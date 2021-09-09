18 образов Ukrainian Fashion Week: что мы будем носить следующей весной

Показы Ukrainian Fashion Week noseason sept 2021 / Фото: fashionweek.ua
Выбрав лучшие коллекции сезона, решили сделать подборку самых трендовых образов с показов, которые мы будем носить весной – 2022.
Ослабление карантина позволило вернуть к подиуму украинской Недели моды международных гостей, прессу, клиентов дизайнеров и fashion-инсайдеров. Хотя в наше время и тяжело говорить о каком-то постоянстве, все же, организаторам удалось продемонстрировать стабильность, системность и гибкость. Что немало важно для самой быстро меняющейся индустрии в мире.
Украинские дизайнеры, как и большинство людей в мире, также попали под влияние пандемии и карантинов. Представленные коллекции словно делились на две половины. В одной части: классические силуэты костюмов, спокойные и приглушенные оттенки платье и пальто, словно призывали зрителей насладиться моментом уединения, комфорта, самопознания и равновесия.
С другой стороны – умопомрачительные разрезы на юбках, рискованные вырезы на ярких топах, экстремально короткие мини и вездесущий деним – дизайнеры взывали к нашему внутреннему миру, предлагая выйти из спячки и идти покорять мир.
В этом сезоне свои коллекции на Ukrainian Fashion Week представили 95 дизайнеров и брендов. Мы выбрали 18 образов, которые на наш взгляд станут самыми трендовыми в следующем году.
Смотрите видео об осознанной моде:
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