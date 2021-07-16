8 блюд, вкус которых отлично подчеркивают помидоры

Рецепты блюд с помидорами / Фото: depositphotos.com
Помидоров на рынке становится все больше, они с каждым днем сочнее и вкуснее. С ними отличные не только овощные салаты, помидоры раскрывают весь свой потенциал, когда их запекают или тушат. В этой подборке помидоры практически в главной роли – без них каждое из представленных блюд не было бы таким нарядным и ароматным. Если пока не придумали, как с пользой провести это лето – ознакомьтесь с идеями из нашего календаря лайфхаков.
Запеченные баклажаны с сыром, травами и помидорами
Запеченный баклажан с помидорами / Фото: instagram.com/fedorova_cooking/
Запеченный баклажан с помидорами / Фото: instagram.com/fedorova_cooking/
Ингредиенты
- Баклажан, помидор – по 2 шт.
- Чеснок – 1 зуб.
- Томатная паста – 2 ст. л.
- Сыр – 50 г
- Пармезан – 2 ст. л.
- Сливочное масло – 1 ч. л.
- Специи, зелень – по вкусу
Способ приготовления
- Баклажаны разрезать вдоль, сделать надрезы на мякоти до кожуры, послить, поперчить.
- Разогреть на сковороде сливочное масло, обжарить баклажаны разрезом вниз около минут.
- Затем нужно запечь баклажаны в течение 25 минут в разогретой до 180 градусов духовке.
- Для соуса нарезать помидоры маленькими кубиками. Смешать с томатным соусом. Добавить измельченный чеснок и специи.
- Когда баклажаны будут готовы, распределить по мякоти сливочное масло, сверху выложить соус и тертый сыр.
- Запекать около 5-7 минут в духовке при 160 градусах.
- Готовые баклажаны украсить пармезаном и зеленью.
Пирог с лососем и картошкой
Пирог с лососем и картошкой / Фото: freepik.com
Ингредиенты
- Песочное тесто – 225 г
- Яйца – 4 шт.
- Копченый лосось – 175 г
- Нарезанные коктейльные помидоры, отварной картофель – по 100 г
- Укроп – 1 ст. л.
- Сметана или сливки – 200 мл
- Щепотка мускатного ореха
- Соль и черный перец
- Листья зеленого салата – для украшения
Способ приготовления
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Раскатайте тесто для пирога в круг диаметром 25 см.
- Выложите тесто в форму, положите сверху специальная бумага и засыпьте туда груз: сухой горох или фасоль. Выпекайте в духовке 20 минут.
- Снимите груз, смажьте тесто взбитым яйцом и оставьте в духовке еще на 5 минут до золотистой корочки.
- Разложите по тесту нарезанный лосось, помидоры и картофель.
- В миске взбейте яйца, укроп, мускатный орех, приправьте солью и перцем и вылейте смесь на пирог.
- Положите форму в духовку и запекайте 30-40 минут.
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Яйца, запеченные в помидорах (идея для завтрака)
Яйца, запеченные с помидорами / Фото: instagram.com/anastasiakadocnikova613/
Ингредиенты
- Помидоры, яйца – по 3 шт.
- Зеленый лук, соль, перец, специи – по вкусу
Способ приготовления
- Нагреть духовку до 190 градусов. Срезать шляпки у помидоров. Ложкой убрать сердцевину и семена.
- Противень застелить бумагой для выпечки. Выложить помидоры на противень. В каждый вбить яйцо.
- Добавить специи. Выпекать 25-30 минут при 180 градусах. Украсить зеленью.
Пирожки из слоеного теста с помидорами
Пирожки из слоеного теста с томатами / Фото: Depositphotos
Пирожки из слоеного теста с томатами / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- Слоеное бездрожжевое тесто – упаковка
- Сыр чеддер – 200 г
- Черри – 400 г
- Пучок базилика
- Соль, перец – по вкусу
- Итальянские травы – по вкусу
Способ приготовления
- Слоеное тесто разморозить при комнатной температуре.
- Разрезать тесто на квадраты и сделать бортики.
- Сыр чеддер потереть на терке, помидоры черри разрезать пополам.
- Посыпать каждый кусочек теста тертым сыром, сверху разложить помидоры черри.
- Посыпать нарезанным базиликом, солью, перцем и сушеными травами.
- Выпекать при 200 градусах примерно 15-20 минут или до золотистого цвета.
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Чахохбили из курицы
Чахохбили из курицы / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- Курица – 1 тушка
- Лук, помидоры – по 4 шт.
- Томатная паста – 2 ст. л.
- Перец болгарский – 2 шт.
- Чеснок – 4 зуб.
- Аджика – 1 ч. л.
- Уцхо-сунели – 1/2 ч. л.
- Кинза, петрушка – по 1 пучку
- Сушеный острый перец – 1 шт.
- Растительное масло – для жарки
- Соль, перец – по вкусу
- Специи – по вкусу
Способ приготовления
- Курицу помыть, обсушить и разрубить на небольшие кусочки.
- Положить в кастрюлю, добавить несколько столовых ложек растительного масла, немного посолить, накрыть крышкой и тушить на медленном огне 20 минут.
- Лук нарезать полукольцами и обжарить до золотистого цвета, затем добавить его в кастрюлю к курице и продолжать тушить.
- Помидоры крупно нарезать. На той же сковородке, где жарился лук, обжарить их с томатной пастой в течение нескольких минут. Затем добавить в кастрюлю к курице.
- Перец нарезать ломтиками, обжарить несколько минут и добавить к курице.
- В кастрюлю к курице влить воду, чтобы она слегка покрывала ингредиенты. Добавить аджику.
- Зелень мелко порубить. Добавить половину кинзы и петрушки и острый перец к курице. Тушить еще 25-30 минут.
- Чеснок мелко нарезать и добавить его и оставшуюся часть зелени к курице. В конце добавить соль, перец и специи по вкусу.
- Тщательно перемешать чахохбили из курицы и тушить еще 10 минут.
Галета с помидорами, песто и сыром
Галета с помидорами и сыром / Фото: Depositphotos
Ингредиенты для теста
- Мука – 300 г
- Сливочное масло – 120 г
- Уксус – 1 ч. л.
- Яйцо – 1 шт.
- Молоко – 80 мл
- Щепотка соли
Для начинки
- Соус песто – 3 ст. л.
- Помидор – 3 шт.
- Моцарелла
- Соль, перец
- Сушеные итальянские травы
- Оливковое масло
Способ приготовления
- Просеять муку в миску, добавить соль и нарезанное кубиками холодное сливочное масло. Растереть руками в крошку.
- Добавить уксус, молоко и яйцо. Замесить тесто и скатать его в шар. Завернуть в пленку и поставить в холодильник минимум на полчаса.
- Для начинки помидоры помыть и нарезать тонкими кружочками.
- Сыр нарезать ломтиками.
- Достать тесто из холодильника, раскатать на присыпанной мукой поверхности в круг толщиной 3-5 мм. Намазать соусом песто, оставляя края свободными.
- Выложить сверху кружочки помидоров. Посолить, поперчить, посыпать сушеными итальянскими травами и сбрызнуть оливковым маслом.
- Выпекать в разогретой до 180-200 градусов духовке 35-40 минут. За 10-15 минут до готовности выложить сверху кусочки моцареллы.
Овощное ризотто
Ризотто с помидорами / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- Лук – 1 шт.
- Помидор – 4 шт.
- Зеленый базилик (свежий) – 1/2 стакана
- Куриный бульон – 250-300 мл
- Белое вино – 150 мл
- Оливковое масло
- Рис арборио – 400 г
- Пармезан
- Соль, перец
Способ приготовления
- Разогрейте в сотейнике с высокими бортиками масло и обжарьте лук 5-7 минут – до мягкости.
- Добавьте в кастрюлю рис и хорошо перемешайте, чтобы все зернышки пропитались маслом. Готовьте на среднем огне 2-3 минуты.
- Влейте вино, перемешайте и готовьте еще 2 минуты. Добавляйте горячий бульон небольшими порциями по мере набухания риса, готовьте еще 20 минут.
- Томаты ошпарьте, снимите кожицу, нарежьте. Добавьте к ризотто за 3-4 минуты до готовности риса.
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Куриные ножки в духовке с помидорами и картофелем
Куриные голени в духовке / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- Мелкий молодой картофель – 800 г
- Куриные голени – 12 шт.
- Черри – 600 г
- Морская соль – по вкусу
- Свежемолотый черный перец – по вкусу
- Оливковое масло
- Пучок свежего орегано или базилика (только листья)
- Красный винный уксус – по вкусу
Способ приготовления
- Картофель по желанию очистить и отварить до готовности.
- Пока варится картошка, разогреть духовку до 200 градусов.
- Куриные ножки сбрызнуть оливковым маслом, посыпать солью и перцем, перемешать.
- Разогреть большую сковороду, в которую поместится все мясо в один слой. Жарить на сильном огне, помешивая, почти до полной готовности, около 10 минут. Если у вас нет сковороды подходящего размера, можно обжарить курицу в несколько приемов. Переложить мясо шумовкой в жаропрочную форму или блюдо.
- Наколоть помидоры острым ножом и поместить на минуту в кипяток. Затем дать им немного остыть и снять кожицу.
- Откинуть картофель на дуршлаг, слегка раздавить каждый клубень.
- Растереть в ступке большую часть листьев орегано или базилика со щепоткой соли. Влить 4 ст. л. оливкового масла, добавить немного уксуса и перца. Еще раз перетереть и добавить к курице вместе с картофелем, помидорами и оставшейся зеленью. Аккуратно перемешать.
- Выложить все в один слой в подходящий по размеру противень или форму. Запекать в духовке до румяной корочки, примерно 40 минут.
- Подавать запеченную курицу горячей, можно – на салатных листьях.
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