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8 блюд с куриной грудкой, которые вы не устанете готовить

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
13 июля, 15:00
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Отличный вариант для быстрого и полезного ужина и обеда – это куриная грудка. Ее можно отварить или запечь и добавить в салат, еще приготовить ее в духовке, начиненную зеленью в отличном соусе
Блюда с куриной грудкой
Блюда с куриной грудкой / Фото: freepik.com

Куриная грудка сама по себе немного суховата, в отличие от курицы, приготовленной на сковороде. Но выход есть – запечь ее с сочными овощами или зеленью, отварить и добавить в салат, где будет присутствовать интересная заправка. Результат один – вы получите вкусную и сытную еду, которую можно есть вечером и не волноваться за фигуру. А как провести это лето незабываемо, узнаете из нашего календаря лета.

Фаршированная куриная грудка в пергаменте

Фаршированные куриные грудки
Фаршированные куриные грудки / Фото: instagram.com/alinakuptsova77/

Ингредиенты

  • Грудки – 500 г
  • Помидоры -1-2 шт.
  • Сыр – 50 г для начинки и 70 г для придания корочки
  • Соль, черный молотый перец
  • Зелень свежая
  • Горчица (зерновая или обычная) – 1 ст. л.
  • Майонез (сметана) – 2 ст. л.
  • Чеснок – 3 зубчика

Способ приготовления

  1. Грудки разрезать вдоль, посыпать солью и перцем со всех сторон.
  2. Для начинки мелко нарезать зелень, добавить измельченный чеснок, горчицу, майонез и 50 г тертого сыра. Перемешать.
  3. Начинить курицу и сложить вдвое. Из пергамента сформировать лодочку, похожую на хачапури.
  4. Сверху филе выложить кружочки помидоров и посыпать тертым сыром.
  5. Запекать при 200 градусах 35 минут.

Салат с ананасом, кукурузой и куриной грудкой

Куриный салат с ананасами
Куриный салат с ананасами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • Яйца – 2 шт.
  • Майонез – по вкусу
  • Консервированная кукуруза – 1 банка
  • Консервированный ананас – 380 г
  • Огурцы – 2 шт.
  • Куриные грудки – 300 г
  • Несколько веточек зелени
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

  1. Грудку отварить и разделить на волокна или нарезать мелкими кубиками.
  2. Огурец порезать соломкой, яйца отварить вкрутую и мелко порубить.
  3. Зелень помыть и измельчить.
  4. Перемешать все ингредиенты салата и заправить майонезом.

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Куриная грудка с черносливом и орехами

Фаршированная куриная грудка
Фаршированная куриная грудка / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • Черствый хлеб, порванный на кусочки – 2 толстых ломтика
  • Сок мандариновый – 80 мл
  • Тертая цедра двух мандаринов
  • Измельченная петрушка – 1 ст. л.
  • Орехи грецкие, нарезанные – 45 г
  • Чернослив, нарезанный – 45 г
  • Мягкое сливочное масло – 20 г
  • Соль, перец – по вкусу
  • Филе куриных грудок – 4 шт.
  • Масло растительное – 1 ст. л.
  • Бульон куриный или овощной – 250 мл
  • Тимьян – 4 веточки

Способ приготовления

  1. Духовку разогрейте до 180 градусов.
  2. Хлеб замочите в мандариновом соке, затем отожмите лишнюю жидкость.
  3. Смешайте хлебную массу с тертой цедрой двух мандаринов, крупно порубленными орехами и черносливом, мелко нарезанной петрушкой и размягченным сливочным маслом.
  4. На каждом курином филе сделайте надрез острым ножом, чтобы получился кармашек. Натрите солью и перцем.
  5. Заполните филе начинкой, края скрепите зубочистками.
  6. На сковороде разогрейте столовую ложку растительного масла. Обжарьте грудки с двух сторон до румяной корочки, примерно по три минуты с каждой стороны.
  7. Переложите в форму для запекания. Залейте куриным или овощным бульоном. Добавьте тимьян. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут.

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Теплый салат со свеклой, горошком и куриной грудкой

Салат из свеклы с курицей и горошка
Салат из свеклы с курицей и горошка / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 1 куриная грудка
  • 1 крупная свекла
  • 1 банка консервированного зеленого горошка
  • 1 пучок листьев салата
  • 2 веточки петрушки или укропа
  • 2 ст. л. яблочного уксуса
  • 2 ст. л. растительного масла

Способ приготовления

  1. Куриную грудку отварить в подсоленной воде до готовности и нарезать кубиками.
  2. Отдельно сварить свеклу, почистить и также нарезать кубиками.
  3. С горошка слить лишнюю жидкость. Листья салата порвать. Петрушку мелко порубить.
  4. В салатнике смешать мясо, свеклу, горошек, листья салата и петрушку.
  5. Заправить уксусом и растительным маслом. Посолить, поперчить и перемешать.
  6. Подавать салат теплым.

