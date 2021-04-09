Букингемский дворец утопает в цветах – британцы скорбят по принцу Филиппу

После известия о смерти принца Филиппа, супруга королевы Великобритании Елизаветы II, британцы массово едут к Букингемскому дворцу.

Тысячи граждан приехали к королевской резиденции возложить цветы и выразить свои глубочайшие соболезнования, рассказали новостям "Сегодня" местные жители.

Муж королевы Елизаветы умер за два месяца до своего столетия. Принц Уильям и Кейт Миддлтон отреагировали на смерть принца Филиппа. В их официальном Instagram-аккаунте появился пост с сообщением об утрате и черно-белым фото герцога.

Читайте также: Некролог. Принц Филипп — герцог с сильным характером и принципиальной позицией

Реклама

Провожать принца Филиппа будут в Виндзоре. Похороны будут не государственными – на них будет присутствовать лишь узкий круг родственников, друзей и глав из стран Содружества.

На страницах мировых лидеров в соцсетях появились соболезнования королеве и ее семье.

Приедут ли принц Гарри и беременная вторым ребенком Меган Маркл на похороны принца Филиппа – пока неизвестно.