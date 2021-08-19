Бразильський сніданок, який треба скуштувати – рецепти соковитої запіканки і кави з вершками

Бразильський сніданок - рецепти пишної запіканки і каву з вершками / Фото: pexels.com

Звісно, більшість бразильців люблять добре поїсти в обід, до сніданку у них сендвічі, фрукти і чашка міцної кави. Але доволі часто на ранкових столах опиняються традиційна запіканка Bolo de fuba, рецепт якої відомий із 17-го століття, і кава з вершками і гірким шоколадом. Якщо для вас важливо, щоб сніданок був ситним, то ці рецепти варто відтворити. А щоб економно, але смачно зібратися на пікнік, то потрібно ознайомитися з цим матеріалом.

Запіканка Bolo de fuba

/ Фото: instagram.com/mundimnosso/

Інгредієнти

Молоко – 850 мл

Вершкове масло – 50 г

Цукор – 260 г

Кукурудзяне борошно – 230 г

Рисове борошно – 35 г

Пармезан – 60 г

Яйця курячі – 4 шт.

Розпушувач – 1 ч. л.

Цукрова пудра – за смаком

Спосіб приготування

Покласти всі інгредієнти в блендер (крім цукрової пудри) і збити до однорідного стану. Змастити форму вершковим маслом, влити тісто і поставте в розігріту до 170 градусів духовку на 1 годину 15 хвилин. Прикрасити цукровою пудрою.

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Кава із шоколадом і збитими вершками

Кава зі збитими вершками / Фото: freepik.com

Інгредієнти

Еспресо – 100 мл

Молоко – 20 мл

Цукор, збиті вершки – за смаком

Гіркий шоколад – 50 г

Спосіб приготування

Натріть шоколад, розчиніть його в гарячій каві. Додайте за смаком цукор. Влийте молоко, збийте все міксером. Розлийте по келихах, прикрасьте збитими вершками. Подається напій гарячим.

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