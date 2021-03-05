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Полмиллиона гривен за вечер! Как устроить свидание мечты 8 Марта

Сегодня, 15:08

Отель обойдется в 431 360 гривен, а ужин — в 62 825 гривен

Говорят, что на 8 Марта женщин удивляют только тюльпанами. Но на самом деле, лучший сюрприз – это эмоции, которые они могут получить, если устроить свидание мечты. Мы собрали гайд-лист такого свидания. Его оценят те, кто любит шик и, конечно, готов расстаться с 494 785 гривнами за вечер.

Спойлер: это будет классическое свидание, как в кино. Сначала изысканный ресторан, затем элитное такси, и на финал — роскошный отель и самый дорогой номер. Поверьте, конечный чек на дорогую сказку шокирует, но многим понравится.

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Начнем с первой локации

И это японский ресторан Ikigai при отеле Premier Palace, в котором подают самого дорогого камчатского краба в Киеве. Правда, привезен он из Норвегии. И цена заморского деликатеса за 1 килограмм6 650 гривен, а за целого краба (4 кг) из аквариума придется отдать 26 600 гривен.

Краб за 26 600 гривен
Краб за 26 600 гривен
Фото: Ikigai

А если вам интересно, на каком расстоянии до Северного полюса находился королевский краб, когда его поймали, то это 2 000 километров.

Можно ли приобрести только один, а не все четыре килограмма краба из аквариума? Конечно, нет. Богачи привыкли заказывать в формате максимум, поэтому приобрести краба можно только целого. Из него приготовят на ужин несколько блюд, которые пожелаете. Это может быть что угодно. Наедитесь вдоволь.

Шеф-повар и дорогой деликатес ресторана
Шеф-повар и дорогой деликатес ресторана
Фото: Ikigai

Но учтите, хоть краб и весит около 4 кг, после чистки мяса остается ориентировочно 2 кг.

Кстати, съесть его можно в ВИП-зале для гостей, он бесплатный. Хоть на этом сэкономите!

ВИП-зал
ВИП-зал
Фото: Ikigai

Не камчатским единственным. Дополните праздничный ужин самим дорогим игристым в меню – Louis Roederer Cristal Rose. Бутылка такого стоит дороже, чем краб – 36 225 гривен. Есть и дешевле, но запивать деликатес за 26 600 гривен Moët & Chandon Brut Impérial за 3675 гривен – не годится.

Louis Roederer Cristal Rose за 36 225 гривен
Louis Roederer Cristal Rose за 36 225 гривен
Фото: The whisky exchange

Кстати, о самом дорогом шампанском столице мы уже писали, а это максимальный прайс исключительно в этом ресторане.

Цены на камчатского краба в премиальных ресторанах Киева стартуют от 3 750 гривен за килограмм. И именно с Камчатки сложнее всего найти, потому что чаще предлагают привезенного из Норвегии. Уверяют, несмотря на локацию проживания, их вкус идентичен.

Кстати, о "Велюре" мы также не забыли! И там камчатский краб, привезенный из Норвегии, стоит дороже, чем в Ikigai – 16 900 гривен за килограмм. Но его уже разобрали богачи и до 8 Марта не осталось, администратор сказала ждать крабов летом. Печально, что единственный дорогой камчатский в Киеве только за 26 600 гривен.

И следующая локация...

...самый дорогой отель столицы – InterContinental. Не завершать же вечер 8 Марта домашней рутиной. Туда направляйтесь на такси, так как шампанское уже выпито, и сесть вы сможете в Mercedes S-класса, но службы такси. Напоминаем, стоит услуга самого дорогого такси – 600 грн (почти как за 100 грамм краба).

InterContinental
InterContinental
Фото: jetsetter.ua

В InterContinental мы нашли самый дорогой президентский люкс столицы за 431 360 гривен в сутки (12 800 евро). Немало, согласитесь. Но и номер самый большой среди пятизвездочных отелей Киева – 314 м. кв. Но стоит ли он своих денег?

Здесь вы можете завершить вечер 8 Марта и почувствовать дорогую жизнь во всех смыслах. Но вот любителям минимализма не обещаем экстаза после увиденного дизайна. Потому что здесь сплошная роскошь – на декоре не экономили, и много картин об этом говорят. Моментами напоминает известную Хонку изнутри.

Роскошь отеля
Роскошь отеля
Фото: InterContinental

Чувствуется, что дизайнер использовал каждый клочок люкса, чтобы показать темперамент и финансовую состоятельность гостя. Вы тоже почувствуете этот шик, если арендуете номер.

Роскошь за 431 360 гривень
Роскошь за 431 360 гривень
Фото: InterContinental

В люксе есть 7 комнат, даже есть отдельная для охраны (она возле спальни гостя). В случае, если вы боитесь за свою безопасность в вечер 8 Марта. Найдете еще кухню (но после тест-драйва краба она не понадобится), столовую, гардероб, проходную зону для отдыха, ванную комнату и гостевую комнату. И основную комнату – спальню.

Спальное место
Спальное место
Фото: InterContinental

Но козырь этого номера – вид на Софиевский собор. Вангуем, что только сама панорама на локацию в чеке за 431 360 гривен стоит десятки тысяч.

Вид на Софийский собор из окна
Вид на Софийский собор из окна
Фото: InterContinental

А представьте, неделя проживания в таком люксе стоит 3 миллиона 24 тысячи гривен.

В прайс люкса также входит завтрак, обед (чай/кофе и легкие закуски), ужин и коктейли под настроение. И не без услуг дворецкого, а также комплиментов отеля в формате фруктов и сладости. Еще отметили, что в 12:00 вас не выселяют, как положено по стандартам. Можете и до 16:00 по желанию отдохнуть – вспомнить, куда же ушли ваши 431 360 гривен за вечер 8 Марта.

Напомним, ранее мы узнавали, сколько стоит полетать над Киевом.

Все подробности в спецтеме Готовимся к 8 Марта

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Источники: InterContinental , Ikigay , Ikigai , The whisky exchange , jetsetter
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