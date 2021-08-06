3 классные идеи для салатов с творогом на завтрак

Творог для таких салатов нужен рассыпчатый и немного суховатый. В таком случае он не будет смешиваться с другими ингредиентами. Творог хорошо сочетается с зеленью и помидорами, также – с куриной грудкой и орехами

Салат с творогом и авокадо / Фото: instagram.com/ly4shue_salatiki/

Это когда хочется дать творогу новое применение, ведь во время завтрака он часто выступает лишь в роли сырников, разных воздушных пудингов. Творог отлично дополнит ваши любимые овощные салаты. Если хочется чего-то более сытного, можно использовать куриную грудку. 3 классные идеи для утренних салатов найдете ниже. Здесь читайте, где купить продукты для пикника по выгодным ценам.

Салат с творогом и куриной грудкой

Салат с курицей и творогом / Фото: instagram.com/live_balance/

Ингредиенты

Куриная грудка – 1 шт.

Яблоко – 1 шт.

Стебель сельдерея – 1 шт.

Грецкие орехи, изюм – по 50 г

Творог – 150 г

Соль, специи – по вкусу

Оливковое масло

Способ приготовления

Куриную грудки отварить или обжарить. Порезать. Яблоко, сельдерей нарезать кубиками. Смешать с изюмом, рублеными орехами и творогом. Добавить оливковое масло, специи и соль по вкусу.

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Салат с творогом и зеленью

Салат с зеленью и творогом / Фото: instagram.com/kavadort/

Ингредиенты рассчитывайте по своему вкусу

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Ассорти из салатных листьев

Специи, зелень

Лимонный сок

Творог

Оливковое масло

Способ приготовления

Салатную зелень измельчить, добавить специи, масло, перемешать. Сверху выложить творог и украсить семенами льна.

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Салат с творогом и помидорами черри

Салат с творогом и авокадо / Фото: instagram.com/ly4shue_salatiki/

Ингредиенты рассчитывайте на свой вкус

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Авокадо

Черри

Руккола

Зелень

Творог 5%

Соль, укроп, петрушка, зелень

Оливковое масло

Способ приготовления

Помидоры порезать пополам, авокадо кубиком, зелень мелко нарезать. Перемешать. Посолить, поперчить. Добавить масло, измельченную зелень, перец и соль по вкусу. Выложить листья рукколы, черри вместе с зеленью и авокадо. Сверху кусочками выложить творог, украсить зеленью.

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