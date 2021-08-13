7 секретов для непревзойденных блюд на гриле

7 правил для идеального гриля / Фото: Depositphotos

Пока тепло, нужно воспользоваться моментом и выбираться на природу. Еда, любая, с открытого огня – это радость. Мы рассказывали о 9 лайфхаках, которые помогут тем, кто пока не уверен в мастерстве приготовления шашлыка, теперь узнаем, как приготовить мясо, овощи и креветки непревзойденно. Как купить продукты для пикника по выгодным ценам – узнаете из этого материала.

Гриль всегда должен оставаться чистым

То есть каждый раз после пользования его нужно очистить. Эксперты советуют это делать с помощью фольги: скатайте из нее шарик и интенсивно почистите решетку.

Гриль должен хорошо прогреться

Иначе вы рискуете своей едой – она попросту будет прилипать к решетке. Нужно поднести ладонь к углям, если вам не удается удержать ее более нескольких секунд, гриль готов к работе.

Используйте растительное масло или сало

Этим можно натирать не решетку, а продукты. Это важно, чтобы избежать возгорания. Чтобы еда не подгорала, в процессе жарки поливайте ее водой, лимонным соком или маринадом.

Используйте обжаренные овощи для соусов

Если, конечно, вы не успели их съесть. Лук, помидоры и перец можно измельчить ножом или вилкой и подавать к мясу.

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Креветки на гриле готовьте только в панцире

Без него они рискуют подгореть и рассыпаться. Для вкусных креветок нужно немного проколоть панцирь, замариновать их и выкладывать на гриль.

Не выкладывайте продукты плотно

Так у вас будет место, где разгуляться, при готовке вам не придется думать, куда переложить кусок мяса, баклажаны или грибы, чтобы качественно их прожарить. Рекомендация: 25% поверхности гриля должны быть свободны.

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Не подавайте готовую еду сразу

Это касается не только мяса. Вся еда должна отдохнуть, набраться сока. Остыть в конце концов. Для мяса, например, нужно около 5 минут, чтобы оно постояло на открытом воздухе, а потом рекомендуют завернуть его в фольгу и подержать еще минут 5.

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