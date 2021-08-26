3 рецепта блинов к завтраку для требовательных маленьких сладкоежек

Рецепты блинов для детей к завтраку / Фото: instagram.com/silver__feather/
Если ваш ребенок требователен к еде, и вы каждый раз думаете, чем его накормить утром, то приготовьте блины. Это могут быть сытные сырные блины, а могут быть тонкие с разными топпингами. Понятно, что количество сахара можно регулировать, компенсируя его присутствием ягод, фруктов или меда. В этом материале читайте, как подготовиться к пикнику по выгодным ценам.
Блины с нутеллой, бананом и печеньем
Блины с бананом и шоколадом / Фото: Depositphotos
Ингредиенты для блинов
- 100 г муки;
- 1 ст. л. сахара;
- 1-2 яйца;
- 1 ст. л. подсолнечного масла;
- 300 мл молока.
Для начинки
- 2 банана:
- 100 г нутеллы;
- 4 средних печенья.
Способ приготовления
- Положить муку, сахар и щепотку соли в большую миску. Сделать лунку в центре, добавить яйца, масло и 2 ст. л. молока.
- Взбить венчиком до получения однородной массы.
- Медленно влить оставшееся молоко, помешивая, чтобы получилось гладкое тесто без комочков.
- Разогреть блинную сковороду, смазанную маслом, и пожарить на ней тонкие блинчики.
- Намазать блинчики шоколадной пастой, затем посыпать раскрошенным печеньем.
- Выложить сверху нарезанные кружочками бананы.
- Завернуть блины и сразу же подавать.
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Блины с яблоками, творогом и корицей
Блины с яблоками / Фото: Depositphotos
Ингредиенты для блинов
- 1 яйцо;
- 300 мл молока;
- 100 мл воды;
- 250 г муки;
- 1 ч. л. сахара;
- 1 ч. л. сливочного масла.
Для начинки
- 400 г яблок;
- 200 г творога;
- 1 ст. л. сливочного масла;
- 1 ч. л. корицы;
- 1 ч. л. ванили;
- 60 г сахара.
Способ приготовления
- Для блинов взбить яйцо с солью и сахаром, добавить молоко и просеянную муку. Взбить до однородного состояния, затем постепенно ввести воду, помешивая тесто ложкой, по консистенции оно должно напоминать домашнюю сметану. Чтобы не смазывать сковороду в процессе жарки, добавить растопленное сливочное масло.
- Для начинки в сотейнике на сливочном масле растопить сахар и добавить очищенные и нарезанные кубиками яблоки, а затем корицу и ваниль. Яблоки необходимо тушить, пока они не станут мягкими, но сохранят небольшую упругость (в противном случае, остывая, они могут потерять форму). Смешать с творогом.
- Пожарить блины, выложить на каждый блин начинку. По желанию можно добавить предварительно замоченный изюм.
- Готовые блины можно украсить листиком мяты и присыпать сахарной пудрой.
Блины с творогом и вишней
Блины с творогом и вишней / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- 120 г муки;
- 2 яйца;
- 250 мл молока;
- 7 ст. л. сахара;
- 600 г вишни без косточек;
- шоколад и мята – для подачи.
Способ приготовления
- В миску просеять муку и добавить 2 ст. л. сахара. Добавить взбитые вилкой яйца.
- Помешивая венчиком, постепенно влить молоко, чтобы получилось однородное тесто.
- Убрать миску с тестом на полчаса в холодильник, после чего испечь тонкие блинчики.
- Для начинки творог смешать с оставшимся сахаром (5 ст. л.) и пробить его погружным блендером до однородности.
- Каждый блинчик свернуть пополам, положить на него творог и вишню, и снова свернуть пополам.
- По желанию посыпать тертым шоколадом, сахарной пудрой, листиками мяты и сразу же подавать.
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