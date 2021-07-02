Полезные завтраки из абрикосов: 3 легких рецепта

Абрикосовый завтрак
Сочные и ароматные абрикосы даже диетологи советуют покупать в июле. Ну а нам понятно, что завтрак с этими фруктами будет ярким и ароматным. Абрикосами можно не только украшать утреннюю кашу, но и приготовить с ними пирог, гомбовцы и смузи, в который можно добавить нектарин. В календаре летних лайфхаков узнаете, как провести эти месяцы с пользой и эмоциями.
Французский абрикосовый пирог
Пирог с абрикосами / Фото: Depositphotos
Ингредиенты для теста:
- 230 г муки
- 150 г сливочного масла
- 50 г сахара + 15 г ванильного сахара
- 1 яйцо
- 2 ст. л. холодного молока
Для начинки:
- 3 яйца
- 250 г молока
- 100 г сахара + 15 г ванильного сахара
- 70 г муки
- Свежие абрикосы
Способ приготовления:
- Муку смешать с сахаром, добавить нарезанное холодное масло и перетереть в крошку. Добавить яйцо, молоко и замесить тесто. Накрыть пищевой пленкой и отложить в холодильник на 30-60 минут.
- Для начинки взбить яйца с сахаром, добавить молоко, муку и хорошо перемешать, чтобы не осталось комочков.
- Абрикосы помыть и разделить на половинки.
- Тесто раскатать или пальцами распределить по форме диаметром 23 см, сделать бортики.
- На дно выложить половинки абрикосов и залить яичной массой.
- Выпекать 40 минут при температуре 180 градусов. Перед употреблением полностью остудить.
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Гомбовцы с абрикосами
Гомбовцы с абрикосовой начинкой / Фото: Pixabay
Ингредиенты для начинки:
- 10–12 абрикосов
- Сахар
Для творожной массы:
- 600 г творога
- 100 г манки
- 2 яйца
- 1 ст. л. сахара
- 1 ч. л. соли
Для подачи:
- 150 г масла
- 100 г сухари
- Корица
- Сахар
Способ приготовления
- Творог по желанию протереть через сито, добавить яйца, соль, сахар и манку. Хорошо перемешать, накрыть пленкой и поставить в холодильник на 30-40 минут, чтобы манная крупа набухла.
- Надрезать абрикосы и удалить косточки, всыпать в каждый по 1/3 чайной ложки сахара.
- Вскипятить подсоленную воду в большой кастрюле.
- Натереть на крупной терке булку, подсушить. Разогреть на сковороде сливочное масло, обжарить в нем сухарики.
- Достать тесто из холодильника, отделить кусочек размером с крупный грецкий орех.
- Сделать из теста лепешку, по центру разместить абрикос и завернуть края внутрь. Сформировать шарик.
- Подготовленные таким образом гомбовцы опустить в кипящую воду.
- Слегка качнуть кастрюлю, чтобы шарики не пристали ко дну. Когда гомбовцы всплывут, засечь время и варить при умеренном кипении 3-4 минуты.
- Достать с помощью шумовки, дать стечь воде, выложить на тарелку по три штуки на порцию.
- Полить гомбовцы жаренными сухарями с маслом, посыпать сахаром и молотой корицей, подавать горячими.
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Смузи из абрикосов и нектаринов
Смузи с абрикосами / Фото: Depositphotos
Ингредиенты:
- Апельсин – 1-2 шт.
- Абрикосы – 250 г
- Нектарины – 250 г
- Мед – по вкусу
- Лед – по вкусу
Способ приготовления:
- Выжать сок из апельсина, процедить.
- Нектарины и абрикосы помыть, удалить косточки и крупно нарезать мякоть.
- Сложить в блендер фрукты, добавить апельсиновый сок и взбить до получения однородной массы.
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