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Бразильский завтрак, который нужно попробовать – рецепты сочной запеканки и кофе со сливками

Ирина Маслова
19 августа, 07:01
За счет большого количества молока запеканка по-бразильски получается невероятно пышной, в ее рецептуре также есть немного пармезана. К кофе со взбитыми сливками обязательно добавьте горький шоколад

Бразильский завтрак - рецепты пышной запеканки и кофе со сливками / Фото: pexels.com

Конечно, большинство бразильцев предпочитают плотно поесть в обед, к завтраку у них сэндвичи, фрукты и чашка крепкого кофе. Но достаточно часто на утренних столах оказываются традиционная запеканка Bolo de fuba, рецепт которой известен с 17-го века, и кофе со сливками и горьким шоколадом. Если для вас важно, чтобы завтрак был плотным и сытным, то эти рецепты стоит воспроизвести. А чтобы экономно, но вкусно собраться на пикник, то нужно ознакомиться с этим материалом.

Запеканка Bolo de fuba

Сырная запеканка по-бразильски / Фото: instagram.com/mundimnosso/

Ингредиенты

  • Молоко – 850 мл
  • Сливочное масло – 50 г
  • Сахар – 260 г
  • Кукурузная мука – 230 г
  • Рисовая мука – 35 г
  • Пармезан – 60 г
  • Яйца куриные – 4 шт.
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.
  • Сахарная пудра – по вкусу

Способ приготовления

  1. Положить все ингредиенты в блендер (кроме сахарной пудры) и взбить до однородного состояния.
  2. Смазать форму сливочным маслом, влить тесто и поставьте в разогретую до 170 градусов духовку на 1 час 15 минут.
  3. Украсить сахарной пудрой.

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Кофе с шоколадом и взбитыми сливками

Кофе со взбитыми сливками / Фото: freepik.com

Ингредиенты

  • Кофе экспрессо – 100 мл
  • Молоко – 20 мл
  • Сахар, взбитые сливки – по вкусу
  • Горький шоколад – 50 г

Способ приготовления

  1. Натрите шоколад, растворите его в горячем кофе.
  2. Добавьте по вкусу сахар. Влейте молоко, взбейте все миксером.
  3. Разлейте по бокалам, украсьте взбитыми сливками.
  4. Подается напиток горячим.

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