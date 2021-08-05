5 важных правил и рецепт для хрустящих домашних наггетсов

Домашние наггетсы
Наггетсы, на ряду с классическими бургерами, – один из любимейших фастфудов и не только у нас. В переводе с английского – наггетсы – означает слиток. Понятно, что параллель автор этой еды – Роберт Бейкер – провел со слитком золота. Наггетсы покрывает хрустящая корочка золотистого оттенка. Ну и том, что наггетсы крайне вредны, говорить будет лишним. Другое дело, когда они приготовлены в домашних условиях и вы знаете, что у них внутри. Лайфхаки по приготовлению максимально сочных наггетсов и рецепт читайте ниже. А этот материал будет полезен для тех, кто собирается на пикник и хочет купить продукты по выгодным ценам.
Правила вкусных наггетсов
Курица перед приготовлением должна быть полностью разморожена. Иначе у вас не получится хрустящей корочки.
Панировочную смесь лучше приготовить самостоятельно. Нужно подсушить хлеб или батон, чтобы он зачерствел, измельчить его с помощью блендера – и ваша смесь готова.
Не выкладывайте наггетсы в холодное масло, в таком случае панировка осыпается и золотистой корочки не будет.
Жарьте наггетсы на обычном растительном масле, которое используется каждый день, оливковое для этой цели не подойдет.
Обжаривать кусочки курицы нужно в течение 3-5 минут. Если их передержать, то наггетсы получатся сухими внутри
Не спешите есть наггетсы сразу, они должны полежать на бумажных полотенцах, чтобы ушел лишний жир.
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Способы приготовления наггетсов
Запекание в духовом шкафу. Такой метод подойдет тем, кто следит за фигурой. Но классического вкуса наггетсов ждать не стоит, это будет больше похоже на запеченную курицу. В духовке их нужно запекать 15-20 минут при 200 градусах.
Жарка во фритюре. Если у вас есть фритюрница, то вам удастся воссоздать вкус блюда практически такой, который есть в ресторанах быстрого питания.
Жарка в сковороде. Вкус наггетсов, приготовленных таким способом, практические не уступает наггетсам из фритюрницы. Разве что готовить их вы будете гораздо дольше.
Домашние наггетсы – рецепт
Домашние наггетсы: рецепт / Фото: instagram.com/sergeevnagalichka/
Ингредиенты
- Курица (грудка) – 500 г
- Хлопья (кукурузные) или мука – 250 г
- Яйца – 2 шт.
- Соль, куркума, перец – по вкусу
- Растительное масло
Способ приготовления
- Вымойте и высушите куриную грудку, нарежьте на куски нужного вам размера. Важно – они должны быть максимально одинаковыми. Добавьте немного специй, перемешайте.
- Измельчите кукурузные хлопья в блендере, приправьте специями. В миске взбейте два яйца. Если используете муку, то возьмите муку.
- Хорошо разогрейте масло в сковороде.
- Обмакните каждый кусок с обеих сторон сначала в яйца, затем в кукурузные хлопьях.
- Обжаривайте наггетсы, которые должны быть в масло наполовину, 3-5 минут.
- Выложите на бумажные полотенце, чтобы убрать лишний жир.
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