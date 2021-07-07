8 способов сделать молодой картофель невероятно изысканным

Этот корнеплод получается вкусным всегда. Но он становится еще лучше, когда попадает в салат с морепродуктами, украшается муссом из сливочного сыра и рыбы или становится частью запеканки з грибами

Картофель в сливочно-лимонном соусе / Фото: instagram.com/sashasa_fonov1979/

Продолжаем наслаждаться сезоном молодого картофеля. Из старой картошки можно приготовить вкуснейшие зразы, а вот к молодой нужен особый подход. Творческий. Например, запечь его с грибами и сыром, приготовить к нему лимонный соус или густой соус из сливочного сыра и рыбы. 8 способов, как сделать молодой картофель изысканным блюдом, найдете ниже. В календаре летних лайфхаков ищите идеи, как провести эти месяцы незабываемо.

Салат с морепродуктами и картофелем

Салат с картофелем и морепродуктами / Фото: instagram.com/vkussnova/

Ингредиенты

500 г морского коктейля

3 шт. молодого картофеля среднего размера

120 г салатного микса

18 зеленых оливок

16 шт. помидоров черри

1 красная луковица

Оливковое масло, сок лимона, соль по вкусу

Способ приготовления

Картофель хорошо промыть, нарезать дольками и запечь в духовке с щепоткой соли, паприкой и каплей оливкового масла. Промыть и просушить салатный микс. Помидоры нарезать и слегка посолить. Лук нарезать полукольцами. Морской коктейль обсушить на бумажных полотенцах. Оливки нарезать. Смешать все ингредиенты, кроме картофеля и коктейля. Заправить оливковым маслом и лимонным соком. Разложить салат по тарелкам, добавить картофель и морепродукты.

Читайте также: Картофельное пюре чамп – не гарнир, а самостоятельное блюдо и его стоит попробовать

Картофель с творогом

Картофель с творогом / Фото: instagram.com/ideireceptov/

Ингредиенты

1 кг картофеля

500 г творога

4 ст. л. сметаны

2 зубчика чеснока

укроп, соль, перец по вкусу

Способ приготовления

Картофель тщательно промыть, сделать сверху крестообразный надрез. Завернуть картофель в фольгу и запечь в течение 40-50 минут при температуре 180 градусов. Готовый картофель раскрыть, посолить, поперчить по вкусу и снова отправить в духовку. Запекать еще 10 минут. В творог добавить чеснок, пропущенный через пресс, соль и перец по вкусу. Туда же – измельченный укроп и все перемешать. Достать картофель и в каждый разрез разложить творог и украсить зеленью.

Картофель в сливочно-лимонном соусе

Картофель в сливочно-лимонном соусе / Фото: instagram.com/sashasa_fonov1979/

Ингредиенты

Молодой картофель – 650-700 г

Сливочное масло – 150 г

Сок лимона – 2 ч. л.

Соль – 1 ч. л.

Перец черный молотый, зелень – по вкусу

Способ приготовления

Картофель отварить в течение 8-10 минут. Слить воду и вернуть на огонь на 30 секунд. Сливочное масло растопить в сотейнике. Снять с огня и смешать с лимонным соком. Выложить картофель на противень, смазать лимонным маслом, посыпать солью с перцем и перемешать. Запекать 10-15 минут при температуре 190 градусов. Перед подачей посыпьте зеленью.

Картофель с сыром и рыбой

Молодой картофель с сыром и рыбой / Фото: instagram.com/marina_esaul/

Ингредиенты

Картофель – 8 шт.

Сливочное масло – 100 г

Творожный сыр – 100 г

Красная рыба соленая – 50-70 г

Гранулированный чеснок, паприка, соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

Картофель отварить в кожуре. Остудить и немного придавить сверху. Выложить на каждую сливочное масло, посолить, добавить специи. Запекать 10 минут при температуре 180 градусов. Измельчить рыбу, смешать с сыром. Когда картофель немного остынет, украсить его полученной смесью.

Читайте также: Картофельная запеканка со свежей сельдью по-фински – еще одно вкусное применение этой рыбы

Реклама

Картофельный салат с йогуртовой заправкой

Картофельный салат с беконом и луком / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Картофель запеченный или отварной – 400 г

Бекон сырокопченый – 100 г

Оливки – 1 банка

Лук красный – 1 шт.

Для заправки

Йогурт натуральный – 100 г

Базилик и петрушка – 4-6 веточек

Соль – по вкусу

Масло оливковое – 2 ст. л.

