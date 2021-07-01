Какая заготовка на зиму придется по вкусу каждому знаку зодиака

Водолеи, которые высоко ценят дружбу, – компанейские соленые огурцы, жгучие во всех смыслах Скорпионы – острая аджика, любители приключений и новых эмоций – Стрельцы – маринованные грибы

Какая вы заготовка на зиму

Сезон заготовок настал и нужно приложить немало сил, чтобы осенью и зимой было вкусно. Огурцы, помидоры, капуста и прочее будут надежно закатаны в банки. Мы к этому привыкли. А вот о чем нужно подумать летом каждому знаку зодиака, вернее, что замариновать, узнаем из этого материала. Если ищете правильный мед, который соответствует вам по гороскопу, узнаете об всем здесь. И в календаре лайфхаков лета – масса нестандартных идей для полезного отпуска.

Овен – квашеная капуста

Для вечных стратегов и напористых Овнов – квашеная капуста / Фото: Depositphotos

Одна из главных наших заготовок на зиму. Практически стратегический продукт. Как и с Овнами. Они тоже страшные стратеги. Эти люди живут по принципу "цель оправдывает средства", поэтому не существует той преграды, которую бы Овен не смог сломать.

Телец – помидоры

Консервативные и практичные Тельцы – консервированные помидоры / Фото: Depositphotos

Это когда тихий зимний вечер, жареная картошка, вся семья в сборе и в центре стола консервированные помидоры. Тельцы консервативны и практичны, никогда не теряют здравого рассудка и обожают домашний уют.

Близнецы – заготовка для борща

Для Близнецов, которые ценят время, лучший вариант – заготовка для борща / Фото: Pixabay

Авантюрные и яркие, изменчивые и подвижные – это о Близнецах. Они зависят от социума и всегда тянутся к новым людям, но зачастую в этой суматохе умеют быть сконцентрированными. Заготовка для борща – крайне удобная вещь, она экономит время. А для Близнецов много лишнего времени – это важно.

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Рак – зеленый горошек

Раки любят прятаться ото всех, когда им что-то не нравится, как и горошек в стручках / Фото: freepik.com

Говорят, у Раков очень непростой характер. Они скрытны, закрыты и осторожны. Но всегда готовы прийти на помощь членам семьи и друзьям, внимательно выслушать и поддержать. Для других людей они могут быть бессердечными. А еще – любят прятаться ото всех, чтобы никого не обидеть. Их заготовка – это горох. В стручке или просто так.

Лев – кабачки

Кабачок требует много специй. Как и Лев требует внимания к себе / Фото: Depositphotos

Люди этого знака требовательны ко всем и в первую очередь к себе – стараются быть лучшими и в работе, и в семье. Делают все, чтобы произвести хорошее впечатление. Но не всегда это получается. Зачастую бывает наоборот. Как и с кабачком. Понадобится немало специй и других ингредиентов, чтобы замариновать его вкусно.

Дева – лечо или болгарский перец

Отзывчивые Девы – это всегда вкусное лечо или болгарский перец / Фото: Depositphotos

Вы – верный и трудолюбивый друг, который может добавить "глубины" вашему кругу общения, точно так же, как и красивый болгарский перец. Полезный болгарский перец содержит больше витамина С, чем апельсин. Девы, как и перец, не любят хвастаться своими талантами, но это не значит, что они не могут быть полезны в дружбе.

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Весы – маринованный чеснок

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Весы, которые болезненно реагируют на критику, напоминают чеснок / Фото: freepik.com

Весы элегантны, вежливы и рассудительны. У них устойчивая психика, но острый язык, они умеют находить нестандартные решения. Эти люди болезненно реагируют на критику – могут замыкаться в себе. Это так напоминает чеснок. И без него не вкусно, и всегда важно знать, сколько его добавить в еду, чтобы все не испортить.

Скорпион – аджика

Жгучие Скорпионы – это аджика / Фото: Depositphotos

Острая, жгучая аджика. Практически, как Скорпионы с их невыносимым нравом. Эти люди берут от жизни все, а потому и не устоят ни перед чем. Ведь они страстны во всем. Их легко вывести из себя и практически невозможно успокоить. Как и острую аджику.

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Стрелец – грибы

Грибы – всегда приключение, а Стрельцы это дело любят / Фото: Depositphotos

Ну, во-первых, собрать грибы – то еще приключение. Говорят, что Стрельцы наиболее счастливы, когда попадают в нестандартные ситуации, любят искать из них такой же выход. Стрельцы всегда будут стоять на своем, чего б им это не стоило. Они авантюристы и идеалисты – практически истинные грибники и любители соленых грибочков.

Козерог – зелень (укроп, шпинат)

Упорные и хладнокровные Козероги – заготовки зелени, которые всегда кстати / Фото: Depositphotos

Хладнокровные, нацеленные на результат и успех люди. Они контролируют свои эмоции и не перегибают палку. Разве что крайне редко. Они любят, когда все по их правилам и с удовольствием откроют заранее заготовленную зелень к столу.

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Водолей – огурцы

Соленые огурцы никогда не подведут, как и Водолеи / Фото: Depositphotos

Хрустящие и ароматные огурцы – это общительные, интересные Водолеи. Эти люди всегда находят верное решение и могут направить на путь истинный своих близких. За это мы их и любим, как и соленые огурцы – они не подведут никогда.

Рыбы – баклажанная икра

Вкусная баклажанная икра – это интересные во всех смыслах Рыбы / Фото: Depositphotos

Во-первых, этот овощ по форме напоминает рыбу. Во-вторых, как и Рыбы, баклажан очень вкусный. В любых ипостасях – от икры из них до острых целых в банке. Но чтобы это все заготовить на зиму, нужно постараться. Впрочем, как найти подход к капризным Рыбам.

Как замариновать огурцы экспресс-методом и приготовить салат из них – смотрите в видео.

Здесь узнаете, какой вы суп по гороскопу.