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4 лучших показа Ukrainian Fashion Week, о которых все говорят

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"
7 сентября, 08:00
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Разнообразие, женственность, комфорт и трансформация – основные темы, вокруг которых строили свои коллекции украинские дизайнеры, представив одежду сезона весна-лето – 2022
Разнообразие, трансформация и комфорт - главное на украинской Неделе моды
Разнообразие, трансформация и комфорт - главное на украинской Неделе моды / Фото: fashionweek.ua

В "Мыстецком Арсенале" завершился 49-й Ukrainian Fashion Week, который прошел в обновленном формате Nо Season Season. Мы уже рассматривали лучшие стритстайл-образы гостей украинской Недели моды, теперь добрались и до показов. Выбрали для вас самые обсуждаемые коллекции этого сезона.

the Coat by Katya Silchenko

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Сезон открыл показ весенней коллекции the Coat by Katya Silchenko дизайнера Кати Сильченко. Она была разделена на две части: Cozy the Coat и Eleganza. В первую вошли: костюмы, пончо, джемперы из кашемира, бомберы, комбинезоны, свитеры-рубашки и вязаные вещи.

/ Фото: fashionweek.ua

/ Фото: fashionweek.ua

Во вторую линейку Катя включила изделия, открыто демонстрирующие ДНК бренда. Это платья-футляры, брючные костюмы и пальто в стиле ретрошик. Все образы, что мы и клиентки бренда привыкли видеть в коллекциях Кати.

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/ Фото: fashionweek.ua

/ Фото: fashionweek.ua

Привлечь внимание к коллекции Сильченко решила и звездным составом моделей, среди которых были топ-модель Алла Костромичева, а также украинская инфлюенсерша Катя Любчик.

/ Фото: fashionweek.ua

JULIYA KROS

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JULIYA KROS представила свою коллекцию весна-лето – 2022, вдохновившись сразу несколькими темами: тканью и ее свойствами, а также трансформацией вещей и комфортом.

В коллекции дизайнер выпустила знаковые для бренда наряды в черных и белых цветах, дополнив их светло-оливковыми, светло-серыми и денимом.

/ Фото: fashionweek.ua

/ Фото: fashionweek.ua

Платья-рубашки, пиджаки, легкие плащи и платья в бельевом стиле – главные хиты показа. Некоторые из вещей можно трансформировать, таким образом из одной получить сразу пять разных.

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/ Фото: fashionweek.ua

/ Фото: fashionweek.ua

Для создания вещей дизайнер использовала бамбук, крапиву, коноплю и коттон.

/ Фото: fashionweek.ua

Dzhus

Бренд Dzhus в свою очередь уже традиционно обыграли многофункциональность одежды. Дизайнер Ирина Джус представила новую коллекцию, при создании над которой размышляла на тему изменения стандартов в современном обществе.

/ Фото: fashionweek.ua

/ Фото: fashionweek.ua

В коллекции мы увидели вещи-трансформеры — сумки, из которых можно сделать головные уборы, шорты превращаются в топы, из брюк оверсайз вы получите вечернее платье, а из юбки – сумку-шопер.

/ Фото: fashionweek.ua

Конечно, обывателю коллекция может показаться достаточно странной, а многие и вовсе зададутся вопросом – куда это надеть? Но не стоит рассматривать образы Dzhus как что-то стандартное, ведь именно этому и противостоит дизайнер.

/ Фото: fashionweek.ua

/ Фото: fashionweek.ua

Darja Donezz

Праздник, эмоции, веселье и танцы до упаду – основа коллекции Дарьи Донец. В новом сезоне от Darja Donezz представлены: невесомые платья с летящими рукавами из тафты или же с заниженной талией в стиле тех нарядов, что популяризировала Коко Шанель в 1920-х. Цветовая гамма очень яркая – цветочные принты, множество вставок из сетки и кружева.

/ Фото: fashionweek.ua

В силуэтах вещей преобладают широкие плечи, открытая спина и подчеркнутая линия груди.

/ Фото: fashionweek.ua

В общем коллекция вышла с нотками поп-культуры 2000 годов, а сама дизайнер предлагает в ее одежде позажигать под любимые треки Бритни Спирс.

/ Фото: fashionweek.ua

Отдельного внимания заслуживает и каст моделей. Принять участие в показе Дарья пригласила девушек не только с классическими модельными данными, но и разных цветов кожи, а также возрастов и телосложения. За что особо мы ей благодарны.

/ Фото: fashionweek.ua

/ Фото: fashionweek.ua

Смотрите в ролике о новых форматах недель моды:

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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