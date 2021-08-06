Изменить язык на: UA Перейти к новостям

3 классные идеи для салатов с творогом на завтрак

6 августа, 07:01

Ирина Маслова

Творог для таких салатов нужен рассыпчатый и немного суховатый. В таком случае он не будет смешиваться с другими ингредиентами. Творог хорошо сочетается с зеленью и помидорами, также – с куриной грудкой и орехами

Салат с творогом и авокадо / Фото: instagram.com/ly4shue_salatiki/

Это когда хочется дать творогу новое применение, ведь во время завтрака он часто выступает лишь в роли сырников, разных воздушных пудингов. Творог отлично дополнит ваши любимые овощные салаты. Если хочется чего-то более сытного, можно использовать куриную грудку. 3 классные идеи для утренних салатов найдете ниже. Здесь читайте, где купить продукты для пикника по выгодным ценам.

Салат с творогом и куриной грудкой

Салат с курицей и творогом / Фото: instagram.com/live_balance/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Куриную грудки отварить или обжарить. Порезать.
  2. Яблоко, сельдерей нарезать кубиками. Смешать с изюмом, рублеными орехами и творогом.
  3. Добавить оливковое масло, специи и соль по вкусу.

Читайте также: 3 салата из яиц к завтраку, если надоел омлет

Салат с творогом и зеленью

Салат с зеленью и творогом / Фото: instagram.com/kavadort/

Ингредиенты рассчитывайте по своему вкусу

Реклама

Способ приготовления

  1. Салатную зелень измельчить, добавить специи, масло, перемешать.
  2. Сверху выложить творог и украсить семенами льна.

Читайте также: 5 теплых салатов к завтраку, на которые вы потратите не более получаса

Салат с творогом и помидорами черри

Салат с творогом и авокадо / Фото: instagram.com/ly4shue_salatiki/

Ингредиенты рассчитывайте на свой вкус

Способ приготовления

  1. Помидоры порезать пополам, авокадо кубиком, зелень мелко нарезать. Перемешать. Посолить, поперчить.
  2. Добавить масло, измельченную зелень, перец и соль по вкусу.
  3. Выложить листья рукколы, черри вместе с зеленью и авокадо. Сверху кусочками выложить творог, украсить зеленью.

Рецепт нежного сыра халуми на мангале узнаете из видео.

И еще 10 неожиданных рецептов с творогом найдете здесь.

Новости на эту же тему:
завтрак салаты творог рецепт помидоры руккола

Реклама