4 способа приготовить отличный капучино в домашних условиях

Как приготовить капучино в домашних условиях / Фото: pexels.com

Капучино любят многие, но предпочитают пить его в кофейне, ведь дома вкусно не приготовить. Причина – нет кофемашины, которая бы обеспечила молочной пеной. Поэтому в чашках любителей этого напитка оказывается что-то вроде американо с молоком. Как оказалось, сделать капучино в домашних условиях – просто. Главное – сварить крепкий кофе в джезве и потом взбить молоко с помощью или блендера, или микроволновки, или термочашки. Об этом пойдет речь ниже. Из этого материала узнаете, где выгодно купить продукты для пикника.

Домашний капуччино: несколько вводных

Перед взбиванием молоко должно быть теплым / Фото: Unsplash

Эспрессо, молоко и пена в равных пропорциях – вот правильный капучино. Если будете варить кофе в джезве, то важно отцедить гущу через металлическое ситечко. Предлагают готовить домашний капучино и с растворимым кофе. Только его нужно побольше, так вкуснее.

Молоко для напитка можно брать любой жирности. Главное, чтобы перед взбиванием оно было теплым. Холодное долго взбивается да и пена быстро осядет.

Если любите капучино с корицей, то ее нужно добавлять в процессе взбивания. То же самое касается сиропов.

Как получить молочную пену для капучино с помощью френч-пресса

Как ни крути, но это самый удачный способ получить молочную пену. Молоко нужно подогреть и налить во френч-пресс. Рукой придерживайте крышку, а другой поднимайте и опускайте поршень.

Важно поднимать его выше уровня молока, пытаясь захватить воздух. Должны получится мелкие пузырьки молочной пены. Пена будет густой и плотной, она быстро не осядет. Ее должно хватить не на одну чашку.

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Как получить молочную пену для капучино с помощью термочашки

Небольшой термос тоже подойдет. Чем меньше молока будет в емкости, тем лучше получится пена. Опять же молоко стоит подогреть, вылить в емкость, закрыть и интенсивно трясти несколько минут. Потом открывайте крышку и выливайте в чашку.

Пена с таким способом получения получается не очень объемной и плотной, поэтому пейте или подавайте капучино сразу же.

Как получить молочную пену для капучино с помощью микроволновки

Точной гарантии, что получится нужный результат нет, но попробовать этот способ стоит. Сначала нужно поместить молоко комнатной температуры в емкость с крышкой, долго потрясти, чтобы получить пену.

Потом снимите крышку с емкости и поставьте в микроволновку на 30-40 секунд. Пена должна увеличиться в несколько раз.

Как получить молочную пену с помощью погружного блендера

Это самый быстрый способ получения пены. Нужно налить теплое молоко в емкость блендера и взбивать, при этом поднимая его, чтобы захватить воздух.

Для плотности пены стукните емкостью о стол несколько раз, таким образом вы как бы утрамбовываете ее.

А перед капучино можно съесть лаваш с маринованной курицей, сыром и овощами. Как это приготовить – смотрите в видео.

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