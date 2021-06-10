Пить коктейль, так по-королевски! Рецепт любимого напитка Елизаветы II
Королевский выбор – это два ингредиента, быстрое приготовление и отсутствие больших затрат
"Пили по-королевски", – фраза, которой восхваляют все заведения, где вкусно наливают. Сегодня предлагаем применить ее на реальном опыте. Как насчет коктейля, который обожает придирчивая королева Елизавета II? Если сравнить ее выбор с принцем Филиппом, то в свое время он не был разборчив в алкоголе – обожал пиво. Но и для приготовления ее любимого напитка не нужно сворачивать горы. Рассказываем, что входит в коктейль, сколько нужно потратить средств и когда пьет напиток Ее Величество. Словом, сохраните рецепт, вам понравится!
Думали, что любимый коктейль королевы Елизаветы II – это недостижимый и дорогой напиток? Нет! Она ценитель микса из сухого джина и французского аперитива "Дюбонне". В основе последнего – крепленое вино, травы и аромат коры хинного дерева, а его прочность около 15 градусов. Потенциально можно считать, что Ее Величество добавляет джин Gordon's. Именно его королевская семейка обозначила пометкой – гербом, который свидетельствует о качестве напитка. К коктейлю также входит слайс лимона как вишенка на торте, чтобы усилить выраженный аромат напитка.
Алкогольные привычки королевы Елизаветы II похожи на предпочтения ее мамы, которая также любила аналогичный аперитив. Поэтому коктейль из "Дюбонне" – часть королевской истории, и о нем не раз вспомнят авторы, которые пишут о жизненном пути легендарной семьи.
Сохраните ингредиенты и пошаговый рецепт приготовления, потому что выходные за считаные дни
Ингредиенты
- Аперитив Dubonnet – 60 мл;
- Джин Gordon's – 30 мл;
- Лед;
- Слайс лимона – 1 штука.
Способ приготовления
- Смешайте аперитив, джин и лед в отдельной емкости;
- Процедите в охлажденный стакан для коктейля;
- Украсьте слайсом лимона;
- Наслаждайтесь напитком.
Советы
- Можете отдельным слайсом лимона протереть края бокала. Для чего? Сок фрукта сделает аромат напитка выразительным, аналогичный лайфхак применяйте и для Aperol Spritz.
- Если вы хотите снизить градус коктейля, то пейте "Дюбонне" "чистым" с добавлением льда.
- Не любите лимон? Добавьте вместо него слайс апельсина.
Если хотите чувствовать себя по-королевски – употребляйте перед ланчем в качестве аперитива. Королева пьет коктейль перед обедом, потому что напиток вызывает аппетит. Почему бы и вам не попробовать? Но всем известно, что вкусные коктейли стоит пить тогда, когда есть повод и хорошее настроение. Да-да, вечеринку в выходные также удачно дополнит королевский микс. Главное – не перебрать и следовать рекомендациям врачей относительно употребления алкоголя.
И к самому интересному – прайсу приготовленного коктейля. За джин Gordon's нужно заплатить ориентировочно от 450 гривен, а аперитив "Дюбонне" от 430 гривен (16 долларов). Учтите, что этот напиток в украинских магазинах – редкость, но за рубежом его найдете без проблем.
И последний ингредиент – один лимон, который стоит около 10 гривен. Итого – 890 гривен. К слову, за указанный прайс можно приготовить до 15 коктейлей. Если будете смаковать их в модных барах, то цена стартует от 150 гривен.
Смотрите также, как менялся стиль королевы Елизаветы II за годы ее правления, и какие цвета и аксессуары в ее ТОП-списке.
Недавно мы рассказали, какие вина стоит пить в июне ценой до 300 гривен.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное