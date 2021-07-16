8 страв, смак яких чудово підкреслюють помідори

Помідор – прекрасній овоч. Будь-які кулінарні маніпуляції з ним – це соковита випічка та м'ясо, пікантні закуски. У цій добірці є рецепти зі звичайними помідорами і чері, овочі потрібно брати стиглі та соковиті

Рецепти страв з помідорами / Фото: depositphotos.com

Помідорів на ринку з'являється дедалі більше, вони щодня стають соковитіше і смачніше. З ними чудові не тільки овочеві салати, помідори розкривають весь свій потенціал, коли їх запікають або тушкують. У цій добірці помідори практично в головній ролі – без них кожна з представлених страв не була б такою гарною та ароматною. Якщо поки не придумали, як з користю провести це літо – ознайомтеся з ідеями з нашого календаря лайфхаків.

Запечені баклажани із сиром, травами і помідорами

Запечений баклажан з помідорами / Фото: instagram.com/fedorova_cooking/

Інгредієнти

Баклажан, помідор – по 2 шт.

Часник – 1 зуб.

Томатна паста – 2 ст. л.

Сир – 50 г

Пармезан – 2 ст. л.

Вершкове масло – 1 ч. л.

Спеції, зелень – за смаком

Спосіб приготування

Баклажани розрізати уздовж, зробити надрізи на м'якоті до шкірки, після, поперчити. Розігріти на сковороді вершкове масло, обсмажити баклажани розрізом вниз близько хвилин. Потім потрібно запекти баклажани впродовж 25 хвилин в розігрітій до 180 градусів духовці. Для соусу нарізати помідори маленькими кубиками. Змішати з томатним соусом. Додати подрібнений часник і спеції. Коли баклажани будуть готові, розподілити по м'якоті вершкове масло, зверху викласти соус і тертий сир. Запікати близько 5-7 хвилин в духовці за 160 градусів. Готові баклажани прикрасити пармезаном і зеленню.

Пиріг з лососем і картоплею

Пиріг з лососем і помідорами / Фото: freepik.com

Інгредієнти

Пісочне тісто – 225 г

Яйця – 4 шт.

Копчений лосось – 175 г

Нарізані коктейльні помідори, відварена картопля – по 100 г

Кріп – 1 ст. л.

Сметана або вершки – 200 мл

Щіпка мускатного горіха

Сіль і чорний перець

Листя зеленого салату – для прикраси

Спосіб приготування

Розігрійте духовку до 180 градусів. Розкачайте тісто для пирога в коло діаметром 25 см. Викладіть тісто у форму, покладіть зверху спеціальний папір і засипте туди вантаж: сухий горох або квасолю. Випікайте в духовці 20 хвилин. Зніміть вантаж, змастіть тісто збитим яйцем і залиште в духовці ще на 5 хвилин до золотистої скоринки. Розкладіть по тесту нарізаний лосось, помідори та картопля. У мисці збийте яйця, кріп, мускатний горіх, приправити сіллю і перцем і вилийте суміш на пиріг. Покладіть форму в духовку і запікайте 30-40 хвилин.

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Яйця, запечені в помідорах (ідея для сніданку)

Яйця, запечені з помідорами / Фото: instagram.com/anastasiakadocnikova613/

Інгредієнти

Помідори, яйця – по 3 шт.

Зелена цибуля, сіль, перець, спеції – за смаком

Спосіб приготування

Нагріти духовку до 190 градусів. Зрізати капелюшки у помідорів. Ложкою прибрати серцевину і насіння. Деко застелити папером для випічки. Викласти помідори на деко. У кожен вбити яйце. Додати спеції. Випікати 25-30 хвилин за 180 градусів. Прикрасити зеленню.

Пиріжки з листкового тіста з помідорами

Пиріжки з листкового тіста з томатами / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Листкове бездріжджове тісто – упаковка

Сир чедер – 200 г сиру

Чері – 400 г

Базилік – 1 пучок

Сіль, перець – за смаком

Італійські трави – за смаком

Спосіб приготування

Листкове тісто розморозити за кімнатної температури. Розрізати тісто на квадрати і зробити бортики. Сир чедер потерти на тертці, помідори чері розрізати навпіл. Посипати кожен шматочок тіста тертим сиром, зверху розкласти помідори чері. Посипати нарізаним базиліком, сіллю, перцем і сушеними травами. Випікати за 200 градусів приблизно 15-20 хвилин або до золотистого кольору.

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Чахохбілі з курки

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Чахохбілі з курки / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Курка – 1 тушка

Цибуля, помідори – по 4 шт.

Томатна паста – 2 ст. л.

Перець болгарський – 2 шт.

Часник – 4 зуб.

Аджика – 1 ч. л.

Уцхо-сунелі – 1/2 ч. л.

Кінза, петрушка – по 1 пучку

Сушений гострий перець – 1 шт.