Сок лимонный – по вкусу

Способ приготовления

Бекон запечь или поджарить. Картофель очистить от кожуры и нарезать на небольшие кусочки. Добавить лук, нарезанный перьями. Всыпать оливки, разрезанные на половинки. В блендер сложить листья базилика и петрушки, добавить лимонный сок и оливковое масло, измельчить. Добавить йогурт и соль по вкусу. Добавить соус в салат и перемешать. Выложить салат на блюдо, сверху добавить ломтики бекона.

Картофельный пирог с луком

Пирог с картофелем и луком / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

1 1/4 чашки муки

1/4 ч. л. соли

100 г холодного сливочного масла

1/4 чашки йогурта

2 ч. л. лимонного сока

1/4 ч. л. ледяной воды

Яичный белок с небольшим количеством воды для смазки пирога

4-5 средних картофелин, помыть, но не чистить

1/2 красной луковицы, тонко порезанной на сегменты

1/2 чашки тертого пармезана

2 ст. л. сливочного масла

Несколько веточек тимьяна

Свежая петрушка

Способ приготовления

Для теста смешать в миске муку с солью. Добавить порезанное кубиками сливочное масло и руками перетереть масло с мукой, пока у вас не получится крошка размером с горошину. В другой миске смешать йогурт, лимонный сок и ледяную воду. Добавить в мучную смесь и опять руками соединить все вместе. Долго мешать не нужно. Закрыть пленкой и убрать в холодильник на час. Картофель нарезать кружками, положить в кастрюлю с холодной водой. Довести до кипения и варить на среднем огне около пяти минут. Воду слить. Подсушить картофель на разделочной доске или большой тарелке. Нагреть духовку до 180 градусов. Достать тесто из холодильника. Выложить его на присыпанный мукой стол и раскатать в лепешку 25-28 см в диаметре. С помощью скалки аккуратно перенести тесто на противень, накрытый бумагой для выпечки. На середину теста выложить пармезан, оставив свободными по 5-6 см с краев теста. Выложить на сыр кружочки картофеля, промокнув лишнюю влагу с помощью бумажного полотенца. На картофель положить размягченное сливочное масло. Завернуть края теста на картофель, чтобы у вас получился открытый квадрат. Смазать края теста смесью белка с водой. Посыпать пирог крупной морской солью (важно не переусердствовать: пармезан – достаточно соленый), положить веточки тимьяна и выложить сверху лук. Запекать 30-40 минут или пока тесто не станет красивого золотистого цвета. Готовый пирог можно посыпать петрушкой или кинзой.

Читайте также: Картофель дюшес – рецепт самого изысканного пюре

Картофельно-грибная запеканка с сыром

Запеканка из картофеля и грибов с сыром / Фото: freepik.com

Ингредиенты

500 г картофеля, тонко нарезанного

150 г молока

5 ст. л белого вина

Соль, перец – по вкусу

2 ст. л сливочного масла

2 дольки чеснока и 2 ст. л. растительного масла

300 г шампиньонов

100 г тертого сыра

Способ приготовления

Нагреть духовку 210 градусов, смазать маслом форму для запеканки. Смешать нарезанный картофель, молоко, вино, соль и перец. Вскипятить в кастрюле и варить, помешивая, пока готовятся грибы. Нагреть масло и обжарить чеснок, затем добавить грибы и готовить примерно три минуты, помешивая. Затем соединить грибы с картофелем и молоком и вылить все в форму. Запекать 35-45 минут. Через 15-20 минут от начала приготовления посыпать запеканку тертым сыром.

Жареный молодой картофель с лисичками

Жареная картошка с грибами / Фото: freepik.com

Ингредиенты

500 г молодого мелкого картофеля

500 г лисичек

2 ст. л. оливкового масла

1 ст. л. сливочного масла

1-2 зубчика чеснока

Соль, перец

Зелень

Способ приготовления

Картофель хорошо помыть с помощью щетки. Отварить в подсоленной воде до полуготовности, около 8 минут. Слить воду. При необходимости разрезать клубни на несколько частей. Лисички почистить, отварить в течение 5 минут. В сковородке разогреть смесь масле. На среднем огне обжарить картофель и лисички до золотистого цвета. Посолить, добавить давленный зубчик чеснока и выключить огонь. Перед подачей посыпать свежей зеленью.

И в качестве бонуса еще один рецепт – кальмара на гриле. Подробности рецепта в видео.

Здесь узнаете, как приготовить картофель с салом на мангале.