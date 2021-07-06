5 сытных салатов с курицей для здорового завтрака

Если любите сытные и полезные салаты, то эти пять вариантов вас порадуют. Это оригинальные и вкусные сочетание куриного мяса с овощами, которые украшаются сыром. В качестве заправки – полезный греческий йогурт

Салат с курицей / Фото: freepik.com

Овощи и нежирное мясо утром – это очень правильный завтрак и не только. На этом настаивают диетологи. Если вы любите есть плотно в первой половине дня, то воспользуйтесь рецептами салатов из этой подборки. У вас наверняка будет в холодильнике зелень и сезонные овощи, немного сыра и натурального йогурта. Если пока в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в календаре лайфхаков.

Теплый салат с курицей и яблоками

Салат из курицы и яблок / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

куриная грудка – 400 г;

лук – 1 шт.;

отварные картофелины – 4 шт.;

зеленые яблоки – 2 шт.;

чеснок – 2-3 зубчика;

смесь салатных листьев;

растительное масло – для жарки;

соль – по вкусу.

Для соуса

натуральный йогурт – 300 г;

кинза или петрушка, укроп – по 1 пучку;

мед, лимонный сок – по 2 ч. л.;

соль – по вкусу;

свежемолотая смесь перцев – по вкусу.

Способ приготовления

Куриное филе разрезать вдоль на тонкие пласты, а затем нарезать длинными полосками. Не солить. На сковороде раскалить масло, выложить каждую полоску, придавая ей различные формы. Обжарить с каждой стороны до золотистой корочки. Выложить курицу на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. Слегка посолить. Лук мелко нашинковать, обжарить до золотистого цвета и смешать с курицей. Яблоки очистить от сердцевины и нарезать кубиками. Сбрызнуть яблоки лимонным соком, чтобы они не потемнели. Картофель нарезать кубиками. Смешать курицу, картофель, яблоки и добавить измельченный чеснок. Для соуса соединить йогурт, лимонный сок, рубленую зелень, молотый перец и мед. В порционную тарелку выложить горсть салатных листьев.

Салат с грибами, курицей и яйцом

Салат с курицей и грибами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

грибы – 300 г;

консервированная кукуруза – 1/2 банки;

огурец, лук, морковь – по 1 шт.;

яйца – 3 шт.

Способ приготовления

Грибы режем не слишком мелко, обжариваем в небольшом количестве оливкового рафинированного масла. Солим, перчим. Отбрасываем на бумажное полотенце, чтобы ушел лишний жир. Измельчим лук, морковь, обжарить на оливковом масле до золотистого цвета. Отваренные яйца режем на небольшие кубики. С кукурузы сливаем рассол. Смешиваем все ингредиенты, заправляем салат, солим по желанию.

Заправки для салата

Заправка 1: несладкий йогурт или сметана, по желанию смешанные с чесноком и зеленью.

Заправка 2: соевый соус с оливковым маслом 1:1.

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Зеленый салат с куриными бедрышками и заправкой из йогурта

Зеленый салат с курицей / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты для заправки

натуральный йогурт – 2 ст. л.;

чеснок – 1 зуб.;

несколько веточек свежей петрушки;

лимонный сок – 1 ст. л.

Для курицы

филе куриных бедер – 4 шт.;

оливковое масло – 1 ст. л.;

соль и перец.

Для салата

зеленый лук – два стебля;

горсть листьев мяты;

несколько веточек укропа;

пучок салатных листьев;

сок лимона, оливковое масло, тертый пармезан – по 1 ст. л.

Способ приготовления

Чтобы сделать заправку, смешайте все ингредиенты, приправьте солью и перцем. Куриные бедра помойте и снимите кожу. Смажьте маслом, приправьте солью и перцем. Обжарьте бедрышки на сковороде гриль с двух сторон до готовности. Порежьте зелень для салата, добавьте лимонный сок и оливковое масло, хорошо все перемешайте. Выложите салат на тарелки, нарежьте куриные бедра и выложите их сверху. Посыпьте пармезаном, полейте заправкой и подавайте на стол.

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Салат с курицей, авокадо и апельсинами

Салат с курицей, авокадо и апельсинами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

руккола или микс салатов – 50 г;

кусочки куриной грудки – 2-3 шт.;

апельсин – 1 шт.;

авокадо – 1 шт.

Для заправки

оливковое масло;

апельсиновый сок;

горчица – 1 ст. л.;

соль.

Способ приготовления

Куриную грудку обжарить до готовности. Авокадо почистить, удалить косточку и нарезать дольками. Апельсин очистить от всех прожилок, оставить только мякоть дольками. Сделать заправку: смешать венчиком горчицу, апельсиновый сок, оливковое масло и соль. Выложить промытые листья салата на блюдо. Сверху положить авокадо, апельсин и куриную грудку. Полить заправкой.

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Салат из пекинской капусты с курицей и гренками

Салат с пекинской капустой и сухариками / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

яйцо куриное – 3 шт.;

пекинская капуста – 1 шт.;

твердый сыр – 100 г;

сладкий перец – 1 шт.;

помидоры – 2 шт.;

белый хлеб – по вкусу;

куриное филе – 200 г;

укроп – по вкусу;

соль – по вкусу;

перец черный молотый – на кончике ножа;

йогурт – по вкусу.

Способ приготовления

Для начала приготовить сухарики. Ломтики белого хлеба нарезать небольшими кубиками и высушить в духовке. Остудить. Куриное филе и яйца отварить. Нарезать кубиками. Помидоры, перец и сыр тоже нарезать кубиками. Капусту порвать руками. Все ингредиенты, кроме сухариков, смешать, слегка посолить, поперчить и заправить йогуртом. Перед подачей на стол добавить сухарики, еще раз перемешать и посыпать рубленой зеленью. Подавать сразу, чтобы сухари не размокли.

Также к завтраку можно приготовить пирожки самосы с овощами.

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