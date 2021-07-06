3 рецепта сладких оладий, которые украсят ваш завтрак

На первый взгляд может показаться, что оладьи подвластны даже ребенку. Но с оладьями нужно быть внимательными и знать правила, как приготовить их по-настоящему пышными и сочными. В этой подборке – три рецепта с бананом и творогом, какао и ягодами. Эти оладьи станут вашими любимыми. В календаре лайфхаков для лета ищите яркие идеи, как провести его незабываемо.
Шоколадные оладьи
Ингредиенты
- яйца – 2 шт.;
- сахар – 80 г;
- мука – 90 г;
- мед – 1 ст. л.;
- какао-порошок – 30 г;
- разрыхлитель – 6 г;
- молоко – 50 мл;
- соль – щепотка.
Способ приготовления
- Взбить яйца, сахар, соль до однородной массы, добавить молоко, взбить. Затем добавить мед и перемешать.
- Просеять в миску муку, разрыхлитель и какао, перемешать ложкой и взбить миксером до однородности. Если тесто сильно густое, добавить молоко.
- Накрыть тесто пленкой и оставить на 20 минут.
- Обжарить оладьи на слабом огне с небольшим количеством масла.
- Украсить ягодами.
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Оладьи творожные с бананами
Ингредиенты
- 2 стакана кефира;
- 1,5 стакана пшеничной муки;
- 4 ст. л. сахара;
- 100 г творога;
- 2 спелых банана;
- 1 яйцо;
- 1 ч. л. с горкой разрыхлителя.
Способ приготовления
- Яйцо растереть вместе с сахаром, влить кефир и перемешать.
- Творог размять с бананами и добавить к яичной массе.
- Всыпать муку с разрыхлителем и замесить тесто. Оно должно получиться довольно густым.
- Разогреть сковороду с растительным маслом. Пожарить оладьи, выкладывая тесто столовой ложкой. Переворачивать нужно, когда на поверхности теста появятся пузырьки.
- Подавать готовые банановые оладьи с медом, вареньем или сметаной.
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Оладьи на кефире с ягодным припеком
Ингредиенты
- 500 мл кефира;
- 1-2 яйца;
- 2 стакана муки;
- 3 ст. л. сахара;
- 1 ч. л. соды или 2 ч. л. разрыхлителя;
- 0.5 ч. л. соли;
- Горсть ягод;
- Сахарная пудра.
Способ приготовления
- Взбить венчиком яйца вместе с сахаром. Добавить муку, соль и соду. Влить кефир и перемешать. Тесто должно получиться по консистенции, как густая сметана.
- Нагреть сковороду с растительным маслом (используйте сковороду с антипригарным покрытием, иначе ягодный припек припечется не к оладьям, а к сковороде).
- Выложить столовой ложкой тесто, сверху – немного ягод. Крупные ягоды, например, клубнику, нужно нарезать тонкими пластинками. Когда нижняя часть подрумянится, перевернуть и обжарить с другой стороны.
- Подавать оладьи теплыми, присыпав сахарной пудрой, вместе со сметаной и свежими ягодами.
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