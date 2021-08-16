3 способа заготовить базилик на зиму и это не только сушка

Как заготовить базилик на зиму / Фото: instagram.com/svetlaieu/

Правильно заготовленная зелень – это не только выгодно, но и особенный вкусовой оттенок ваших привычных блюд. Например, любимый картофель со свежим укропом можно есть и зимой, главное – правильно к этому подготовить зелень. Что касается базилика, то эта пряная с насыщенным ароматом трава подчеркнет вкус пасты, мяса и рыбы. Его можно засушить не под прямыми солнечными лучами, а можно заморозить и приготовить базиликовую заправку для соусов. Как правильно это сделать – читайте ниже. А в этом материале узнаете, где купить продукты по приятным ценам, если готовитесь к пикнику.

Как заготовить базилик на зиму – заморозить в кубиках льда

Для этого базилик нужно хорошо промыть, просушить не под солнечными лучами, затем мелко нарезать. Добавить в зелень немного воды и разложить по формочкам для льда. Затем нужно положить формочки в морозильник до полного застывания.

Если хотите так и оставить, то базиликовый лед нужно обмотать пищевой пленкой. Или достать кубики и сложить в мешок для хранения.

Приготовить соус с орехами

Соус из базилика с орехами / Фото: Depositphotos

Основными ингредиентами этого соуса является чеснок, грецкие орехи. Их количество можно регулировать по своему вкусу. Чеснок и орехи нужно измельчить в блендере, смешать с оливковом маслом и солью. Затем добавить к измельченному базилику.

Готовый соус нужно переложить в стерилизованную банку и хранить в холодильнике.

Реклама

Заготовить с оливковым маслом и чесноком

Базилик в масле на зиму / Фото: instagram.com/galinka_mandarinka15/

Для этого способа листья базилика нужно хорошо вымыть и просушить. Чеснок, который вы берете по своему вкусу, нужно нарезать слайсами. Затем уложить слоями в стерилизованную банку, верхний слой должен быть из базилика. Теперь необходимо залить его оливковым маслом полностью, закрыть банку и хранить в холодильнике.

А чтобы вкусно замариновать огурцы экспресс-методом и приготовить из них салат, нужно обо всем узнать из этого видео.

Здесь собраны 4 неизвестных рецепта соуса песто.