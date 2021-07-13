8 блюд с куриной грудкой, которые вы не устанете готовить

Куриная грудка сама по себе немного суховата, в отличие от курицы, приготовленной на сковороде. Но выход есть – запечь ее с сочными овощами или зеленью, отварить и добавить в салат, где будет присутствовать интересная заправка. Результат один – вы получите вкусную и сытную еду, которую можно есть вечером и не волноваться за фигуру. А как провести это лето незабываемо, узнаете из нашего календаря лета.
Фаршированная куриная грудка в пергаменте
Ингредиенты
- Грудки – 500 г
- Помидоры -1-2 шт.
- Сыр – 50 г для начинки и 70 г для придания корочки
- Соль, черный молотый перец
- Зелень свежая
- Горчица (зерновая или обычная) – 1 ст. л.
- Майонез (сметана) – 2 ст. л.
- Чеснок – 3 зубчика
Способ приготовления
- Грудки разрезать вдоль, посыпать солью и перцем со всех сторон.
- Для начинки мелко нарезать зелень, добавить измельченный чеснок, горчицу, майонез и 50 г тертого сыра. Перемешать.
- Начинить курицу и сложить вдвое. Из пергамента сформировать лодочку, похожую на хачапури.
- Сверху филе выложить кружочки помидоров и посыпать тертым сыром.
- Запекать при 200 градусах 35 минут.
Салат с ананасом, кукурузой и куриной грудкой
Ингредиенты
- Яйца – 2 шт.
- Майонез – по вкусу
- Консервированная кукуруза – 1 банка
- Консервированный ананас – 380 г
- Огурцы – 2 шт.
- Куриные грудки – 300 г
- Несколько веточек зелени
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления
- Грудку отварить и разделить на волокна или нарезать мелкими кубиками.
- Огурец порезать соломкой, яйца отварить вкрутую и мелко порубить.
- Зелень помыть и измельчить.
- Перемешать все ингредиенты салата и заправить майонезом.
Куриная грудка с черносливом и орехами
Ингредиенты
- Черствый хлеб, порванный на кусочки – 2 толстых ломтика
- Сок мандариновый – 80 мл
- Тертая цедра двух мандаринов
- Измельченная петрушка – 1 ст. л.
- Орехи грецкие, нарезанные – 45 г
- Чернослив, нарезанный – 45 г
- Мягкое сливочное масло – 20 г
- Соль, перец – по вкусу
- Филе куриных грудок – 4 шт.
- Масло растительное – 1 ст. л.
- Бульон куриный или овощной – 250 мл
- Тимьян – 4 веточки
Способ приготовления
- Духовку разогрейте до 180 градусов.
- Хлеб замочите в мандариновом соке, затем отожмите лишнюю жидкость.
- Смешайте хлебную массу с тертой цедрой двух мандаринов, крупно порубленными орехами и черносливом, мелко нарезанной петрушкой и размягченным сливочным маслом.
- На каждом курином филе сделайте надрез острым ножом, чтобы получился кармашек. Натрите солью и перцем.
- Заполните филе начинкой, края скрепите зубочистками.
- На сковороде разогрейте столовую ложку растительного масла. Обжарьте грудки с двух сторон до румяной корочки, примерно по три минуты с каждой стороны.
- Переложите в форму для запекания. Залейте куриным или овощным бульоном. Добавьте тимьян. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут.
Теплый салат со свеклой, горошком и куриной грудкой
Ингредиенты
- 1 куриная грудка
- 1 крупная свекла
- 1 банка консервированного зеленого горошка
- 1 пучок листьев салата
- 2 веточки петрушки или укропа
- 2 ст. л. яблочного уксуса
- 2 ст. л. растительного масла
Способ приготовления
- Куриную грудку отварить в подсоленной воде до готовности и нарезать кубиками.
- Отдельно сварить свеклу, почистить и также нарезать кубиками.
- С горошка слить лишнюю жидкость. Листья салата порвать. Петрушку мелко порубить.
- В салатнике смешать мясо, свеклу, горошек, листья салата и петрушку.
- Заправить уксусом и растительным маслом. Посолить, поперчить и перемешать.
- Подавать салат теплым.
