Бразильский завтрак, который нужно попробовать – рецепты сочной запеканки и кофе со сливками

Бразильский завтрак - рецепты пышной запеканки и кофе со сливками / Фото: pexels.com
Конечно, большинство бразильцев предпочитают плотно поесть в обед, к завтраку у них сэндвичи, фрукты и чашка крепкого кофе. Но достаточно часто на утренних столах оказываются традиционная запеканка Bolo de fuba, рецепт которой известен с 17-го века, и кофе со сливками и горьким шоколадом. Если для вас важно, чтобы завтрак был плотным и сытным, то эти рецепты стоит воспроизвести. А чтобы экономно, но вкусно собраться на пикник, то нужно ознакомиться с этим материалом.
Запеканка Bolo de fuba
Сырная запеканка по-бразильски / Фото: instagram.com/mundimnosso/
Ингредиенты
- Молоко – 850 мл
- Сливочное масло – 50 г
- Сахар – 260 г
- Кукурузная мука – 230 г
- Рисовая мука – 35 г
- Пармезан – 60 г
- Яйца куриные – 4 шт.
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
- Сахарная пудра – по вкусу
Способ приготовления
- Положить все ингредиенты в блендер (кроме сахарной пудры) и взбить до однородного состояния.
- Смазать форму сливочным маслом, влить тесто и поставьте в разогретую до 170 градусов духовку на 1 час 15 минут.
- Украсить сахарной пудрой.
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Кофе с шоколадом и взбитыми сливками
Кофе со взбитыми сливками / Фото: freepik.com
Ингредиенты
- Кофе экспрессо – 100 мл
- Молоко – 20 мл
- Сахар, взбитые сливки – по вкусу
- Горький шоколад – 50 г
Способ приготовления
- Натрите шоколад, растворите его в горячем кофе.
- Добавьте по вкусу сахар. Влейте молоко, взбейте все миксером.
- Разлейте по бокалам, украсьте взбитыми сливками.
- Подается напиток горячим.
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