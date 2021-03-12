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777 гривен за бутылку! Мы нашли самую дорогую воду в Украине

Сегодня, 17:44

Неприличная цена за воду из ледникового периода

Думали, что популярные Evian и Fiji дорого? Забудьте. Потому что мы нашли воду Crystal Water от Fromin в Украине за шокирующий прайс. Но, к сожалению, ее производство не касается локальных источников. Здесь замешан ледниковый период и немного маркетинговых манипуляций. Да, именно оттуда и растут корни. И за такое позиционирование хотят 777 гривен за бутылку.

Я нашла самую дорогую воду на сайте известного интернет-магазина. Негазированная Crystal Water продается в стеклянном графине объемом 0,7 мл, да еще и с кристаллами хрусталя. Эти драгоценности использовали не только в дизайне, но и в самой воде. Поэтому вы можете почувствовать кристаллы горного хрусталя тактильно и на вкус. Но постарайтесь это сделать на все 777 гривен и запомнить особенный момент.

Вода за 777 гривен
Вода за 777 гривен
Фото: Fromin

Источник Crystal Water расположен в горах Северной Богемии (Чехия), откуда и привозят воду. Ему 15 тысяч лет! А еще рекомендованный срок годности такой воды — всего год. Надеюсь, после покупки все настроятся на ее употребление в течение этого времени.

А вот и кристалл горного хрусталя – виновник прайса в 777 гривен. Его вы будете в прямом смысле слова пить, потому что это изюминка премиальной воды. И если все же захотите выбросить стеклянный графин из-под бутылки, то посмотрите на это фото и подумайте еще раз.

Кристалл горного хрусталя
Кристалл горного хрусталя
Фото: jewellerymag

Я пообщалась с менеджером онлайн-магазина о спросе Crystal Water, который работает там меньше года. В ответ услышала: "Вы первая, кто меня об этом спросил", – сказал сотрудник. Я удивилась, потому что отзывов под продуктом на сайте около 500, но большинство из них с юмористическим посылом.

Словом, вода раскрутилась на хайпе своего концепта, все воспринимают ее в шутку – покупать мало кто решается. Но заинтересованность подтверждается, и прочитав отзывы, сложно не засмеяться. Вот один из них, который набрал больше всего лайков.

Реакция людей на воду за 777 гривен
Реакция людей на воду за 777 гривен
Фото: скриншот

Креаторы воды уверяют, что она повышает иммунитет, уровень энергии в теле и имеет болеутоляющий эффект. И еще акцентируют внимание, что графин можно использовать несколько раз. Но потребители заметили в ней еще больше преимуществ.

Впечатления в форме шутки
Впечатления в форме шутки
Фото: скриншот

Теперь понимаете, что я имела в виду, когда написала "раскрутилась на хайпе своего концепта"? Так как формат воды ледникового периода в Украине – редкость, без внимания общество ее не покидает до сих пор.

Но, конечно есть и единичные покупатели – и это обычно богачи. Ее не только употребляют вместо обычной воды (ценой 20 гривен), но и дарят в формате подарка. Хотели, чтобы вам подарили бутылку воды на юбилей? Теоретически ее можно воспринимать как украшение с драгоценностями, но в питьевом формате.

Креаторы воды говорят, что она содержит природные вибрации. Интересно, сколько бутылок нужно выпить, чтобы их почувствовать?

По классике в день рекомендуется выпивать ориентировочно 1,5 литра воды. Получается, что 1554 гривен в день нужно потратить только на воду, если пить именно Crystal Water... Но гарантий касательно вибраций никто не даст. Но все же будете чувствовать себя особенными, так как знаете, какая на вкус вода из ледникового периода. А всем остальным остается наслаждаться "премиальным" Evian, который стоит менее 100 гривен (или предложениями дешевле) и лишь мечтать о природных вибрации.

Недавно мы рассказали об абонементе в фитнесс-клубе за 650 тысяч гривен, а также о самых дорогих камерах в СИЗО за 12 тысяч гривен.

Все подробности в спецтеме Самое дорогое

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Источники: Fromin , jewellerymag
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