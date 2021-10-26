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Тиктокеры будут брать интервью у звезд на красной дорожке премии Британского совета моды

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
26 октября, 15:57
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29 ноября в концертном зале Альберт-холл в Лондоне состоится одно из самых значимых событий для британской модной индустрии – церемония Fashion Awards
Рианна на красной дорожке Fashion Awards 2020
Рианна на красной дорожке Fashion Awards 2020 / Фото: british fashion council

На ежегодной церемонии Fashion Awards будут вручены награды лучшим дизайнерам года, лидеров мнений, которые повлияли своей работой на положительные изменения в мире в категориях: окружающая среда, люди и творчество.

Интересно, что жюри премии состоит из более чем 800 ключевых представителей международной fashion-индустрии.

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В этом году организаторы решили привлечь еще больше внимание к событию и заручились поддержкой TikTok. Так, согласно информации, впервые звезды соцсети выйдут на красную дорожку церемонии Fashion Awards.

По примеру того, как Instagram стал главным медиа-партнером бала Института костюма Met Gala 2021, Британский совет моды решился на сотрудничество с TikTok.

Джеймс Стаффорд, глава департамента партнерства и сообществ TikTok в Великобритании отметил:

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Мы пригласим наших создателей, почти все из них впервые будут присутствовать на подобных мероприятиях. Поэтому мы думаем о том, как сделать красную ковровую дорожку более похожей на TikTok и повысить ее ценность, а не отнять что-либо. Мы изучаем, как внедрить звуки, эффекты и подход к созданию TikTok в традиционные форматы, такие как интервью со звездами.

Ведущим на красной дорожке станет модельер и блогер Генри Холланд.

Организаторы уверены, что TikTok сможет привнести обновления в церемонию и открыть ее для новой аудитории.

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Сотрудничество стало возможным после положительного опыта Met Gala 2021. Тогда пользователи TikTok также стали постить популярный контент, но их интересовали больше чем наряды знаменитостей мелкие детали. Так, инфлюенсеры в основном обращали внимание на то, как выглядят столовые приборы на гала-ужине или насколько шикарна туалетная бумага.

Ранее мы рассказывали, как Михаил Поплавский вручил студенческие билеты будущим тиктокерам

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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