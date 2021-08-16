3 способи заготовити базилік на зиму і це не тільки сушка

Як заготовити базилік на зиму / Фото: instagram.com/svetlaieu/

Правильно заготовлена зелень – це не тільки вигідно, а й особливий смаковий відтінок ваших звичних страв. Наприклад, улюблену картоплю зі свіжим кропом можна їсти й узимку, головне – правильно до цього підготувати зелень. Щодо базиліку, то ця пряна з насиченим ароматом трава підкреслить смак пасти, м'яса і риби. Його можна засушити не під сонячними променями, а можна заморозити і приготувати базилікову основу для соусів. Як правильно це зробити – читайте нижче. А в цьому матеріалі дізнаєтеся, де купити продукти за приємними цінами, якщо готуєтеся до пікніка.

Як заготовити базилік на зиму – заморозити в кубиках льоду

Для цього базилік потрібно добре промити, просушити не під сонячними променями, потім дрібно нарізати. Додати в зелень трохи води і розкласти по формах для льоду. Потім потрібно покласти формочки в морозильник до повного застигання.

Якщо хочете так і залишити, то базиликовий лід потрібно обмотати харчовою плівкою. Або дістати кубики і скласти в мішок для зберігання.

Приготувати соус з горіхами

Соус з базиліку з горіхами / Фото: Depositphotos

Основними інгредієнтами цього соусу є часник, волоські горіхи. Їхню кількість можна регулювати на свій смак. Часник і горіхи потрібно подрібнити в блендері, змішати з оливковою олією і сіллю. Потім додати до подрібненого базиліку.

Готовий соус потрібно перекласти в стерилізовані банки і зберігати в холодильнику.

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Заготовити з оливковою олією і часником

Базилік в олії на зиму / Фото: instagram.com/galinka_mandarinka15/

Для цього способу листя базиліку потрібно добре вимити і просушити. Часник, який ви берете на свій смак, треба нарізати слайсами. Потім укласти шарами в стерилізовані банки, верхній шар має бути з базиліку. Тепер потрібно залити його оливковою олією повністю, закрити банку і зберігати в холодильнику.

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