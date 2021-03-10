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В Черновцы на уикенд: рассказываем, где найти инстаграмние места

Сегодня, 17:26

И не только университет ЧНУ им. Юрия Федьковича

Вангуем, вы уже слышали о Черновцах через популярные инфоповоды: там родился Никита Добрынин экс-холостяк и Мила Кунис – известная американская актриса с локальными корнями. И, конечно, не раз приходилось расхваливать и слушать истории об украинском Хогвартсе – ЧНУ им. Юрия Федьковича. Но это не единственные факты и локации, которые достойны внимания. Их гораздо больше, половина из них – пока не в тренде, так как они неизвестны туристам.

Словом, "они неизвестны" – уже в прошлом! Потому что в новом подкасте "Местные в курсе" жительница города Алена Цинтила поделилась местами, которых нет в Google, интересными (и жуткими) фактами и рекомендациями для туристов.

36 минут прослушивания подкаста и вы поймете, почему Черновцы – центр мира. И пойдете покупать билеты на поезд, и собирать чемодан.

А если вам не до подкаста (так как вы его отложили на вечер), то посмотрите варианты инста-локаций города. Весна мотивирует исследовать новые уголки Украины, поэтому они вам пригодятся.

Не без ЧНУ им. Юрия Федьковича

Здесь вы побываете, так как все дороги города ведут сюда. И не только из-за исторического бэкграунда и тайнах локации, которые знают только местные (их рассказала героиня в подкасте), но из-за эстетичности ЧНУ. Все хотят его сфотографировать и опубликовать в Инстаграм.

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича
Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича
Фото: vidviday

Недаром его называют украинским Хогвартсом. Он дополняет фото с любым замыслом. Говорят, если приехал в Черновцы и вернулся домой без фото возле ЧНУ – считай, тебя тут не было.

Черновицкий скансен

Это место для любителей истории! Ведь именно здесь, в Черновицком областном музее архитектуры и быта можно почувствовать и увидеть колоритные особенности края. К слову, первая экспозиция ждет, чтобы попасть к вам в Инстаграм еще с 1986 года.

Черновицкий скансен
Черновицкий скансен
Фото: bukovina museum

И, конечно, вы не воздержитесь без фото с колоритного скансена. Это будет фотоотчет на память в стиле "олды поймут". Такой контент набирает лайков в социальных сетях больше, чем с премиальных заведений. На локации найдете церковь, кузницу, корчму, ветряные мельницы. Но больше всего вас удивят раритеты, которые привезены из отдельных сел неподалеку Черновцов.

Кафедральный собор Святого Духа

Да, вам не показалось, мы действительно о соборе! Он также пользуется популярностью в Черновцах. Правда, не так, как ЧНУ, но фото возле него получатся не менее колоритные.

Кафедральный собор Святого Духа
Кафедральный собор Святого Духа
Фото: EdwardTurJ

Вы только посмотрите на "вкусный" цвет в сочетании с архитектурой итальянского ренессанса. И как тут уйти без фотоотчета? Ему около 150 лет, поэтому рекомендуем не затягивать с посещением.

Мотивы на улице Кобылянской

Черновцы – город, в котором не нужно долго искать инстаграмние локации, потому что они здесь повсюду. И вторая по популярности местность после ЧНУ – главная улица города Ольги Кобылянской.

Чтобы сделать фото – приходите сюда вечером, когда фонари мерцают, а в воздухе будет веять романтическая атмосфера. А ваше желание сфотографировать момент только увеличится. Красиво, правда? Но примите во внимание, что людей здесь, как на киевском Крещатике в час пик.

Улица Ольги Кобылянской
Улица Ольги Кобылянской
Фото: wikipedia.org

Спикерка нашего подкаста также рассказала, что за легендами уборщики этой улицы должны были знать не менее 4 языков, а люди, чтобы ступить на улицу надевали только чистую обувь. Словом, в подкасте Настя и Алена успели обсудить не только типичные темы, но и эксклюзив, которого нет в Google.

Недавно мы также рассказали о популярных алкогольных мифах: почему можно смешивать алкоголь, а пить пиво на утро похмелье – нет.

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Источник: EdwardTurJ
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