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Куриная грудка с вялеными помидорами и шпинатом в прошутто
Ингредиенты
- 300 г свежего шпината
- Большая горсть вяленных томатов в масле
- Большая горсть кедровых орехов
- Соль, черный молотый перец – по вкусу
- Немного растительного масла
- 4 куриные грудки
- 150 г ломтиков прошутто
- Несколько веточек свежего тимьяна
Способ приготовления
- Шпинат помыть, обсушить и порубить листья ножом.
- Готовить в течение 5 минут в небольшом количестве растительного масла, посолить.
- Вяленые томаты крупно порубить.
- Смешать в миске шпинат, томаты, столовую ложку масла из банки с томатами и кедровые орехи.
- Натереть куриные грудки солью и перцем со всех сторон.
- Надрезать каждую грудку так, чтобы получился "кармашек".
- Наполнить углубления начинкой.
- Завернуть каждую грудку в тонкие ломтики прошутто.
- Выложить на противень вместе с веточками тимьяна и запекать на верхнем уровне духовки при 180 градусах в течение 20-30 минут.
Куриная грудка на гриле
Ингредиенты
- Куриная грудка – 400-500 г
- Оливковое масло – 2 ст. л.
- Дижонская горчица – 1 ст. л.
- Соевый соус – 50 мл
- Чеснок – 2-3 зубчика
- Имбирь корень – 10 г
- Гвоздика – 10 г
- Апельсиновый сок – 50 мл
- Черный молотый перец – 0,5 ч. л.
- Соль – по вкусу
- Красный лук – 1 шт.
- Авокадо – половинка
- Руккола – 30-40 г
Способ приготовления
- Подготовить посуду для приготовления маринада. Добавить в миску соевый соус, дижонскую горчицу, черный молотый перец и гвоздику. Выдавить в маринад сок апельсина и налить масло.
- Отдельно нарубить меленькими кусочками чеснок и имбирь. Высыпать их в миску с маринадом и тщательно перемешать.
- Хорошо промыть под струей воды куриную грудку. Поместить ее в миску с маринадом и немного помять руками. Накрыть содержимое миски пищевой пленкой и поставить мариноваться в холодильник не менее, чем на 45 минут. Не рекомендовано мариновать курицу более 2 часов. Так мясо становится мягким и в готовом виде теряет свою структуру.
- Чтобы температура курицы приблизилась к комнатной, ее необходимо достать из холодильника за 20 минут до начала приготовления.
- Разогреть решетку для гриля. Слегка смазать поверхность оливковым маслом и обжарить мясо в течение 4 минут с каждой стороны.
- Перед подачей на тарелку выложить листья рукколы. На подушку из зелени поместить приготовленное мясо. Блюдо украсить дольками авокадо и кольцами красного лука.
5 сытных салатов с курицей для здорового завтрака
Куриные грудки с овощами и сыром
Ингредиенты
- 2 куриных грудки
- Горсть соцветий брокколи
- 1 маленький сладкий перец
- 1 небольшой помидор
- 50 г тертого сыра
- 2 ст. л. сметаны или натурального йогурта
- Соль, перец
Способ приготовления
- Брокколи отварить в подсоленной воде в течение 5 минут.
- Нарезать брокколи, помидоры и перец. Натереть сыр на средней терке, соединить с овощами.
- Добавить сметану или йогурт, приправить и перемешать.
- Куриные грудки помыть, разрезать вдоль, посолить и поперчить с обеих сторон. В полученные кармашки выложить начинку и скрепить зубочистками.
- Обжарить филе с обеих сторон на сильном огне, чтобы оно подрумянилось.
- Переложить грудки в форму для выпечки. Запекать при 180 градусах в течение 15-20 минут.
Куриная грудка в лимонном соке
Ингредиенты
- 500 г куриных грудок
- Сок одного лимона
- 2 ст. л. оливкового масла
- Пару зубчиков чеснока
- Специи по вкусу
Способ приготовления
- Вымойте грудку и обсушите.
- В миске смешайте лимонный сок со специями, оливковым маслом и чесноком.
- Поместите курицу в форму для выпечки и залейте лимонным соусом. При желании, можно помариновать в нем куриные грудки некоторое время.
- Прикройте фольгой и поместите в предварительно разогретую духовку.
- Запекайте куриную грудку в духовке около 30 минут.
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