Изменить язык на: UA Перейти к новостям

"Апероль Шприц" – 4 лучших рецепта самого летнего коктейля

25 июня, 16:57

Ирина Маслова

Свежий, приятно терпкий вкус "Апероля" как ничто иное дополняет шампанское. Речь идет прежде всего о брюте. Еще в таких коктейлях будет кстати апельсин, грейпфрут или сок из этих цитрусовых

"Апероль Шприц": рецепт / Фото: freepik.com

"Апероль Шприц" получил свое название в честь биттера Aperol, который создали в Италии в 1919 году. Его фирменная травяная горечь идеально подошла к популярным в начале ХХ века коктейлям "спритцам", в которых смешивалось местное вино и безалкогольный тоник. Конечно, в такую жару желательно пить разные домашние лимонады, но к вечеру можно и "Апероль Шприц". 4 его простых рецепта найдете ниже. А в нашем календаре лайфхаков для лета найдете увлекательные идеи, как удачно провести эти три месяца.

"Апероль Шприц": рецепт с шампанским

/ Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Наполните бокал для вина льдом.
  2. Налейте в бокал шампанское и биттер.
  3. Добавьте газировку и размешайте коктейльной ложкой.
  4. Украсьте долькой апельсина.

Читайте также: Какой вы коктейль по гороскопу – 12 вариантов для каждого знака зодиака

"Апероль Шприц": классический рецепт

"Апероль Шприц": рецепт / Фото: freepik.com

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Все ингредиенты смешайте в охлажденном бокале и подавайте сразу же.

"Апероль Шприц": простой рецепт

Коктейль "Апероль Шприц": фото рецепт / Фото: freepik.com

Реклама

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Все негазированные ингредиенты взбейте в шейкере.
  2. Перелейте в бокал вместе со льдом.
  3. Долейте газировку.
  4. Украсьте долькой апельсина.

Читайте также: Пить коктейль, так по-королевски! Рецепт любимого напитка Елизаветы II

Лучший рецепт "Апероль Шприц"

Коктейль "Апероль Шприц": рецепт с фото / Фото: freepik.com

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Все негазированные ингредиенты взбейте в шейкере.
  2. Перелейте в бокал вместе со льдом.
  3. Долейте игристое вино.
  4. Украсьте долькой апельсина.

А вот сопроводить "Апероль Шприц" можно вкусными гренками с тартаром из лосося и клубники. Рецепт смотрите в видео.

Здесь узнаете, как приготовить любимый коктейль "блондинки в законе".

Новости на эту же тему:
рецепты вино коктейль шампанское напиток игристое вино

Источник: Сегодня

Реклама