В Черновцы на уикенд: рассказываем, где найти инстаграмние места
И не только университет ЧНУ им. Юрия Федьковича
Вангуем, вы уже слышали о Черновцах через популярные инфоповоды: там родился Никита Добрынин экс-холостяк и Мила Кунис – известная американская актриса с локальными корнями. И, конечно, не раз приходилось расхваливать и слушать истории об украинском Хогвартсе – ЧНУ им. Юрия Федьковича. Но это не единственные факты и локации, которые достойны внимания. Их гораздо больше, половина из них – пока не в тренде, так как они неизвестны туристам.
Словом, "они неизвестны" – уже в прошлом! Потому что в новом подкасте "Местные в курсе" жительница города Алена Цинтила поделилась местами, которых нет в Google, интересными (и жуткими) фактами и рекомендациями для туристов.
36 минут прослушивания подкаста и вы поймете, почему Черновцы – центр мира. И пойдете покупать билеты на поезд, и собирать чемодан.
А если вам не до подкаста (так как вы его отложили на вечер), то посмотрите варианты инста-локаций города. Весна мотивирует исследовать новые уголки Украины, поэтому они вам пригодятся.
Здесь вы побываете, так как все дороги города ведут сюда. И не только из-за исторического бэкграунда и тайнах локации, которые знают только местные (их рассказала героиня в подкасте), но из-за эстетичности ЧНУ. Все хотят его сфотографировать и опубликовать в Инстаграм.
Недаром его называют украинским Хогвартсом. Он дополняет фото с любым замыслом. Говорят, если приехал в Черновцы и вернулся домой без фото возле ЧНУ – считай, тебя тут не было.
Это место для любителей истории! Ведь именно здесь, в Черновицком областном музее архитектуры и быта можно почувствовать и увидеть колоритные особенности края. К слову, первая экспозиция ждет, чтобы попасть к вам в Инстаграм еще с 1986 года.
И, конечно, вы не воздержитесь без фото с колоритного скансена. Это будет фотоотчет на память в стиле "олды поймут". Такой контент набирает лайков в социальных сетях больше, чем с премиальных заведений. На локации найдете церковь, кузницу, корчму, ветряные мельницы. Но больше всего вас удивят раритеты, которые привезены из отдельных сел неподалеку Черновцов.
Да, вам не показалось, мы действительно о соборе! Он также пользуется популярностью в Черновцах. Правда, не так, как ЧНУ, но фото возле него получатся не менее колоритные.
Вы только посмотрите на "вкусный" цвет в сочетании с архитектурой итальянского ренессанса. И как тут уйти без фотоотчета? Ему около 150 лет, поэтому рекомендуем не затягивать с посещением.
Черновцы – город, в котором не нужно долго искать инстаграмние локации, потому что они здесь повсюду. И вторая по популярности местность после ЧНУ – главная улица города Ольги Кобылянской.
Чтобы сделать фото – приходите сюда вечером, когда фонари мерцают, а в воздухе будет веять романтическая атмосфера. А ваше желание сфотографировать момент только увеличится. Красиво, правда? Но примите во внимание, что людей здесь, как на киевском Крещатике в час пик.
Спикерка нашего подкаста также рассказала, что за легендами уборщики этой улицы должны были знать не менее 4 языков, а люди, чтобы ступить на улицу надевали только чистую обувь. Словом, в подкасте Настя и Алена успели обсудить не только типичные темы, но и эксклюзив, которого нет в Google.
Недавно мы также рассказали о популярных алкогольных мифах: почему можно смешивать алкоголь, а пить пиво на утро похмелье – нет.
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