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Время шашлыка: 5 лучших рецептов для каждого вида мяса

Сегодня, 16:29

Среди них – варианты блюда, приготовленного в духовке и мультиварке

Начнем с того, что для шашлыка нужно хорошее мясо, и важно знать, как выбрать качественное, независимо от того, свинина это будет или курятина. Второе – это место, где вы будете его жарить. Теперь это можно сделать в домашних условиях – в духовке или мультиварке. Разве что не будет характерного запаха дыма. В этой подборке найдете 5 рецептов шашлыка из свинины, говядины, баранины, курятины с разными маринадами. Если у вас есть свой особый рецепт дрожжевой выпечки, принимайте участие в нашем конкурсе и выигрывайте призы.

Шашлык из баранины в вине по-грузински

Шашлык из баранины
Шашлык из баранины
Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 700 г баранины
  • 1 стакан красного вина
  • 1 головка репчатого лука
  • Соль, перец

Способ приготовления

  1. Нарезать лук и мясо, сложить в миску.
  2. Сверху залить вином и мариновать не менее часа.
  3. За час до жарки мясо достать из холодильника и нанизать на шампуры.

Шашлык в банке, приготовленный в духовке

Шашлык в банке с рисом
Шашлык в банке с рисом
Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 1 кг свинины
  • 4 шт. репчатого лука
  • 230 г риса
  • 200 г копченого сала
  • 1 ст. л. горчицы
  • Соль, перец – по вкусу
  • 1 ст. л. сока лимона
  • 1 ст. л. яблочного уксуса
  • Приправы для шашлыка – по вкусу

Способ приготовления

  1. Нарезать мясо на кубики размером примерно 4х4 см.
  2. Лук нарезать кольцами.
  3. К половине мяса добавить половину нарезанного лука и замариновать в смеси сока лимона, черного перца и горчицы.
  4. Ко второй половине мяса добавить оставшийся нарезанный лук и замариновать в смеси приправы для шашлыка, черного перца и яблочного уксуса. Оставить замаринованное мясо на час.
  5. Копченое сало разрезать на пластинки.
  6. Замаринованное мясо посолить по вкусу и дать постоять 15 минут, затем нанизать на деревянные шпажки по четыре кусочка мяса на каждую, чередуя с копченым салом.
  7. На дно двух трехлитровых банок насыпать по 1/2 стакана риса. Сверху риса выложить лук из маринада.
  8. Поставить шпажки с мясом в банки острием вверх.
  9. Горлышки банок с шашлыком на шпажках обмотать двумя слоями фольги и сделать несколько отверстий в фольге.
  10. Поставить банки в холодную духовку и запекать шашлык на шпажках при температуре 220 ºС в течении часа. Затем выключить духовку и оставить шашлык еще на 15 минут для остывания.

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Шашлык в мультиварке с киви

Шашлык с киви в мультиварке
Шашлык с киви в мультиварке
Фото: freepik.com

Ингредиенты

  • 1 кг мяса (телятины, свинины, филе курицы или индейки)

Для маринада

  • 2 киви
  • 2 болгарских перца
  • 4 репчатых лука
  • Соль, перец – по вкусу
  • Молотый кориандр – по вкусу

Способ приготовления

  1. Для начала снять кожицу с киви и очистить две луковицы. Сложить все в блендер и хорошо взбить, пока не получится однородный соус.
  2. Нарезать болгарский красный сладкий перец крупными полукольцами, а две оставшиеся луковицы – кольцами.
  3. Мясо помыть и разрезать на средние куски. Посолить и поперчить, натереть его молотым кориандром. Затем добавить соус, а также нарезанные болгарский перец и лук. Все хорошо перемешать и поставить в холодильник мариноваться, примерно на 2-3 часа.
  4. Выложить мясо в мультиварку вместе с маринадом и выставить режим "Выпечка" (время приготовления – 45-60 минут).

Шашлык из говядины в горчичном соусе

Шашлык из говядины с горчицей
Шашлык из говядины с горчицей
Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 1 кг мякоти говядины
  • 250 мл растительного масла
  • 3 ст. л. порошка горчицы
  • 2 ст. л. 3% уксуса
  • 3-5 зубчика чеснока
  • 1 ч. л. черного молотого перца
  • соль, зелень – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Чеснок пропустить через пресс, смешать с сухой горчицей, уксусом, растительным маслом, перцем и солью.
  2. Добавить зелень по вкусу и натереть полученной смесью куски мяса.
  3. Мариновать несколько часов, затем нанизать на шампуры и пожарить на мангале.

Шашлык из свинины в гранатовом соке

Шашлык из свинины
Шашлык из свинины
Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • Свинина или баранина – 2 кг
  • Белый репчатый лук – 5 шт.
  • Гранатовый сок – 700 мл
  • Розмарин – 30 г
  • Приправы к мясу – по вкусу
  • Соль, перец – по вкусу

Для соуса

  • Кинза – 1 пучок
  • Помидоры в собственном соку – 300 г
  • Чеснок – 5 зубков
  • Лук сладкий – 1/2 шт.
  • Перец чили – 1 шт.
  • Сахар, соль – по вкусу

Способ приготовления

  1. Мясо помыть и нарезать крупными кубиками.
  2. Лук нарезать крупными полукольцами. Мясо и лук положить в кастрюлю и тщательно перемешать.
  3. Сверху посыпать будущий шашлык перцем, солью, специями и розмарином. Поверх залить гранатовым соком, все ингредиенты перемешать, накрыть мясо тарелкой, сверху поставить груз. Маринад полностью должен покрыть мясо.
  4. Оставить мариноваться минимум на 3 часа, максимум на 5 часов. Готовый шашлык нанизать на шампуры и пожарить на горячих углях до готовности.
  5. Соус приготовить заранее в домашних условиях. Для него все ингредиенты перебить в блендере в однородную массу.

Здесь найдете 7 важных лайфхаков для приготовления вкусного шашлыка.

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