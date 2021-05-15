307 912 гривен в сутки! Мы нашли самую дорогую квартиру в аренду на Airbnb в Украине

Увиденное нас шокировало, и даже плед Versace не спас ситуацию

Туризм по Украине стал мейнстримом с приходом карантина! И мы решили найти самую дорогую аренду квартиры посуточно на Airbnb. Ибо знаем, что без путешествий и бронирования жилья в теплый сезон 2021 вы не обойдетесь. И некоторые отпуска наших читателей будут на максимуме во всех смыслах.

Словом, самое дорогое "премиальное" жилье за 307 912 гривен в сутки мы нашли на Западной Украине, но увиденное шокировало. Не все психологически смогли бы остаться в такой квартире. И не только из-за оплаты указанного прайса, но и условий...

Спойлер: джакузи, позолоченные ручки на дверях и хрустальные люстры не нашли. Из "дорогого" – только фейковый плед Versace.

Где искать "премиум"-предложение?

Нашли самую дорогую квартиру платформы Airbnb в Черновцах. Сначала ожидали ее увидеть в Киеве, ибо там по классике жанра самая дорогая аренда на жилье в Украине. Или же в Буковеле, цены которого едва не приравнивают к швейцарским. Эти две локации меркнут все же, потому что самую дорогую квартиру на онлайн-платформе сдают в колоритных Черновцах . И за проживание на одни сутки у вас на карте будет минус 307 912 гривен (11 076 долларов). Конечно, если решитесь на такое "удовольствие".

Цена немного меняется в зависимости от курса и дня недели / Фото: скриншот

В квартире есть собственный дворецкий и все в золоте?

Нет! Не благодарите, мы опередили вопрос, который появился у вас после увиденного прайса. Но жилье скромное, без персонального обслуживания и увиденные условия даже 10% цены не оправдывают.

Здесь предлагают одну спальню, маленькую гостиную, кухню и ванную комнату. Да, к сожалению, отдельной комнаты с бассейном, выхода на террасу и кнопки вызова бармена, который принесет моментально бокал просекко, нет. И максимальное размещение – всего три человека.

Спальня самой "дорогой" квартиры на Airbnb / Фото: Airbnb

Пойдем в спальню, которая обычно в самых дорогих номерах отелей вызывает приятные удивления людей, которые любят "дорого-богато". Вспомните только номер в Intercontinental, что в Киеве. Здесь пытались повторить эту историю! Круглую кровать застелили пледом Versace. Как вам такой стиль? Видно сразу, спальню хотели сделать изюминкой всего дома. А потом все же решили, что одной "особенности" в интерпретации безумного прайса достаточно...

Следующая – гостиная. Чувствуется, что хозяин любил олдскульный дизайн с 90-х годов. И даже не довел до совершенства условия проживания квартиры в 2021 году. Возможно, хотел, чтобы туристы почувствовали, какая она жизнь без пафоса? Но все же за бешеные 307 912 гривен в сутки. Взгляните только на диван, на котором спали десятки жильцов, он явно не оправдывает указанную сумму.

Гостиная без пафоса / Фото: Airbnb

Кухня тоже не порадовала, как и предыдущие комнаты. Глядя во время отдыха на нее, хочется заказать доставку на дом, или персонального шеф-повара, которого могли бы учесть в прайс аренды.

Кухня в съемной квартире за 11 076 долларов в сутки / Фото: Airbnb

И не без ванны. Пенную вечеринку вы здесь не устроите, но можете поностальгировать, когда будете принимать душ. "Поностальгировать" не по 90-м годам, а по затраченным средствам на аренду квартиры.

Скромная ванная комната / Фото: Airbnb

Из удобств, которые хозяин выделил на Airbnb, предлагают: отопление, стиральную машину, Wi-Fi и продукты первой необходимости. Я здесь ожидала другой список увидеть.

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Удобства самой дорогой квартиры на Airbnb / Фото: скриншот

Единственный плюс квартиры – размещение. Находится она в центре возле площади Филармонии. Если ее все же арендуете, то можете уйти от эстетики 90-х годов жилья, которая требует апгрейда.

В одном из отзывов клиент отметил, что расположение – единственный козырь жилья, а цена не соответствует условиям проживания.

Отзывы жильцов / Фото: скриншот

Вам тоже показалось, что владелец поставил неаргументированно высокую сумму?

Да и еще раз да! Цена не соответствует условиям проживания, одно разочарование. Есть и хорошая новость, на Airbnb он предлагает еще одну квартиру, но дешевле. Ее цена – 8209 долларов в сутки. Что, надеялись увидеть прайс хотя бы до 1000 гривен?

Вариант бюджетнее от хозяина за 8209 долларов в сутки / Фото: Airbnb

Две квартиры этого хозяина — самые дорогие в Украине среди всех предложенных на платформе. Словом, у владельца одно из двух: либо хорошее чувство юмора, или он переоценил два жилья, которые должны стоить значительно меньше. К сожалению, на наши сообщения касательно аренды он не ответил, поэтому остается только догадываться.

Есть ли что-то дешевле в формате "лакшери" на Airbnb?

Конечно! Третьими в списке самых дорогих квартир на онлайн-платформе стали апартаменты в Киеве за 5225 долларов.

"Бюджетней" вариант квартиры за 5225 долларов в сутки / Фото: Airbnb

Недешевое удовольствие, но дом комфортный и ремонты не мотивируют их "освежить" в первый день пребывания. Но это еще не все.

На Airbnb дешевле арендовать яхту Princess в Одессе, которая вмещает 10 человек, чем квартиру со старым ремонтом. Прайс за сутки – 7418 долларов. Это на 3658 долларов дешевле от стоимости "премиальной" квартиры в Черновцах. Удивлены?

Яхта Princess за 7418 долларов в сутки / Фото: Airbnb

На Мальдивах также есть более выгодные предложения, если сравнить с черновицкой квартирой. Виллу на двоих на сутки можно арендовать за 1279 долларов. Вспомним, что прайс квартиры за сутки составляет 11 076 долларов. Словом, 10 дней можно загорать на солнце Мальдив за такую сумму. Правда, в Черновцах также есть козыри, которые удивят. Но стоит ли платить такие деньги там за проживание – решать вам.

Премиальные виллы на Мальдивах / Фото: Airbnb

Кстати, о бюджетных Мальдивах мы рассказали в прошлой статье! Переходите, если планируете посетить острова.

Что мы об этом думаем?

Вангуем, многие наши читатели мечтали арендовать самую дорогую квартиру в Украине с онлайн-платформы Airbnb. Почувствовать себя героями фильма: пригласить друзей, включить джакузи и открыть бар с безлимитным шампанским, которое будет наливать бармен. Словом, отдохнуть на максимум! Но самое дорогое предложение на рынке платформы не "дотягивает" и приводит в шок после увиденного. Вывод один – не все то золото, что блестит. Но рубрике "Самое дорогое" подходит другая интерпретация – не все квартиры с высоким прайсом стоят своих денег.

Недавно мы рассказали о самой дорогой бутылке воды за 777 гривен и премиальных камерах в СИЗО за 12 тыс. гривен в месяц.