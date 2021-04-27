7 неожиданных блюд из хека, самой любимой среди украинцев рыбы

Хочется рыбы? Смело выбирайте хека. И речь здесь не о его адекватной цене, а о действительно мощной универсальности. Что говорить – он даже вареный в специях хорош. А когда эта рыба представлена в компании с овощами или сырным соусом, или пожарена в сырном кляре – практически праздничное блюдо. Если вы ищете варианты для легкого и полезного ужина, ознакомьтесь с рецептами из этой подборки.

Хек в сырном кляре

Фото: instagram.com/bulbasshka/

Ингредиенты

Филе хека – 3 шт.

Соль, специи – по вкусу

Яйца – 3 шт.

Мука – 2 ст. л.

Сыр – 50 г.

Способ приготовления

Филе нарезать, посолить, добавить специи по вкусу и обвалять в муке. Для кляра взбить яйца с мукой, добавить тертый сыр, перемешать. Обжарить рыбу, подавать с овощами.

Хек, запеченный в омлете

Фото: instagram.com/krylovaekaterina37/

Ингредиенты

Хек тушка – 2 шт.

Рисовая или другая мука – для панировки

Яйцо – 2 шт.

Молоко – 150 мл

Сыр – 20 г.

Лук репчатый – 1 шт.

Соль и специи – по вкусу

Способ приготовления

Рыбу почистить и нарезать на небольшие куски. Обвалять в муке, посолить и обжарить с двух сторон до полуготовности. Отдельно пожарить лук с щепоткой соли, сахара и лимонным соком. Рыбу выложить в форму для запекания. Сверху распределить жареный лук и залить омлетом из двух яиц, молока и специй. Можно добавить тимьян и немного тертого сыра. Запекать в духовке при 200 градусах до появления золотистой корочки.

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Суп с фрикадельками из хека

Фото: суп с фрикадельками из хека

Ингредиенты⠀

Фарш хека – 400-500 г.

Лук – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Перловая крупа – 100 г.

Картофель – 3 шт.

Специи – по вкусу⠀

Способ приготовления

Филе хека довести до консистенции фарша, нарезать мелко лук 1 штуку и добавить в фарш, посолить, поперчить. Перловую крупу предварительно отварить 20 минут, слить воду и вскипятить новую воду на бульон, посолить. Пассеровать нарезанный лук и натертую морковь на подсолнечном масле, картофель нарезать дольками на 4 части. В кипящую воду положить практически одновременно: перловую крупу, пассерованный лук с морковью, нарезанный картофель и сформированные из хека фрикадельки. Варить 20 минут. В конце добавить сушеную петрушку или укроп и лавровый лист.

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Хек с овощами

Фото: instagram.com/my.home.food/

Ингредиенты

Хек – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Томатная паста – 1 ст. л.

Мука – 3 ст. л.

Вода – 1,5 стакана

Лавровый лист, перец горошек, соль – по вкусу

Способ приготовление

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Рыбу нарезать на кусочки, посолить, обвалять в муке и обжарить до золотистого цвета. Измельчить лук и морковь, пассеровать на растительном масле. На дно кастрюли выложить половину лука и моркови, потом рыбу, и снова лук и морковь. Смешать томатную пасту с водой и залить рыбу. Добавить специи, тушить на слабом огне 15 минут.

Xeк в дуxoвкe пoд oвoщнoй шубoй

Фото: instagram.com/gotovimdoma_82/

Ингpeдиeнты

Филe xeкa – 4 шт.

Лук – 2 шт.

Мopкoвь – 2 шт.

Сыp – 100 г.

Яйцa – 2 шт.

Мукa – 3 cт. л.

Пepeц чepный мoлoтый, coль – пo вкуcу

Способ приготовления

Рыбу нарезать бoльшими куcкaми. Посолить, поперчить. Взбить яйца, добавить муку. Обвалять рыбу в кляре и жарить до золотистого цвета. Лук нарезать, обжарить в растительном масле. Добавить тертую морковь, прожарить пару минут. Ha cмaзaнную фopму выложить в oдин cлoй жаренную рыбу. На каждый кусок положить овощи. Посыпать тepтым cыpoм. Запекать при 180 градусах 15 минут.

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Хек с сырным соусом

Хек с соусом из сыра / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Филе хека – 3 шт.

Сыр маскарпоне – 3 ст. л.

Сыр горгонзола дольче – 2 ст. л.

Сливки или молоко – 3 ст. л.

Мука для присыпки – 2 ст. л

Смесь итальянских трав – 1 ч. л.

Соль, перец – по вкусу

Оливковое масло – 2 ст. л.

Рецепт приготовления

Филе хека промываем под проточной водой, обсушиваем бумажным полотенцем. При необходимости размораживаем в холодильнике. Присыпаем филе мукой и обжариваем на предварительно разогретой сковороде с оливковым маслом с двух сторон до золотистого цвета. В сотейнике разогреваем сливки или молоко, доводим до кипения, добавляем маскарпоне и горгонзолу, соль, перец, итальянские травы и томим все на слабом огне, пока сыр не растворится и соус не станет однородным. Доводим соус до кипения. Филе хека выкладываем на теплую тарелку, поливаем сверху соусом из маскарпоне с горгонзолой.

Хек с гарниром из помидоров

Хек с томатами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

4 филе хека

3 ст. л. оливкового масла

200 г помидоров черри

3 зубчика чеснока

1 ст. л. уксуса

1 ст. л. сахара

50 г сливочного масла

Зеленый лук и другая зелень на ваш выбор

Корица

Способ приготовления

Налейте в сковороду оливковое масло. Филе хека натрите солью и перцем, выложите в холодную сковороду. Разломайте палочку корицы на четыре части, добавьте в сковороду. Включите плиту. Сначала на минимальный огонь, потом постепенно увеличьте нагрев. Разрежьте очищенные зубчики чеснока пополам, добавьте в сковороду. Зелень мелко порубите. Переверните рыбу и обжарьте с другой стороны. Переложите ее на тарелку. Уберите из сковородки все, кроме чеснока. Добавьте целые помидоры черри, уксус и сахар. Быстро обжарьте. Добавьте зелень и сливочное масло.

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