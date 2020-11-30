Ukrainian Fashion Week 2021 быть! Когда и где состоятся показы

Неделя моды пройдет в новом формате

Коронавирус продолжает вносить коррективы в нашу жизнь. Все чаще артисты проводят концерты онлайн, теперь Ukrainian Fashion Week пройдет в таком формате.

На официально сайте Ukranian Fashion Week сказано, что с 5 по 8 февраля 2021 году мероприятие состоится в формате онлайн трансляций из Мистецького арсенала и других локаций.

Отмечается, что как и в прошлый раз, коллекции дизайнеров будут без привязки к сезону.

Ukrainian Fashion Week Фото: instagram/ukrainianfashionweek_official

Онлайн-показы уже есть в мировой практике. Например, в Италии Джорджио Армани показывал свою коллекцию в пустом зале. В Париже провели первую в мире цифровую Неделю Высокой моды.

Ранее мы рассказывали, как прошла Неделя моды в Париже.

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