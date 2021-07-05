3 рецепта сладких оладий, которые украсят ваш завтрак

Можно пожарить их с какао, так вы получите красивый шоколадный цвет, добавить в них творог и бананы, они будут с характерной кислинкой, или украсить их припеком из сезонных ягод – клубники и черники

Рецепты сладких оладий

На первый взгляд может показаться, что оладьи подвластны даже ребенку. Но с оладьями нужно быть внимательными и знать правила, как приготовить их по-настоящему пышными и сочными. В этой подборке – три рецепта с бананом и творогом, какао и ягодами. Эти оладьи станут вашими любимыми. В календаре лайфхаков для лета ищите яркие идеи, как провести его незабываемо.

Шоколадные оладьи

Шоколадные оладьи / Фото: instagram.com/elena_photofood/

Ингредиенты

яйца – 2 шт.;

сахар – 80 г;

мука – 90 г;

мед – 1 ст. л.;

какао-порошок – 30 г;

разрыхлитель – 6 г;

молоко – 50 мл;

соль – щепотка.

Способ приготовления

Взбить яйца, сахар, соль до однородной массы, добавить молоко, взбить. Затем добавить мед и перемешать. Просеять в миску муку, разрыхлитель и какао, перемешать ложкой и взбить миксером до однородности. Если тесто сильно густое, добавить молоко. Накрыть тесто пленкой и оставить на 20 минут. Обжарить оладьи на слабом огне с небольшим количеством масла. Украсить ягодами.

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Оладьи творожные с бананами

Оладьи с творогом и бананами / Фото: ru.depositphotos.com



Ингредиенты

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2 стакана кефира;

1,5 стакана пшеничной муки;

4 ст. л. сахара;

100 г творога;

2 спелых банана;

1 яйцо;

1 ч. л. с горкой разрыхлителя.

Способ приготовления

Яйцо растереть вместе с сахаром, влить кефир и перемешать. Творог размять с бананами и добавить к яичной массе. Всыпать муку с разрыхлителем и замесить тесто. Оно должно получиться довольно густым. Разогреть сковороду с растительным маслом. Пожарить оладьи, выкладывая тесто столовой ложкой. Переворачивать нужно, когда на поверхности теста появятся пузырьки. Подавать готовые банановые оладьи с медом, вареньем или сметаной.

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Оладьи на кефире с ягодным припеком

Оладьи с ягодным припеком / Фото: Pixabay

Ингредиенты

500 мл кефира;

1-2 яйца;

2 стакана муки;

3 ст. л. сахара;

1 ч. л. соды или 2 ч. л. разрыхлителя;

0.5 ч. л. соли;

Горсть ягод;

Сахарная пудра.

Способ приготовления

Взбить венчиком яйца вместе с сахаром. Добавить муку, соль и соду. Влить кефир и перемешать. Тесто должно получиться по консистенции, как густая сметана. Нагреть сковороду с растительным маслом (используйте сковороду с антипригарным покрытием, иначе ягодный припек припечется не к оладьям, а к сковороде). Выложить столовой ложкой тесто, сверху – немного ягод. Крупные ягоды, например, клубнику, нужно нарезать тонкими пластинками. Когда нижняя часть подрумянится, перевернуть и обжарить с другой стороны. Подавать оладьи теплыми, присыпав сахарной пудрой, вместе со сметаной и свежими ягодами.

Если хочется на завтрак чего-то более соленого, можно приготовить самосы с овощами. Подробности рецепта – в видео.

Здесь собраны 12 рецептов оладий на любой вкус.