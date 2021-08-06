3 классные идеи для салатов с творогом на завтрак

Салат с творогом и авокадо / Фото: instagram.com/ly4shue_salatiki/
Это когда хочется дать творогу новое применение, ведь во время завтрака он часто выступает лишь в роли сырников, разных воздушных пудингов. Творог отлично дополнит ваши любимые овощные салаты. Если хочется чего-то более сытного, можно использовать куриную грудку. 3 классные идеи для утренних салатов найдете ниже. Здесь читайте, где купить продукты для пикника по выгодным ценам.
Салат с творогом и куриной грудкой
Салат с курицей и творогом / Фото: instagram.com/live_balance/
Салат с курицей и творогом / Фото: instagram.com/live_balance/
Ингредиенты
- Куриная грудка – 1 шт.
- Яблоко – 1 шт.
- Стебель сельдерея – 1 шт.
- Грецкие орехи, изюм – по 50 г
- Творог – 150 г
- Соль, специи – по вкусу
- Оливковое масло
Способ приготовления
- Куриную грудки отварить или обжарить. Порезать.
- Яблоко, сельдерей нарезать кубиками. Смешать с изюмом, рублеными орехами и творогом.
- Добавить оливковое масло, специи и соль по вкусу.
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Салат с творогом и зеленью
Салат с зеленью и творогом / Фото: instagram.com/kavadort/
Салат с зеленью и творогом / Фото: instagram.com/kavadort/
Ингредиенты рассчитывайте по своему вкусу
- Ассорти из салатных листьев
- Специи, зелень
- Лимонный сок
- Творог
- Оливковое масло
Способ приготовления
- Салатную зелень измельчить, добавить специи, масло, перемешать.
- Сверху выложить творог и украсить семенами льна.
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Салат с творогом и помидорами черри
Салат с творогом и авокадо / Фото: instagram.com/ly4shue_salatiki/
Салат с творогом и авокадо / Фото: instagram.com/ly4shue_salatiki/
Ингредиенты рассчитывайте на свой вкус
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- Авокадо
- Черри
- Руккола
- Зелень
- Творог 5%
- Соль, укроп, петрушка, зелень
- Оливковое масло
Способ приготовления
- Помидоры порезать пополам, авокадо кубиком, зелень мелко нарезать. Перемешать. Посолить, поперчить.
- Добавить масло, измельченную зелень, перец и соль по вкусу.
- Выложить листья рукколы, черри вместе с зеленью и авокадо. Сверху кусочками выложить творог, украсить зеленью.
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