18 образів Ukrainian Fashion Week: що ми будемо носити наступної весни

Покази Ukrainian Fashion Week noseason sept 2021 / Фото: fashionweek.ua

Вибравши кращі колекції сезону, вирішили зробити добірку самих трендових образів з показів, які ми будемо носити навесні – 2022.

Ослаблення карантину дозволило повернути до подіуму українського Тижня моди міжнародних гостей, пресу, клієнтів дизайнерів і fashion-інсайдерів. Хоча в наш час і важко говорити про якусь сталість, все ж, організаторам вдалося продемонструвати стабільність, системність і гнучкість. Що немало важливо для самої мінливої індустрії в світі.

Українські дизайнери, як і більшість людей в світі, також потрапили під вплив пандемії і карантинів. Представлені колекції немов ділилися на дві половини. В одній частині: класичні силуети костюмів, спокійні і приглушені відтінки суконь і пальто, немов закликали глядачів насолодитися моментом усамітнення, комфорту, самопізнання і рівноваги.

З іншого боку – запаморочливі розрізи на спідницях, ризиковані вирізи на яскравих топах, екстремально короткі міні і всюдисущий денім – дизайнери волали до нашого внутрішнього світу, пропонуючи вийти зі сплячки і йти підкорювати світ.

У цьому сезоні свої колекції на Ukrainian Fashion Week представили 95 дизайнери і бренди. Ми вибрали 18 образів, які на наш погляд стануть самими трендовими в наступному році.

ELENA BURENINA / Фото: fashionweek.ua

VOROZHBYT&ZEMSKOVA / Фото: fashionweek.ua

THE COAT BY KATYA SILCHENKO / Фото: fashionweek.ua

JULIYA KROS / Фото: fashionweek.ua

LEM / Фото: fashionweek.ua

OVERALL / Фото: fashionweek.ua

ARUTIUNOVA / Фото: fashionweek.ua

DARJA DONEZZ / Фото: fashionweek.ua

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CHUPRINA / Фото: fashionweek.ua

LALLIER / Фото: fashionweek.ua

BEZMEZH / Фото: fashionweek.ua

IRON THREAD / Фото: fashionweek.ua

ROUSSIN / Фото: fashionweek.ua

IRYNA DIL / Фото: fashionweek.ua

YADVIGA NETYKSHA / Фото: fashionweek.ua

JULIYA KROS / Фото: fashionweek.ua

DZHUS / Фото: fashionweek.ua

ZHARKO / Фото: fashionweek.ua

Дивіться відео про усвідомлену моді:

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