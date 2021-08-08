3 рецепта булочек и рогаликов из детства для воскресного чая

Рецепты любимых из детства булочек / Фото: Инстаграм
Кто-то помнит, что покупал их в школьной столовой, а для кого-то эти рецепты станут некоторым открытием. Приятным открытием. В них вы не найдете дорогих ингредиентов – только самые привычные продукты. Но хорошего качества. Если будет настроение, то можно испечь еще и пироги, любимые из детства для многих. Где именно купить продукты по отличным ценам для лучшего пикника – читайте здесь.
Сдобные булочки со штрейзелем
Сдобные булочки со штрейзелем / Фото: instagram.com/elechca_bakery/
Ингредиенты для опары
- теплое молоко – 200 мл;
- сахар – 1 ст. л.;
- дрожжи быстрые – 7 г;
- мука – 3 ст. л.
Для теста
- яйцо – 1 шт.;
- соль щепотка;
- сахар – 2 ст. л.;
- сливочное масло – 50 г;
- мука – 370 г;
- ванилин – по вкусу.
Для штрейзеля
- мука – 60 г;
- сахар – 60 г;
- сливочное масло (комнатной температуры) – 35 г.
Способ приготовления
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- Немного нагреть молоко. Всыпать в молоко сахар и дрожжи, перемешать. Добавить муку, перемешать, накрыть пленкой и убрать в теплое место.
- Пока подходит опара, взбить яйцо с солью, добавить сахар, ванилин и масло, хорошо перемешать.
- Когда на опаре появилась "шапочка", соединить ее с тестом. Добавить муку за три-четыре подхода.
- Когда тесто не будет прилипать к рукам, накрыть миску с тестом пленкой и оставить в теплом месте на один час. Разделить тесто на равные части. Сформировать шарики. Выложить на пекарскую бумагу, смазанную растительным маслом, и оставить на 15 минут.
- Для штрейзеля соединить все ингредиенты, растереть в крошку.
- Взбить желток с молоком, смазать булочки и присыпать штрейзелем.
- Выпекать 25-30 минут при 180-200 градусах до румяной корочки. Если верх начнет румяниться, накрыть фольгой и печь до готовности. Готовые булочки смазать сливочном маслом.
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Рогалики
Рогалики с кунжутом / Фото: instagram.com/vkusno_vlog/
Ингредиенты
- теплая вода – 1 ст.;
- сахар -1,5 ст. л.;
- соль – щепотка;
- сухие дрожжи – 1 ст. л.;
- растительное масло – 3 ст. л.;
- мука – сколько возьмет;
- сливочное масло для смазывания – 50-70 г.
Способ приготовления
- В теплую воду ввести сахар, дрожжи, немного муки, дать постоять 20 минут.
- Добавить соль, муку, замесить тесто. Оно не должно липнуть к рукам. Накрыть, оставить на один час в теплом месте.
- Разделить тесто на шесть-восемь кусочков, скатать в шарики, накрыть.
- Кусочек теста, раскатать в треугольник, толщиной 5-8 мм, всю поверхность смазать сливочным маслом, скрутить в рогалик. Рогаликам дать подняться 25-30 минут. Присыпать кунжутом.
- Выпекать при 180 градусах до готовности.
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Булочки сдобные
Сдобные булочки / Фото: instagram.com/solnechnaya_o/
Ингредиенты
- молоко – 250 мл;
- дрожжи свежие – 20 г;
- яичные желтки – 4 шт. (или 2 яйца);
- сахар – 100 г;
- ваниль – 1 щепотка;
- сливочное масло – 100 г;
- соль – 1 щепотка;
- мука – 500 г.
Для смазывания булочек
- молоко – 1-2 ст. л.;
- желток – 1 шт.;
- коричневый сахар – по желанию.
Способ приготовления
- В теплом молоке развести дрожжи, 1 ст. л. сахара и 1 ст. л. муки. Размешать и оставить в теплом месте на 15 минут, чтобы разбудить дрожжи.
- В миску с опарой добавить оставшийся сахар, соль, ваниль, растопленное теплое сливочное масло. Вмесить в массу желтки и просеять муку.
- Замесить тесто в течение 10 минут, накрыть пленкой и поставить в теплое место на 1,5 часа. Тесто должно увеличиться вдвое.
- Тесто выложить на рабочую поверхность, обмять его и разделить на 16 частей. Каждую часть скатать в колобок и уложить на противень, застеленный бумагой для выпечки, на небольшом расстоянии друг от друга. Оставить на 30 минут.
- Силиконовой кисточкой смазать булочки смесью молока с желтком, присыпать по желанию коричневым сахаром. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 25-30 минут до румяного цвета. Дать остыть булочкам на решетке.⠀
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