Что приготовить на Яблочный Спас – 5 рецептов постных блюд

Рецепты постных блюд к Яблочному Спасу / Фото: Depositphotos
Неизменная дата для Яблочного Спаса – 19 августа. В этот день принято готовить разные блюда из яблок. Если вы придерживаетесь Успенского поста, который сейчас продолжается, то рецепты ниже для вас. Постная выпечка ничем не хуже от обычной и не ограничивает в действиях. И чтобы не ограничиваться во время покупки продуктов для пикника, в этом материале узнаете самые оптимальные цены.
Печеные яблоки с изюмом и медом
Ингредиенты:
- 4 яблока
- 4 ч. л. меда
- 4 ч. л. изюма
- 2 ст. л. сахарной пудры
- Палочки корицы – для украшения
Способ приготовления
- Яблоки помыть, срезать верхушки. По желанию сохранить их, чтобы позже сделать крышечки.
- Вырезать в каждом яблоке серединку и положить фрукты в жаропрочную форму.
- Внутрь каждого яблока положить по чайной ложке изюма и меда. Закрыть крышечками и отправить в разогретую духовку.
- Запекать яблоки при температуре 180 градусов примерно 15-20 минут. Их готовность можно определить по внешнему виду яблочной кожицы – она должна зарумяниться и, возможно, слегка полопаться.
- Выложить яблоки с изюмом на порционные тарелки, посыпать их сахарной пудрой и украсить палочками корицы. Подавать печеные яблоки теплыми.
Постное печенье с яблоками и изюмом
Ингредиенты
- 2 небольших яблока
- 4 ст. л. манной крупы
- 2 ст. л. лимонного сока
- Большая горсть изюма
- 5 ст. л. муки
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 5 ст. л. растительного масла
Способ приготовления:
- Очищенные яблоки натереть на крупной терке.
- Соединить тертое яблоко, лимонный сок, изюм и манную крупу. Поставить в холодильник на час.
- Добавить растительное масло, муку, разрыхлитель и замесить тесто.
- Разогреть духовку до 180 градусов.
- Выложить тесто на противень, застеленный пергаментной бумагой. Разровнять руками в виде прямоугольника высотой 1 см.
- Выпекать постное яблочное печенье в течение 30 минут. Перед подачей остудить.
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Постный яблочный штрудель на пиве
Ингредиенты для теста
- 300 г муки
- 200 мл пива
- 50 г растительного масла
- Сода – на кончике ножа
Для начинки
- 1,5 кг яблок
- 300 г изюма
- 1 стакан сахара
- 1 ч. л. корицы
Способ приготовления
- Изюм запарить, яблоки очистить от кожуры и нарезать кусочками, смешать с изюмом и сахаром.
- Замесить тесто из всех ингредиентов, раскатать очень тонким слоем в виде прямоугольника.
- Выложить на тесто, примерно на треть его площади, изюм с яблоками, посыпать корицей.
- Свернуть в рулет, выпекать в разогретой духовке при температуре 200 градусов в течение 30 минут.
- Подавать штрудель теплым или холодным, по желанию посыпав просеянной сахарной пудрой.
Постная яблочная шарлотка
Ингредиенты
- 1 стакан пшеничной муки
- 1 стакан кукурузной муки
- 1 стакан яблочного сока
- 1 стакан сахара
- 1/4 стакана растительного масла
- 1 ч. л. соды
- Корица или цедра лимона – по вкусу
- 3 яблока
Способ приготовления
- Яблоки помыть, почистить и удалить сердцевину. Разрезать каждый фрукт на шесть долек.
- Приготовить тесто. Смешать в миске все сухие ингредиенты: оба вида муки, сахар, соду и корицу.
- Затем к сухим ингредиентам добавить растительное масло и яблочный сок. Все тщательно перемешать. Должно получится тесто по консистенции, как на оладьи.
- Форму для выпечки смазать маслом, вылить в нее все тесто. Сверху на тесто выложить дольки яблок.
- Пирог слегка присыпать сахаром. Выпекать при 180 градусов в течение 40 минут. Готовность проверить зубочисткой.
- Пирог можно украсить миндальными хлопьями перед подачей.
Безалкогольный яблочный сидр
Ингредиенты
- 1 л яблочного сока
- 1 апельсин
- 2 палочки корицы
- 7-8 см корня имбиря
- 2 л газированной воды
- Лед
Способ приготовления
- Налейте яблочный сок в кастрюльку, добавьте порезанный на ломтики апельсин, палочки корицы и почищенный и порезанный на кусочки корень имбиря.
- Доведите до кипения, уменьшите огонь и варите 30 минут.
- Снимите с огня и полностью остудите.
- Процедите сидр через сито и разлейте по бокалам.
- Предварительно по желанию добавьте в бокалы по горсти льда и наполните их на четверть газированной водой.
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