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СЕГОДНЯ Lifestyle Вкусно

Полезные завтраки из абрикосов: 3 легких рецепта

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
3 июля, 07:01
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Этот фрукт максимально прекрасен в выпечке, ведь он придает ей неповторимый цвет и аромат. Абрикосы отлично гармонируют с творогом, а смузи с ними порадует сладкоежек. Для абрикосового сорбета возьмите миндаль
Абрикосовый завтрак
Абрикосовый завтрак

Сочные и ароматные абрикосы даже диетологи советуют покупать в июле. Ну а нам понятно, что завтрак с этими фруктами будет ярким и ароматным. Абрикосами можно не только украшать утреннюю кашу, но и приготовить с ними пирог, гомбовцы и смузи, в который можно добавить нектарин. В календаре летних лайфхаков узнаете, как провести эти месяцы с пользой и эмоциями.

Французский абрикосовый пирог

Пирог с абрикосами
Пирог с абрикосами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты для теста:

  • 230 г муки
  • 150 г сливочного масла
  • 50 г сахара + 15 г ванильного сахара
  • 1 яйцо
  • 2 ст. л. холодного молока

Для начинки:

  • 3 яйца
  • 250 г молока
  • 100 г сахара + 15 г ванильного сахара
  • 70 г муки
  • Свежие абрикосы

Способ приготовления:

  1. Муку смешать с сахаром, добавить нарезанное холодное масло и перетереть в крошку. Добавить яйцо, молоко и замесить тесто. Накрыть пищевой пленкой и отложить в холодильник на 30-60 минут.
  2. Для начинки взбить яйца с сахаром, добавить молоко, муку и хорошо перемешать, чтобы не осталось комочков.
  3. Абрикосы помыть и разделить на половинки.
  4. Тесто раскатать или пальцами распределить по форме диаметром 23 см, сделать бортики.
  5. На дно выложить половинки абрикосов и залить яичной массой.
  6. Выпекать 40 минут при температуре 180 градусов. Перед употреблением полностью остудить.

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Гомбовцы с абрикосами

Гомбовцы с абрикосовой начинкой
Гомбовцы с абрикосовой начинкой / Фото: Pixabay

Ингредиенты для начинки:

  • 10–12 абрикосов
  • Сахар

Для творожной массы:

  • 600 г творога
  • 100 г манки
  • 2 яйца
  • 1 ст. л. сахара
  • 1 ч. л. соли

Для подачи:

  • 150 г масла
  • 100 г сухари
  • Корица
  • Сахар

Способ приготовления

  1. Творог по желанию протереть через сито, добавить яйца, соль, сахар и манку. Хорошо перемешать, накрыть пленкой и поставить в холодильник на 30-40 минут, чтобы манная крупа набухла.
  2. Надрезать абрикосы и удалить косточки, всыпать в каждый по 1/3 чайной ложки сахара.
  3. Вскипятить подсоленную воду в большой кастрюле.
  4. Натереть на крупной терке булку, подсушить. Разогреть на сковороде сливочное масло, обжарить в нем сухарики.
  5. Достать тесто из холодильника, отделить кусочек размером с крупный грецкий орех.
  6. Сделать из теста лепешку, по центру разместить абрикос и завернуть края внутрь. Сформировать шарик.
  7. Подготовленные таким образом гомбовцы опустить в кипящую воду.
  8. Слегка качнуть кастрюлю, чтобы шарики не пристали ко дну. Когда гомбовцы всплывут, засечь время и варить при умеренном кипении 3-4 минуты.
  9. Достать с помощью шумовки, дать стечь воде, выложить на тарелку по три штуки на порцию.
  10. Полить гомбовцы жаренными сухарями с маслом, посыпать сахаром и молотой корицей, подавать горячими.

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Смузи из абрикосов и нектаринов

Смузи с абрикосами
Смузи с абрикосами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Апельсин – 1-2 шт.
  • Абрикосы – 250 г
  • Нектарины – 250 г
  • Мед – по вкусу
  • Лед – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Выжать сок из апельсина, процедить.
  2. Нектарины и абрикосы помыть, удалить косточки и крупно нарезать мякоть.
  3. Сложить в блендер фрукты, добавить апельсиновый сок и взбить до получения однородной массы.

Как приготовить киш с черешней и миндалем по рецепту Григория Германа – узнаете из видео.

И еще на завтрак можно приготовить итальянскую моцареллу в карете, пиццу стромболи и капучино.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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