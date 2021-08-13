7 секретів для неперевершених страв на грилі

7 правил для ідеального гриля / Фото: Depositphotos
Поки тепло, треба скористатися моментом і вибиратися на природу. Їжа, будь-яка, з відкритого вогню – це радість. Ми розповідали про 9 лайфхаків, які стануть у нагоді тим, хто поки що не впевнений у майстерності приготування шашлику, тепер дізнаємося, як приготувати м'ясо, овочі та креветки неперевершено. Як купити продукти для пікніка за вигідними цінами – дізнаєтеся з цього матеріалу.
Гриль завжди має залишатися чистим
Тобто щоразу після користування його потрібно очистити. Експерти радять це робити за допомогою фольги: скачайте з неї кульку та інтенсивно почистіть решітку.
Гриль має добре прогрітися
Інакше ви ризикуєте своєю їжею – вона просто прилипатиме до решітки. Треба піднести долоню до вугілля, якщо вам не вдається утримати її більше декількох секунд, гриль готовий до роботи.
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Використовуйте олію або сало
Цим можна натирати не решітку, а продукти. Це важливо, щоб уникнути загоряння. Щоб їжа не підгорала, в процесі смаження поливайте її водою, лимонним соком або маринадом.
Використовуйте обсмажені овочі для соусів
Якщо, звісно, ви не встигли їх з'їсти. Цибуля, помідори і перець можна подрібнити ножем або виделкою і подавати до м'яса.
Креветки на грилі готуйте тільки в панцирі
Без нього вони ризикують підгоріти і розсипатися. Для смачних креветок потрібно трохи проколоти панцир, замаринувати їх і викладати на гриль.
Не викладайте продукти щільно
Так у вас буде місце, де розгулятися, при готуванні вам не доведеться думати, куди перекласти шматок м'яса, баклажани або гриби, щоб якісно їх просмажити. Рекомендація: 25% поверхні гриля мають бути вільними.
Не подавайте готову їжу одразу
Це стосується не тільки м'яса. Вся їжа має відпочити, набратися соку. Охолонути зрештою. Для м'яса, наприклад, потрібно близько 5 хвилин, щоб воно просто постояло, а потім рекомендують загорнути його в фольгу і потримати ще хвилин 5.
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