного масла
  • Сода – на кончике ножа

Для начинки

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  • 1,5 кг яблок
  • 300 г изюма
  • 1 стакан сахара
  • 1 ч. л. корицы

Способ приготовления

  1. Изюм запарить, яблоки очистить от кожуры и нарезать кусочками, смешать с изюмом и сахаром.
  2. Замесить тесто из всех ингредиентов, раскатать очень тонким слоем в виде прямоугольника.
  3. Выложить на тесто, примерно на треть его площади, изюм с яблоками, посыпать корицей.
  4. Свернуть в рулет, выпекать в разогретой духовке при температуре 200 градусов в течение 30 минут.
  5. Подавать штрудель теплым или холодным, по желанию посыпав просеянной сахарной пудрой.

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Постная яблочная шарлотка

Яблочная шарлотка в духовке / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 1 стакан пшеничной муки
  • 1 стакан кукурузной муки
  • 1 стакан яблочного сока
  • 1 стакан сахара
  • 1/4 стакана растительного масла
  • 1 ч. л. соды
  • Корица или цедра лимона – по вкусу
  • 3 яблока

Способ приготовления

  1. Яблоки помыть, почистить и удалить сердцевину. Разрезать каждый фрукт на шесть долек.
  2. Приготовить тесто. Смешать в миске все сухие ингредиенты: оба вида муки, сахар, соду и корицу.
  3. Затем к сухим ингредиентам добавить растительное масло и яблочный сок. Все тщательно перемешать. Должно получится тесто по консистенции, как на оладьи.
  4. Форму для выпечки смазать маслом, вылить в нее все тесто. Сверху на тесто выложить дольки яблок.
  5. Пирог слегка присыпать сахаром. Выпекать при 180 градусов в течение 40 минут. Готовность проверить зубочисткой.
  6. Пирог можно украсить миндальными хлопьями перед подачей.

Безалкогольный яблочный сидр

Яблочный сидр безалкогольный / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 1 л яблочного сока
  • 1 апельсин
  • 2 палочки корицы
  • 7-8 см корня имбиря
  • 2 л газированной воды
  • Лед

Способ приготовления

  1. Налейте яблочный сок в кастрюльку, добавьте порезанный на ломтики апельсин, палочки корицы и почищенный и порезанный на кусочки корень имбиря.
  2. Доведите до кипения, уменьшите огонь и варите 30 минут.
  3. Снимите с огня и полностью остудите.
  4. Процедите сидр через сито и разлейте по бокалам.
  5. Предварительно по желанию добавьте в бокалы по горсти льда и наполните их на четверть газированной водой.

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