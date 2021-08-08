3 рецепта булочек и рогаликов из детства для воскресного чая

Для этих булочек и рогаликов не нужны какие-то особенные продукты. Все, что необходимо, есть в каждом доме. Эти изделия выпекаются из дрожжевого теста, а особая рецептура делает их воздушными

Рецепты любимых из детства булочек / Фото: Инстаграм

Кто-то помнит, что покупал их в школьной столовой, а для кого-то эти рецепты станут некоторым открытием. Приятным открытием. В них вы не найдете дорогих ингредиентов – только самые привычные продукты. Но хорошего качества. Если будет настроение, то можно испечь еще и пироги, любимые из детства для многих. Где именно купить продукты по отличным ценам для лучшего пикника – читайте здесь.

Сдобные булочки со штрейзелем

Сдобные булочки со штрейзелем / Фото: instagram.com/elechca_bakery/

Ингредиенты для опары

теплое молоко – 200 мл;

сахар – 1 ст. л.;

дрожжи быстрые – 7 г;

мука – 3 ст. л.

Для теста

яйцо – 1 шт.;

соль щепотка;

сахар – 2 ст. л.;

сливочное масло – 50 г;

мука – 370 г;

ванилин – по вкусу.

Для штрейзеля

мука – 60 г;

сахар – 60 г;

сливочное масло (комнатной температуры) – 35 г.

Способ приготовления

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Немного нагреть молоко. Всыпать в молоко сахар и дрожжи, перемешать. Добавить муку, перемешать, накрыть пленкой и убрать в теплое место. Пока подходит опара, взбить яйцо с солью, добавить сахар, ванилин и масло, хорошо перемешать. Когда на опаре появилась "шапочка", соединить ее с тестом. Добавить муку за три-четыре подхода. Когда тесто не будет прилипать к рукам, накрыть миску с тестом пленкой и оставить в теплом месте на один час. Разделить тесто на равные части. Сформировать шарики. Выложить на пекарскую бумагу, смазанную растительным маслом, и оставить на 15 минут. Для штрейзеля соединить все ингредиенты, растереть в крошку. Взбить желток с молоком, смазать булочки и присыпать штрейзелем. Выпекать 25-30 минут при 180-200 градусах до румяной корочки. Если верх начнет румяниться, накрыть фольгой и печь до готовности. Готовые булочки смазать сливочном маслом.

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Рогалики

Рогалики с кунжутом / Фото: instagram.com/vkusno_vlog/

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Ингредиенты

теплая вода – 1 ст.;

сахар -1,5 ст. л.;

соль – щепотка;

сухие дрожжи – 1 ст. л.;

растительное масло – 3 ст. л.;

мука – сколько возьмет;

сливочное масло для смазывания – 50-70 г.

Способ приготовления

В теплую воду ввести сахар, дрожжи, немного муки, дать постоять 20 минут. Добавить соль, муку, замесить тесто. Оно не должно липнуть к рукам. Накрыть, оставить на один час в теплом месте. Разделить тесто на шесть-восемь кусочков, скатать в шарики, накрыть. Кусочек теста, раскатать в треугольник, толщиной 5-8 мм, всю поверхность смазать сливочным маслом, скрутить в рогалик. Рогаликам дать подняться 25-30 минут. Присыпать кунжутом. Выпекать при 180 градусах до готовности.

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Булочки сдобные

Сдобные булочки / Фото: instagram.com/solnechnaya_o/

Ингредиенты

молоко – 250 мл;

дрожжи свежие – 20 г;

яичные желтки – 4 шт. (или 2 яйца);

сахар – 100 г;

ваниль – 1 щепотка;

сливочное масло – 100 г;

соль – 1 щепотка;

мука – 500 г.

Для смазывания булочек

молоко – 1-2 ст. л.;

желток – 1 шт.;

коричневый сахар – по желанию.

Способ приготовления

В теплом молоке развести дрожжи, 1 ст. л. сахара и 1 ст. л. муки. Размешать и оставить в теплом месте на 15 минут, чтобы разбудить дрожжи. В миску с опарой добавить оставшийся сахар, соль, ваниль, растопленное теплое сливочное масло. Вмесить в массу желтки и просеять муку. Замесить тесто в течение 10 минут, накрыть пленкой и поставить в теплое место на 1,5 часа. Тесто должно увеличиться вдвое. Тесто выложить на рабочую поверхность, обмять его и разделить на 16 частей. Каждую часть скатать в колобок и уложить на противень, застеленный бумагой для выпечки, на небольшом расстоянии друг от друга. Оставить на 30 минут. Силиконовой кисточкой смазать булочки смесью молока с желтком, присыпать по желанию коричневым сахаром. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 25-30 минут до румяного цвета. Дать остыть булочкам на решетке.⠀

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