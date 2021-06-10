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Пить коктейль, так по-королевски! Рецепт любимого напитка Елизаветы II

Сегодня, 20:32

Королевский выбор – это два ингредиента, быстрое приготовление и отсутствие больших затрат

Королева Елизавета II и ее любимый коктейль
Королева Елизавета II и ее любимый коктейль
Фото: Getty Images

"Пили по-королевски", – фраза, которой восхваляют все заведения, где вкусно наливают. Сегодня предлагаем применить ее на реальном опыте. Как насчет коктейля, который обожает придирчивая королева Елизавета II? Если сравнить ее выбор с принцем Филиппом, то в свое время он не был разборчив в алкоголе – обожал пиво. Но и для приготовления ее любимого напитка не нужно сворачивать горы. Рассказываем, что входит в коктейль, сколько нужно потратить средств и когда пьет напиток Ее Величество. Словом, сохраните рецепт, вам понравится!

А что входит в коктейль?

Думали, что любимый коктейль королевы Елизаветы II – это недостижимый и дорогой напиток? Нет! Она ценитель микса из сухого джина и французского аперитива "Дюбонне". В основе последнего – крепленое вино, травы и аромат коры хинного дерева, а его прочность около 15 градусов. Потенциально можно считать, что Ее Величество добавляет джин Gordon's. Именно его королевская семейка обозначила пометкой – гербом, который свидетельствует о качестве напитка. К коктейлю также входит слайс лимона как вишенка на торте, чтобы усилить выраженный аромат напитка.

Любимый коктейль королевы Елизаветы II
Любимый коктейль королевы Елизаветы II
Фото: drinkhacker.com

Алкогольные привычки королевы Елизаветы II похожи на предпочтения ее мамы, которая также любила аналогичный аперитив. Поэтому коктейль из "Дюбонне" – часть королевской истории, и о нем не раз вспомнят авторы, которые пишут о жизненном пути легендарной семьи.

Как готовить коктейль?

Сохраните ингредиенты и пошаговый рецепт приготовления, потому что выходные за считаные дни

Ингредиенты

  1. Аперитив Dubonnet – 60 мл;
  2. Джин Gordon's – 30 мл;
  3. Лед;
  4. Слайс лимона – 1 штука.

Способ приготовления

  1. Смешайте аперитив, джин и лед в отдельной емкости;
  2. Процедите в охлажденный стакан для коктейля;
  3. Украсьте слайсом лимона;
  4. Наслаждайтесь напитком.

Советы

  1. Можете отдельным слайсом лимона протереть края бокала. Для чего? Сок фрукта сделает аромат напитка выразительным, аналогичный лайфхак применяйте и для Aperol Spritz.
  2. Если вы хотите снизить градус коктейля, то пейте "Дюбонне" "чистым" с добавлением льда.
  3. Не любите лимон? Добавьте вместо него слайс апельсина.

Когда стоит пить микс "Дюбонне" и джина?

Если хотите чувствовать себя по-королевски – употребляйте перед ланчем в качестве аперитива. Королева пьет коктейль перед обедом, потому что напиток вызывает аппетит. Почему бы и вам не попробовать? Но всем известно, что вкусные коктейли стоит пить тогда, когда есть повод и хорошее настроение. Да-да, вечеринку в выходные также удачно дополнит королевский микс. Главное – не перебрать и следовать рекомендациям врачей относительно употребления алкоголя.

Королева Елизавета II
Королева Елизавета II
Фото: Getty Images

Сколько нужно потратить денег на ингредиенты?

И к самому интересному – прайсу приготовленного коктейля. За джин Gordon's нужно заплатить ориентировочно от 450 гривен, а аперитив "Дюбонне" от 430 гривен (16 долларов). Учтите, что этот напиток в украинских магазинах – редкость, но за рубежом его найдете без проблем.

И последний ингредиент – один лимон, который стоит около 10 гривен. Итого – 890 гривен. К слову, за указанный прайс можно приготовить до 15 коктейлей. Если будете смаковать их в модных барах, то цена стартует от 150 гривен.

Смотрите также, как менялся стиль королевы Елизаветы II за годы ее правления, и какие цвета и аксессуары в ее ТОП-списке.

Недавно мы рассказали, какие вина стоит пить в июне ценой до 300 гривен.

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Источник: drinkhacker.com
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