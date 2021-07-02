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Полезные завтраки из абрикосов: 3 легких рецепта

3 июля, 07:01

Ирина Маслова

Этот фрукт максимально прекрасен в выпечке, ведь он придает ей неповторимый цвет и аромат. Абрикосы отлично гармонируют с творогом, а смузи с ними порадует сладкоежек. Для абрикосового сорбета возьмите миндаль

Абрикосовый завтрак

Сочные и ароматные абрикосы даже диетологи советуют покупать в июле. Ну а нам понятно, что завтрак с этими фруктами будет ярким и ароматным. Абрикосами можно не только украшать утреннюю кашу, но и приготовить с ними пирог, гомбовцы и смузи, в который можно добавить нектарин. В календаре летних лайфхаков узнаете, как провести эти месяцы с пользой и эмоциями.

Французский абрикосовый пирог

Пирог с абрикосами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты для теста:

Для начинки:

Способ приготовления:

  1. Муку смешать с сахаром, добавить нарезанное холодное масло и перетереть в крошку. Добавить яйцо, молоко и замесить тесто. Накрыть пищевой пленкой и отложить в холодильник на 30-60 минут.
  2. Для начинки взбить яйца с сахаром, добавить молоко, муку и хорошо перемешать, чтобы не осталось комочков.
  3. Абрикосы помыть и разделить на половинки.
  4. Тесто раскатать или пальцами распределить по форме диаметром 23 см, сделать бортики.
  5. На дно выложить половинки абрикосов и залить яичной массой.
  6. Выпекать 40 минут при температуре 180 градусов. Перед употреблением полностью остудить.

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Гомбовцы с абрикосами

Гомбовцы с абрикосовой начинкой / Фото: Pixabay

Ингредиенты для начинки:

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Для творожной массы:

Для подачи:

Способ приготовления

  1. Творог по желанию протереть через сито, добавить яйца, соль, сахар и манку. Хорошо перемешать, накрыть пленкой и поставить в холодильник на 30-40 минут, чтобы манная крупа набухла.
  2. Надрезать абрикосы и удалить косточки, всыпать в каждый по 1/3 чайной ложки сахара.
  3. Вскипятить подсоленную воду в большой кастрюле.
  4. Натереть на крупной терке булку, подсушить. Разогреть на сковороде сливочное масло, обжарить в нем сухарики.
  5. Достать тесто из холодильника, отделить кусочек размером с крупный грецкий орех.
  6. Сделать из теста лепешку, по центру разместить абрикос и завернуть края внутрь. Сформировать шарик.
  7. Подготовленные таким образом гомбовцы опустить в кипящую воду.
  8. Слегка качнуть кастрюлю, чтобы шарики не пристали ко дну. Когда гомбовцы всплывут, засечь время и варить при умеренном кипении 3-4 минуты.
  9. Достать с помощью шумовки, дать стечь воде, выложить на тарелку по три штуки на порцию.
  10. Полить гомбовцы жаренными сухарями с маслом, посыпать сахаром и молотой корицей, подавать горячими.

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Смузи из абрикосов и нектаринов

Смузи с абрикосами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Способ приготовления:

  1. Выжать сок из апельсина, процедить.
  2. Нектарины и абрикосы помыть, удалить косточки и крупно нарезать мякоть.
  3. Сложить в блендер фрукты, добавить апельсиновый сок и взбить до получения однородной массы.

Как приготовить киш с черешней и миндалем по рецепту Григория Германа – узнаете из видео.

И еще на завтрак можно приготовить итальянскую моцареллу в карете, пиццу стромболи и капучино.

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