7 секретів для неперевершених страв на грилі

7 правил для ідеального гриля / Фото: Depositphotos

Поки тепло, треба скористатися моментом і вибиратися на природу. Їжа, будь-яка, з відкритого вогню – це радість. Ми розповідали про 9 лайфхаків, які стануть у нагоді тим, хто поки що не впевнений у майстерності приготування шашлику, тепер дізнаємося, як приготувати м'ясо, овочі та креветки неперевершено. Як купити продукти для пікніка за вигідними цінами – дізнаєтеся з цього матеріалу.

Гриль завжди має залишатися чистим

Тобто щоразу після користування його потрібно очистити. Експерти радять це робити за допомогою фольги: скачайте з неї кульку та інтенсивно почистіть решітку.

Гриль має добре прогрітися

Інакше ви ризикуєте своєю їжею – вона просто прилипатиме до решітки. Треба піднести долоню до вугілля, якщо вам не вдається утримати її більше декількох секунд, гриль готовий до роботи.

Використовуйте олію або сало

Цим можна натирати не решітку, а продукти. Це важливо, щоб уникнути загоряння. Щоб їжа не підгорала, в процесі смаження поливайте її водою, лимонним соком або маринадом.

Використовуйте обсмажені овочі для соусів

Якщо, звісно, ви не встигли їх з'їсти. Цибуля, помідори і перець можна подрібнити ножем або виделкою і подавати до м'яса.

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Креветки на грилі готуйте тільки в панцирі

Без нього вони ризикують підгоріти і розсипатися. Для смачних креветок потрібно трохи проколоти панцир, замаринувати їх і викладати на гриль.

Не викладайте продукти щільно

Так у вас буде місце, де розгулятися, при готуванні вам не доведеться думати, куди перекласти шматок м'яса, баклажани або гриби, щоб якісно їх просмажити. Рекомендація: 25% поверхні гриля мають бути вільними.

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Не подавайте готову їжу одразу

Це стосується не тільки м'яса. Вся їжа має відпочити, набратися соку. Охолонути зрештою. Для м'яса, наприклад, потрібно близько 5 хвилин, щоб воно просто постояло, а потім рекомендують загорнути його в фольгу і потримати ще хвилин 5.

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