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Куриная грудка с вялеными помидорами и шпинатом в прошутто

Куриная грудка с вялеными помидорами
Куриная грудка с вялеными помидорами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 300 г свежего шпината
  • Большая горсть вяленных томатов в масле
  • Большая горсть кедровых орехов
  • Соль, черный молотый перец – по вкусу
  • Немного растительного масла
  • 4 куриные грудки
  • 150 г ломтиков прошутто
  • Несколько веточек свежего тимьяна

Способ приготовления

  1. Шпинат помыть, обсушить и порубить листья ножом.
  2. Готовить в течение 5 минут в небольшом количестве растительного масла, посолить.
  3. Вяленые томаты крупно порубить.
  4. Смешать в миске шпинат, томаты, столовую ложку масла из банки с томатами и кедровые орехи.
  5. Натереть куриные грудки солью и перцем со всех сторон.
  6. Надрезать каждую грудку так, чтобы получился "кармашек".
  7. Наполнить углубления начинкой.
  8. Завернуть каждую грудку в тонкие ломтики прошутто.
  9. Выложить на противень вместе с веточками тимьяна и запекать на верхнем уровне духовки при 180 градусах в течение 20-30 минут.

Куриная грудка на гриле

Куриная грудка на гриле
Куриная грудка на гриле / Фото: freepik.com

Ингредиенты

  • Куриная грудка – 400-500 г
  • Оливковое масло – 2 ст. л.
  • Дижонская горчица – 1 ст. л.
  • Соевый соус – 50 мл
  • Чеснок – 2-3 зубчика
  • Имбирь корень – 10 г
  • Гвоздика – 10 г
  • Апельсиновый сок – 50 мл
  • Черный молотый перец – 0,5 ч. л.
  • Соль – по вкусу
  • Красный лук – 1 шт.
  • Авокадо – половинка
  • Руккола – 30-40 г

Способ приготовления

  1. Подготовить посуду для приготовления маринада. Добавить в миску соевый соус, дижонскую горчицу, черный молотый перец и гвоздику. Выдавить в маринад сок апельсина и налить масло.
  2. Отдельно нарубить меленькими кусочками чеснок и имбирь. Высыпать их в миску с маринадом и тщательно перемешать.
  3. Хорошо промыть под струей воды куриную грудку. Поместить ее в миску с маринадом и немного помять руками. Накрыть содержимое миски пищевой пленкой и поставить мариноваться в холодильник не менее, чем на 45 минут. Не рекомендовано мариновать курицу более 2 часов. Так мясо становится мягким и в готовом виде теряет свою структуру.
  4. Чтобы температура курицы приблизилась к комнатной, ее необходимо достать из холодильника за 20 минут до начала приготовления.
  5. Разогреть решетку для гриля. Слегка смазать поверхность оливковым маслом и обжарить мясо в течение 4 минут с каждой стороны.
  6. Перед подачей на тарелку выложить листья рукколы. На подушку из зелени поместить приготовленное мясо. Блюдо украсить дольками авокадо и кольцами красного лука.

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Куриные грудки с овощами и сыром

Фаршированная куриная грудка
Фаршированная куриная грудка / Фото: freepik.com

Ингредиенты

  • 2 куриных грудки
  • Горсть соцветий брокколи
  • 1 маленький сладкий перец
  • 1 небольшой помидор
  • 50 г тертого сыра
  • 2 ст. л. сметаны или натурального йогурта
  • Соль, перец

Способ приготовления

  1. Брокколи отварить в подсоленной воде в течение 5 минут.
  2. Нарезать брокколи, помидоры и перец. Натереть сыр на средней терке, соединить с овощами.
  3. Добавить сметану или йогурт, приправить и перемешать.
  4. Куриные грудки помыть, разрезать вдоль, посолить и поперчить с обеих сторон. В полученные кармашки выложить начинку и скрепить зубочистками.
  5. Обжарить филе с обеих сторон на сильном огне, чтобы оно подрумянилось.
  6. Переложить грудки в форму для выпечки. Запекать при 180 градусах в течение 15-20 минут.

Куриная грудка в лимонном соке

Курица с лимоном в духовке
Курица с лимоном в духовке / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 500 г куриных грудок
  • Сок одного лимона
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • Пару зубчиков чеснока
  • Специи по вкусу

Способ приготовления

  1. Вымойте грудку и обсушите.
  2. В миске смешайте лимонный сок со специями, оливковым маслом и чесноком.
  3. Поместите курицу в форму для выпечки и залейте лимонным соусом. При желании, можно помариновать в нем куриные грудки некоторое время.
  4. Прикройте фольгой и поместите в предварительно разогретую духовку.
  5. Запекайте куриную грудку в духовке около 30 минут.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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