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7 неожиданных блюд из хека, самой любимой среди украинцев рыбы

27 апреля, 16:19

Ирина Маслова

Эта рыба отлично сочетается с овощами и сырными соусами

Хочется рыбы? Смело выбирайте хека. И речь здесь не о его адекватной цене, а о действительно мощной универсальности. Что говорить – он даже вареный в специях хорош. А когда эта рыба представлена в компании с овощами или сырным соусом, или пожарена в сырном кляре – практически праздничное блюдо. Если вы ищете варианты для легкого и полезного ужина, ознакомьтесь с рецептами из этой подборки.

Хек в сырном кляре

Фото: instagram.com/bulbasshka/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Филе нарезать, посолить, добавить специи по вкусу и обвалять в муке.
  2. Для кляра взбить яйца с мукой, добавить тертый сыр, перемешать.
  3. Обжарить рыбу, подавать с овощами.

Хек, запеченный в омлете

Фото: instagram.com/krylovaekaterina37/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Рыбу почистить и нарезать на небольшие куски. Обвалять в муке, посолить и обжарить с двух сторон до полуготовности. Отдельно пожарить лук с щепоткой соли, сахара и лимонным соком.
  2. Рыбу выложить в форму для запекания. Сверху распределить жареный лук и залить омлетом из двух яиц, молока и специй. Можно добавить тимьян и немного тертого сыра.
  3. Запекать в духовке при 200 градусах до появления золотистой корочки.

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Суп с фрикадельками из хека

Фото: суп с фрикадельками из хека

Ингредиенты⠀

Способ приготовления

  1. Филе хека довести до консистенции фарша, нарезать мелко лук 1 штуку и добавить в фарш, посолить, поперчить.
  2. Перловую крупу предварительно отварить 20 минут, слить воду и вскипятить новую воду на бульон, посолить.
  3. Пассеровать нарезанный лук и натертую морковь на подсолнечном масле, картофель нарезать дольками на 4 части.
  4. В кипящую воду положить практически одновременно: перловую крупу, пассерованный лук с морковью, нарезанный картофель и сформированные из хека фрикадельки. Варить 20 минут.
  5. В конце добавить сушеную петрушку или укроп и лавровый лист.

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Хек с овощами

Фото: instagram.com/my.home.food/

Ингредиенты

Способ приготовление

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  1. Рыбу нарезать на кусочки, посолить, обвалять в муке и обжарить до золотистого цвета.
  2. Измельчить лук и морковь, пассеровать на растительном масле.
  3. На дно кастрюли выложить половину лука и моркови, потом рыбу, и снова лук и морковь.
  4. Смешать томатную пасту с водой и залить рыбу.
  5. Добавить специи, тушить на слабом огне 15 минут.

Xeк в дуxoвкe пoд oвoщнoй шубoй

Фото: instagram.com/gotovimdoma_82/

Ингpeдиeнты

Способ приготовления

  1. Рыбу нарезать бoльшими куcкaми. Посолить, поперчить.
  2. Взбить яйца, добавить муку. Обвалять рыбу в кляре и жарить до золотистого цвета.
  3. Лук нарезать, обжарить в растительном масле.
  4. Добавить тертую морковь, прожарить пару минут.
  5. Ha cмaзaнную фopму выложить в oдин cлoй жаренную рыбу. На каждый кусок положить овощи.
  6. Посыпать тepтым cыpoм.
  7. Запекать при 180 градусах 15 минут.

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Хек с сырным соусом

Хек с соусом из сыра / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Рецепт приготовления

  1. Филе хека промываем под проточной водой, обсушиваем бумажным полотенцем. При необходимости размораживаем в холодильнике.
  2. Присыпаем филе мукой и обжариваем на предварительно разогретой сковороде с оливковым маслом с двух сторон до золотистого цвета.
  3. В сотейнике разогреваем сливки или молоко, доводим до кипения, добавляем маскарпоне и горгонзолу, соль, перец, итальянские травы и томим все на слабом огне, пока сыр не растворится и соус не станет однородным. Доводим соус до кипения.
  4. Филе хека выкладываем на теплую тарелку, поливаем сверху соусом из маскарпоне с горгонзолой.

Хек с гарниром из помидоров

Хек с томатами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Налейте в сковороду оливковое масло.
  2. Филе хека натрите солью и перцем, выложите в холодную сковороду.
  3. Разломайте палочку корицы на четыре части, добавьте в сковороду. Включите плиту. Сначала на минимальный огонь, потом постепенно увеличьте нагрев.
  4. Разрежьте очищенные зубчики чеснока пополам, добавьте в сковороду.
  5. Зелень мелко порубите.
  6. Переверните рыбу и обжарьте с другой стороны. Переложите ее на тарелку.
  7. Уберите из сковородки все, кроме чеснока. Добавьте целые помидоры черри, уксус и сахар. Быстро обжарьте.
  8. Добавьте зелень и сливочное масло.

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