3 рецепта блинов к завтраку для требовательных маленьких сладкоежек

Рецепты блинов для детей к завтраку / Фото: instagram.com/silver__feather/

Если ваш ребенок требователен к еде, и вы каждый раз думаете, чем его накормить утром, то приготовьте блины. Это могут быть сытные сырные блины, а могут быть тонкие с разными топпингами. Понятно, что количество сахара можно регулировать, компенсируя его присутствием ягод, фруктов или меда. В этом материале читайте, как подготовиться к пикнику по выгодным ценам.

Блины с нутеллой, бананом и печеньем

Блины с бананом и шоколадом / Фото: Depositphotos

Ингредиенты для блинов

100 г муки;

1 ст. л. сахара;

1-2 яйца;

1 ст. л. подсолнечного масла;

300 мл молока.

Для начинки

2 банана:

100 г нутеллы;

4 средних печенья.

Способ приготовления

Положить муку, сахар и щепотку соли в большую миску. Сделать лунку в центре, добавить яйца, масло и 2 ст. л. молока. Взбить венчиком до получения однородной массы. Медленно влить оставшееся молоко, помешивая, чтобы получилось гладкое тесто без комочков. Разогреть блинную сковороду, смазанную маслом, и пожарить на ней тонкие блинчики. Намазать блинчики шоколадной пастой, затем посыпать раскрошенным печеньем. Выложить сверху нарезанные кружочками бананы. Завернуть блины и сразу же подавать.

Блины с яблоками, творогом и корицей

Блины с яблоками / Фото: Depositphotos

Ингредиенты для блинов

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1 яйцо;

300 мл молока;

100 мл воды;

250 г муки;

1 ч. л. сахара;

1 ч. л. сливочного масла.

Для начинки

400 г яблок;

200 г творога;

1 ст. л. сливочного масла;

1 ч. л. корицы;

1 ч. л. ванили;

60 г сахара.

Способ приготовления

Для блинов взбить яйцо с солью и сахаром, добавить молоко и просеянную муку. Взбить до однородного состояния, затем постепенно ввести воду, помешивая тесто ложкой, по консистенции оно должно напоминать домашнюю сметану. Чтобы не смазывать сковороду в процессе жарки, добавить растопленное сливочное масло. Для начинки в сотейнике на сливочном масле растопить сахар и добавить очищенные и нарезанные кубиками яблоки, а затем корицу и ваниль. Яблоки необходимо тушить, пока они не станут мягкими, но сохранят небольшую упругость (в противном случае, остывая, они могут потерять форму). Смешать с творогом. Пожарить блины, выложить на каждый блин начинку. По желанию можно добавить предварительно замоченный изюм. Готовые блины можно украсить листиком мяты и присыпать сахарной пудрой.

Блины с творогом и вишней

Блины с творогом и вишней / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

120 г муки;

2 яйца;

250 мл молока;

7 ст. л. сахара;

600 г вишни без косточек;

шоколад и мята – для подачи.

Способ приготовления

В миску просеять муку и добавить 2 ст. л. сахара. Добавить взбитые вилкой яйца. Помешивая венчиком, постепенно влить молоко, чтобы получилось однородное тесто. Убрать миску с тестом на полчаса в холодильник, после чего испечь тонкие блинчики. Для начинки творог смешать с оставшимся сахаром (5 ст. л.) и пробить его погружным блендером до однородности. Каждый блинчик свернуть пополам, положить на него творог и вишню, и снова свернуть пополам. По желанию посыпать тертым шоколадом, сахарной пудрой, листиками мяты и сразу же подавать.

Неплох к завтраку как для детей, так и для взрослых, будет лаваш с курицей, сыром и овощами. Рецепт смотрите в видео.

Здесь узнаете, как испечь ленивые финские блины.