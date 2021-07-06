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СЕГОДНЯ Lifestyle Вкусно

3 рецепта сладких оладий, которые украсят ваш завтрак

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
6 июля, 07:01
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Можно пожарить их с какао, так вы получите красивый шоколадный цвет, добавить в них творог и бананы, они будут с характерной кислинкой, или украсить их припеком из сезонных ягод – клубники и черники
Рецепты сладких оладий
Рецепты сладких оладий

На первый взгляд может показаться, что оладьи подвластны даже ребенку. Но с оладьями нужно быть внимательными и знать правила, как приготовить их по-настоящему пышными и сочными. В этой подборке – три рецепта с бананом и творогом, какао и ягодами. Эти оладьи станут вашими любимыми. В календаре лайфхаков для лета ищите яркие идеи, как провести его незабываемо.

Шоколадные оладьи

Шоколадные оладьи
Шоколадные оладьи / Фото: instagram.com/elena_photofood/

Ингредиенты

  • яйца – 2 шт.;
  • сахар – 80 г;
  • мука – 90 г;
  • мед – 1 ст. л.;
  • какао-порошок – 30 г;
  • разрыхлитель – 6 г;
  • молоко – 50 мл;
  • соль – щепотка.

Способ приготовления

  1. Взбить яйца, сахар, соль до однородной массы, добавить молоко, взбить. Затем добавить мед и перемешать.
  2. Просеять в миску муку, разрыхлитель и какао, перемешать ложкой и взбить миксером до однородности. Если тесто сильно густое, добавить молоко.
  3. Накрыть тесто пленкой и оставить на 20 минут.
  4. Обжарить оладьи на слабом огне с небольшим количеством масла.
  5. Украсить ягодами.

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Оладьи творожные с бананами

Оладьи с творогом и бананами
Оладьи с творогом и бананами / Фото: ru.depositphotos.com


Ингредиенты

  • 2 стакана кефира;
  • 1,5 стакана пшеничной муки;
  • 4 ст. л. сахара;
  • 100 г творога;
  • 2 спелых банана;
  • 1 яйцо;
  • 1 ч. л. с горкой разрыхлителя.

Способ приготовления

  1. Яйцо растереть вместе с сахаром, влить кефир и перемешать.
  2. Творог размять с бананами и добавить к яичной массе.
  3. Всыпать муку с разрыхлителем и замесить тесто. Оно должно получиться довольно густым.
  4. Разогреть сковороду с растительным маслом. Пожарить оладьи, выкладывая тесто столовой ложкой. Переворачивать нужно, когда на поверхности теста появятся пузырьки.
  5. Подавать готовые банановые оладьи с медом, вареньем или сметаной.

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Оладьи на кефире с ягодным припеком

Оладьи с ягодным припеком
Оладьи с ягодным припеком / Фото: Pixabay

Ингредиенты

  • 500 мл кефира;
  • 1-2 яйца;
  • 2 стакана муки;
  • 3 ст. л. сахара;
  • 1 ч. л. соды или 2 ч. л. разрыхлителя;
  • 0.5 ч. л. соли;
  • Горсть ягод;
  • Сахарная пудра.

Способ приготовления

  1. Взбить венчиком яйца вместе с сахаром. Добавить муку, соль и соду. Влить кефир и перемешать. Тесто должно получиться по консистенции, как густая сметана.
  2. Нагреть сковороду с растительным маслом (используйте сковороду с антипригарным покрытием, иначе ягодный припек припечется не к оладьям, а к сковороде).
  3. Выложить столовой ложкой тесто, сверху – немного ягод. Крупные ягоды, например, клубнику, нужно нарезать тонкими пластинками. Когда нижняя часть подрумянится, перевернуть и обжарить с другой стороны.
  4. Подавать оладьи теплыми, присыпав сахарной пудрой, вместе со сметаной и свежими ягодами.

Если хочется на завтрак чего-то более соленого, можно приготовить самосы с овощами. Подробности рецепта – в видео.

Здесь собраны 12 рецептов оладий на любой вкус.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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