Олія – для смаження

Сіль, перець – за смаком

Спеції – за смаком

Спосіб приготування

Курку помити, обсушити і розрубати на невеликі шматочки. Покласти в каструлю, додати кілька столових ложок олії, трохи посолити, накрити кришкою і тушкувати на повільному вогні 20 хвилин. Цибулю нарізати півкільцями і обсмажити до золотистого кольору, потім додати його в каструлю до курки і продовжувати тушкувати. Помідори крупно нарізати. На тій же сковорідці, де смажилася цибуля, обсмажити їх з томатною пастою впродовж декількох хвилин. Потім додати в каструлю до курки. Перець нарізати скибочками, обсмажити кілька хвилин і додати до курки. У каструлю до курки влити воду, щоб вона злегка покривала інгредієнти. Додати аджику. Зелень дрібно порубати. Додати половину кінзи і петрушки і гострий перець до курки. Тушкувати ще 25-30 хвилин. Часник дрібно нарізати і додати його і решту зелені до курки. Наприкінці додати сіль, перець і спеції за смаком. Ретельно перемішати чахохбілі з курки і тушкувати 10 хвилин.

Галета з помідорами, песто і сиром

Галета з помідорами і сиром / Фото: Depositphotos

Інгредієнти для тіста

Борошно – 300 г

Вершкове масло – 120 г

Оцет – 1 ч. л.

Яйце – 1 шт.

Молоко – 80 мл

Дрібка солі

Для начинки

Соус песто – 3 ст. л.

Помідор – 3 шт.

Моцарела

Сіль, перець

Сушені італійські трави

Оливкова олія

Спосіб приготування

Просіяти борошно в миску, додати сіль і нарізане кубиками холодне вершкове масло. Розтерти руками в крихту. Додати оцет, молоко і яйце. Замісити тісто і скачати його в кулю. Загорнути в плівку і поставити в холодильник мінімум на півгодини. Для начинки помідори помити і нарізати тонкими кружечками. Сир нарізати скибочками. Дістати тісто з холодильника, розкачати на присипаної борошном поверхні в круг завтовшки 3-5 мм. Намазати соусом песто, залишаючи краї вільними. Викласти зверху кружечки помідорів. Посолити, поперчити, посипати сушеними італійськими травами і скропити оливковою олією. Випікати в розігрітій до 180-200 градусів духовці 35-40 хвилин. За 10-15 хвилин до готовності викласти зверху шматочки моцарели.

Овочеве ризото

Ризото з помідорами / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Цибуля – 1 шт.

Помідор – 4 шт.

Зелений базилік (свіжий) – 1/2 склянки

Курячий бульйон – 250-300 мл

Біле вино – 150 мл

Оливкова олія

Рис арборіо – 400 г

Пармезан

Сіль, перець

Спосіб приготування

Розігрійте в сотейнику з високими бортиками олію та обсмажте цибулю 5-7 хвилин – до м'якості. Додайте в каструлю рис і добре перемішайте, щоб усі зернятка просочилися олією. Готуйте на середньому вогні 2-3 хвилини. Влийте вино, перемішайте і готуйте ще 2 хвилини. Додавайте гарячий бульйон невеликими порціями, готуйте ще 20 хвилин. Томати опусттіь в окріп, зніміть шкірку, наріжте. Додайте до ризото за 3-4 хвилини до готовності рису.

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Курячі ніжки в духовці з помідорами і картоплею

Курячі гомілки в духовці / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Дрібна молода картопля – 800 г

Курячі гомілки – 12 шт.

Чері – 600 г

Морська сіль – за смаком

Мелений чорний перець – за смаком

Оливкова олія

Пучок свіжого орегано або базиліку (тільки листя)

Червоний винний оцет – за смаком

Спосіб приготування

Картоплю за бажанням очистити і відварити до готовності. Поки вариться картопля, розігріти духовку до 200 градусів. Курячі ніжки скропити оливковою олією, посипати сіллю і перцем, перемішати. Розігріти велику сковороду, в яку поміститься все м'ясо в один шар. Смажити на сильному вогні, помішуючи, майже до повної готовності, близько 10 хвилин. Якщо у вас немає сковороди відповідного розміру, можна обсмажити курку в кілька прийомів. Перекласти м'ясо шумівкою у жароміцну ємність для запікання. Наколоти помідори гострим ножем і помістити на хвилину в окріп. Потім дати їм трохи охолонути і зняти шкірку. Відкинути картоплю на друшляк, злегка розчавити кожну. Розтерти в ступці велику частину листя орегано або базиліку з дрібкою солі. Влити 4 ст. л. оливкової олії, додати трохи оцту і перцю. Ще раз перетерти і додати до курки разом з картоплею, помідорами і зеленню, що залишилася. Акуратно перемішати. Викласти все в один шар у форму для запікання. Запікати в духовці до рум'яної скоринки, приблизно 40 хвилин. Подавати запечену курку гарячою, можна – на салатному листі.

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