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Бразильський сніданок, який треба скуштувати – рецепти соковитої запіканки і кави з вершками

Ірина Маслова
19 серпня, 07:01
Завдяки великій кількості молока запіканка по-бразильськи виходить неймовірно пишною, в її рецептурі також є трохи пармезану. До кави зі збитими вершками обов'язково додайте гіркий шоколад

Бразильський сніданок - рецепти пишної запіканки і каву з вершками / Фото: pexels.com

Звісно, більшість бразильців люблять добре поїсти в обід, до сніданку у них сендвічі, фрукти і чашка міцної кави. Але доволі часто на ранкових столах опиняються традиційна запіканка Bolo de fuba, рецепт якої відомий із 17-го століття, і кава з вершками і гірким шоколадом. Якщо для вас важливо, щоб сніданок був ситним, то ці рецепти варто відтворити. А щоб економно, але смачно зібратися на пікнік, то потрібно ознайомитися з цим матеріалом.

Запіканка Bolo de fuba

/ Фото: instagram.com/mundimnosso/

Інгредієнти

  • Молоко – 850 мл
  • Вершкове масло – 50 г
  • Цукор – 260 г
  • Кукурудзяне борошно – 230 г
  • Рисове борошно – 35 г
  • Пармезан – 60 г
  • Яйця курячі – 4 шт.
  • Розпушувач – 1 ч. л.
  • Цукрова пудра – за смаком

Спосіб приготування

  1. Покласти всі інгредієнти в блендер (крім цукрової пудри) і збити до однорідного стану.
  2. Змастити форму вершковим маслом, влити тісто і поставте в розігріту до 170 градусів духовку на 1 годину 15 хвилин.
  3. Прикрасити цукровою пудрою.

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Кава із шоколадом і збитими вершками

Кава зі збитими вершками / Фото: freepik.com

Інгредієнти

  • Еспресо – 100 мл
  • Молоко – 20 мл
  • Цукор, збиті вершки – за смаком
  • Гіркий шоколад – 50 г

Спосіб приготування

  1. Натріть шоколад, розчиніть його в гарячій каві.
  2. Додайте за смаком цукор. Влийте молоко, збийте все міксером.
  3. Розлийте по келихах, прикрасьте збитими вершками.
  4. Подається напій гарячим.

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