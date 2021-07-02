Полезные завтраки из абрикосов: 3 легких рецепта

Этот фрукт максимально прекрасен в выпечке, ведь он придает ей неповторимый цвет и аромат. Абрикосы отлично гармонируют с творогом, а смузи с ними порадует сладкоежек. Для абрикосового сорбета возьмите миндаль

Абрикосовый завтрак

Сочные и ароматные абрикосы даже диетологи советуют покупать в июле. Ну а нам понятно, что завтрак с этими фруктами будет ярким и ароматным. Абрикосами можно не только украшать утреннюю кашу, но и приготовить с ними пирог, гомбовцы и смузи, в который можно добавить нектарин. В календаре летних лайфхаков узнаете, как провести эти месяцы с пользой и эмоциями.

Французский абрикосовый пирог

Пирог с абрикосами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты для теста:

230 г муки

150 г сливочного масла

50 г сахара + 15 г ванильного сахара

1 яйцо

2 ст. л. холодного молока

Для начинки:

3 яйца

250 г молока

100 г сахара + 15 г ванильного сахара

70 г муки

Свежие абрикосы

Способ приготовления:

Муку смешать с сахаром, добавить нарезанное холодное масло и перетереть в крошку. Добавить яйцо, молоко и замесить тесто. Накрыть пищевой пленкой и отложить в холодильник на 30-60 минут. Для начинки взбить яйца с сахаром, добавить молоко, муку и хорошо перемешать, чтобы не осталось комочков. Абрикосы помыть и разделить на половинки. Тесто раскатать или пальцами распределить по форме диаметром 23 см, сделать бортики. На дно выложить половинки абрикосов и залить яичной массой. Выпекать 40 минут при температуре 180 градусов. Перед употреблением полностью остудить.

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Гомбовцы с абрикосами

Гомбовцы с абрикосовой начинкой / Фото: Pixabay

Ингредиенты для начинки:

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10–12 абрикосов

Сахар

Для творожной массы:

600 г творога

100 г манки

2 яйца

1 ст. л. сахара

1 ч. л. соли

Для подачи:

150 г масла

100 г сухари

Корица

Сахар

Способ приготовления

Творог по желанию протереть через сито, добавить яйца, соль, сахар и манку. Хорошо перемешать, накрыть пленкой и поставить в холодильник на 30-40 минут, чтобы манная крупа набухла. Надрезать абрикосы и удалить косточки, всыпать в каждый по 1/3 чайной ложки сахара. Вскипятить подсоленную воду в большой кастрюле. Натереть на крупной терке булку, подсушить. Разогреть на сковороде сливочное масло, обжарить в нем сухарики. Достать тесто из холодильника, отделить кусочек размером с крупный грецкий орех. Сделать из теста лепешку, по центру разместить абрикос и завернуть края внутрь. Сформировать шарик. Подготовленные таким образом гомбовцы опустить в кипящую воду. Слегка качнуть кастрюлю, чтобы шарики не пристали ко дну. Когда гомбовцы всплывут, засечь время и варить при умеренном кипении 3-4 минуты. Достать с помощью шумовки, дать стечь воде, выложить на тарелку по три штуки на порцию. Полить гомбовцы жаренными сухарями с маслом, посыпать сахаром и молотой корицей, подавать горячими.

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Смузи из абрикосов и нектаринов

Смузи с абрикосами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Апельсин – 1-2 шт.

Абрикосы – 250 г

Нектарины – 250 г

Мед – по вкусу

Лед – по вкусу

Способ приготовления:

Выжать сок из апельсина, процедить. Нектарины и абрикосы помыть, удалить косточки и крупно нарезать мякоть. Сложить в блендер фрукты, добавить апельсиновый сок и взбить до получения однородной массы.

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И еще на завтрак можно приготовить итальянскую моцареллу в карете, пиццу стромболи и капучино.