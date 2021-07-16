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8 блюд, вкус которых отлично подчеркивают помидоры

16 июля, 14:25

Ирина Маслова

Помидор – отличный овощ. Любые кулинарные манипуляции с ним – это сочные выпечка и мясо, пикантные закуски. В этой подборке есть рецепты с обычными помидорами и черри, овощи нужно брать спелые и сочные

Рецепты блюд с помидорами / Фото: depositphotos.com

Помидоров на рынке становится все больше, они с каждым днем сочнее и вкуснее. С ними отличные не только овощные салаты, помидоры раскрывают весь свой потенциал, когда их запекают или тушат. В этой подборке помидоры практически в главной роли – без них каждое из представленных блюд не было бы таким нарядным и ароматным. Если пока не придумали, как с пользой провести это лето – ознакомьтесь с идеями из нашего календаря лайфхаков.

Запеченные баклажаны с сыром, травами и помидорами

Запеченный баклажан с помидорами / Фото: instagram.com/fedorova_cooking/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Баклажаны разрезать вдоль, сделать надрезы на мякоти до кожуры, послить, поперчить.
  2. Разогреть на сковороде сливочное масло, обжарить баклажаны разрезом вниз около минут.
  3. Затем нужно запечь баклажаны в течение 25 минут в разогретой до 180 градусов духовке.
  4. Для соуса нарезать помидоры маленькими кубиками. Смешать с томатным соусом. Добавить измельченный чеснок и специи.
  5. Когда баклажаны будут готовы, распределить по мякоти сливочное масло, сверху выложить соус и тертый сыр.
  6. Запекать около 5-7 минут в духовке при 160 градусах.
  7. Готовые баклажаны украсить пармезаном и зеленью.

Пирог с лососем и картошкой

Пирог с лососем и картошкой / Фото: freepik.com

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов. Раскатайте тесто для пирога в круг диаметром 25 см.
  2. Выложите тесто в форму, положите сверху специальная бумага и засыпьте туда груз: сухой горох или фасоль. Выпекайте в духовке 20 минут.
  3. Снимите груз, смажьте тесто взбитым яйцом и оставьте в духовке еще на 5 минут до золотистой корочки.
  4. Разложите по тесту нарезанный лосось, помидоры и картофель.
  5. В миске взбейте яйца, укроп, мускатный орех, приправьте солью и перцем и вылейте смесь на пирог.
  6. Положите форму в духовку и запекайте 30-40 минут.

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Яйца, запеченные в помидорах (идея для завтрака)

Яйца, запеченные с помидорами / Фото: instagram.com/anastasiakadocnikova613/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Нагреть духовку до 190 градусов. Срезать шляпки у помидоров. Ложкой убрать сердцевину и семена.
  2. Противень застелить бумагой для выпечки. Выложить помидоры на противень. В каждый вбить яйцо.
  3. Добавить специи. Выпекать 25-30 минут при 180 градусах. Украсить зеленью.

Пирожки из слоеного теста с помидорами

Пирожки из слоеного теста с томатами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Слоеное тесто разморозить при комнатной температуре.
  2. Разрезать тесто на квадраты и сделать бортики.
  3. Сыр чеддер потереть на терке, помидоры черри разрезать пополам.
  4. Посыпать каждый кусочек теста тертым сыром, сверху разложить помидоры черри.
  5. Посыпать нарезанным базиликом, солью, перцем и сушеными травами.
  6. Выпекать при 200 градусах примерно 15-20 минут или до золотистого цвета.

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Чахохбили из курицы

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Чахохбили из курицы / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Курицу помыть, обсушить и разрубить на небольшие кусочки.
  2. Положить в кастрюлю, добавить несколько столовых ложек растительного масла, немного посолить, накрыть крышкой и тушить на медленном огне 20 минут.
  3. Лук нарезать полукольцами и обжарить до золотистого цвета, затем добавить его в кастрюлю к курице и продолжать тушить.
  4. Помидоры крупно нарезать. На той же сковородке, где жарился лук, обжарить их с томатной пастой в течение нескольких минут. Затем добавить в кастрюлю к курице.
  5. Перец нарезать ломтиками, обжарить несколько минут и добавить к курице.
  6. В кастрюлю к курице влить воду, чтобы она слегка покрывала ингредиенты. Добавить аджику.
  7. Зелень мелко порубить. Добавить половину кинзы и петрушки и острый перец к курице. Тушить еще 25-30 минут.
  8. Чеснок мелко нарезать и добавить его и оставшуюся часть зелени к курице. В конце добавить соль, перец и специи по вкусу.
  9. Тщательно перемешать чахохбили из курицы и тушить еще 10 минут.

Галета с помидорами, песто и сыром

Галета с помидорами и сыром / Фото: Depositphotos

Ингредиенты для теста

Для начинки

Способ приготовления

  1. Просеять муку в миску, добавить соль и нарезанное кубиками холодное сливочное масло. Растереть руками в крошку.
  2. Добавить уксус, молоко и яйцо. Замесить тесто и скатать его в шар. Завернуть в пленку и поставить в холодильник минимум на полчаса.
  3. Для начинки помидоры помыть и нарезать тонкими кружочками.
  4. Сыр нарезать ломтиками.
  5. Достать тесто из холодильника, раскатать на присыпанной мукой поверхности в круг толщиной 3-5 мм. Намазать соусом песто, оставляя края свободными.
  6. Выложить сверху кружочки помидоров. Посолить, поперчить, посыпать сушеными итальянскими травами и сбрызнуть оливковым маслом.
  7. Выпекать в разогретой до 180-200 градусов духовке 35-40 минут. За 10-15 минут до готовности выложить сверху кусочки моцареллы.

Овощное ризотто

Ризотто с помидорами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Разогрейте в сотейнике с высокими бортиками масло и обжарьте лук 5-7 минут – до мягкости.
  2. Добавьте в кастрюлю рис и хорошо перемешайте, чтобы все зернышки пропитались маслом. Готовьте на среднем огне 2-3 минуты.
  3. Влейте вино, перемешайте и готовьте еще 2 минуты. Добавляйте горячий бульон небольшими порциями по мере набухания риса, готовьте еще 20 минут.
  4. Томаты ошпарьте, снимите кожицу, нарежьте. Добавьте к ризотто за 3-4 минуты до готовности риса.

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Куриные ножки в духовке с помидорами и картофелем

Куриные голени в духовке / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Картофель по желанию очистить и отварить до готовности.
  2. Пока варится картошка, разогреть духовку до 200 градусов.
  3. Куриные ножки сбрызнуть оливковым маслом, посыпать солью и перцем, перемешать.
  4. Разогреть большую сковороду, в которую поместится все мясо в один слой. Жарить на сильном огне, помешивая, почти до полной готовности, около 10 минут. Если у вас нет сковороды подходящего размера, можно обжарить курицу в несколько приемов. Переложить мясо шумовкой в жаропрочную форму или блюдо.
  5. Наколоть помидоры острым ножом и поместить на минуту в кипяток. Затем дать им немного остыть и снять кожицу.
  6. Откинуть картофель на дуршлаг, слегка раздавить каждый клубень.
  7. Растереть в ступке большую часть листьев орегано или базилика со щепоткой соли. Влить 4 ст. л. оливкового масла, добавить немного уксуса и перца. Еще раз перетереть и добавить к курице вместе с картофелем, помидорами и оставшейся зеленью. Аккуратно перемешать.
  8. Выложить все в один слой в подходящий по размеру противень или форму. Запекать в духовке до румяной корочки, примерно 40 минут.
  9. Подавать запеченную курицу горячей, можно – на салатных листьях.

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