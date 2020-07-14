"Апероль Шприц" – 4 лучших рецепта самого летнего коктейля

Свежий, приятно терпкий вкус "Апероля" как ничто иное дополняет шампанское. Речь идет прежде всего о брюте. Еще в таких коктейлях будет кстати апельсин, грейпфрут или сок из этих цитрусовых

"Апероль Шприц": рецепт / Фото: freepik.com

"Апероль Шприц" получил свое название в честь биттера Aperol, который создали в Италии в 1919 году. Его фирменная травяная горечь идеально подошла к популярным в начале ХХ века коктейлям "спритцам", в которых смешивалось местное вино и безалкогольный тоник. Конечно, в такую жару желательно пить разные домашние лимонады, но к вечеру можно и "Апероль Шприц". 4 его простых рецепта найдете ниже. А в нашем календаре лайфхаков для лета найдете увлекательные идеи, как удачно провести эти три месяца.

"Апероль Шприц": рецепт с шампанским

/ Фото: Depositphotos

Ингредиенты

100 мл биттера Aperol

100 мл сухого шампанского

20 мл газировки

40 г апельсина

60 г льда в кубиках

Способ приготовления

Наполните бокал для вина льдом. Налейте в бокал шампанское и биттер. Добавьте газировку и размешайте коктейльной ложкой. Украсьте долькой апельсина.

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"Апероль Шприц": классический рецепт

"Апероль Шприц": рецепт / Фото: freepik.com

Ингредиенты

40 мл биттера Aperol

60 мл просекко (или другого игристого сухого вина)

20 мл газированной воды или тоника

Лед и ломтик апельсина

Способ приготовления

Все ингредиенты смешайте в охлажденном бокале и подавайте сразу же.

"Апероль Шприц": простой рецепт

Коктейль "Апероль Шприц": фото рецепт / Фото: freepik.com Реклама

Ингредиенты

60 мл белого сухого вина

40 мл биттера Aperol

20 мл газировки

Лед

Долька апельсина – для украшения

Способ приготовления

Все негазированные ингредиенты взбейте в шейкере. Перелейте в бокал вместе со льдом. Долейте газировку. Украсьте долькой апельсина.

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Лучший рецепт "Апероль Шприц"

Коктейль "Апероль Шприц": рецепт с фото / Фото: freepik.com

Ингредиенты

60 мл биттера Aperol

30 мл апельсинового сока

15 мл грейпфрутового сока

90 мл игристого вина

Долька апельсина – для украшения

Способ приготовления

Все негазированные ингредиенты взбейте в шейкере. Перелейте в бокал вместе со льдом. Долейте игристое вино. Украсьте долькой апельсина.

А вот сопроводить "Апероль Шприц" можно вкусными гренками с тартаром из лосося и клубники. Рецепт смотрите в видео.

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