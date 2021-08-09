12 вкусов мармелада для каждого знака зодиака

Многослойный мармелад – это Рыбы, разгадать которых удается редко кому, яркий апельсиновый мармелад – Стрельцы, которые не представляют своей жизни без эмоций и впечатлений, а любимый из детства яблочный – Тельцы, которые ценят семейные ценности

Какой вы мармелад по гороскопу / Фото: freepik.com

Продолжаем проводить параллели между продуктами питания и главными чертами характера каждого из 12 знаков зодиака. Узнаем, какой мармелад можно приготовить или купить каждому из нас и съесть его на десерт после, например, романтического ужина по гороскопу. А здесь узнаете, где искать самые оптимальные цены на продукты для пикника.

Овен – тыквенный мармелад

Тыквенный мармелад для вспыльчивых Овнов / Фото: Depositphotos

Потому что оригинальный и даже неожиданный. Реакция Овнов может быть неожиданной и непредсказуемой. Все объясняется тем, что Овны пребывают в вечном процессе поиска самого лучшего для себя. И в этом процессе они могут быть авторитарными и агрессивными. Они уверенны, что достойны самых недоступных высот и ради своей цели готовы практически на все. Их мармелад – тыквенный. Он в меру сладкий и удовлетворит большие запросы Овнов благодаря своей непохожести на другой мармелад.

Телец – яблочный

Яблочный мармелад для уравновешенных Тельцов / Фото: Depositphotos

Спокойные и уравновешенные эти Тельцы. Порой даже сложно представить, как им удается быть настолько нейтральными к сложностям и проблемам. Это все потому, что они бережно хранят свою стабильность и благополучие. Причем благополучие – это то, без чего Тельцам не представляется жизнь. Любимый из детства яблочный мармелад – это Тельцы.

Близнецы – сливовый

Сливовый мармелад – Близнецы / Фото: Depositphotos

Потому что сливы бывают как невероятно сладкими и сочными, так и твердыми и с кислинкой. Близнецы – люди амбициозные, что часто портит им жизнь. Многие из них не способны совладать своими эмоциями и перепадами настроения, отчего окружению порой сложно понять, что эти люди могут сказать и как отреагировать на конкретные слова или ситуацию. Насыщенный, как и жизнь Близнецов на эмоции, сливовый мармелад – для них.

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Рак – грушевый

Мармелад из груши – это Раки / Фото: Depositphotos

Груша – очень плотный фрукт. Как и "панцирь" Раков. С его помощью они ограждаются ото всех, когда нужно тихо залечь на дно, чтобы обдумать последующие шаги и действия. Раки – ранимые люди, которые очень подвластны любовным переживаниям. Для них важно, чтобы все вокруг ценили их, а вот критика способна разрушить этих людей. Будьте аккуратны с Раками и угостите их грушевым мармеладом.

Лев – мармелад из черной смородины

Мармелад из черной смородины для Львов / Фото: instagram.com/ina_kirichenko/

Особая ягода. Особый и мармелад из этой ягоды. То есть если вам удалось его распробовать и оценить неповторимый вкус, то он станет для вас частым в качестве десерта. Так и со Львами – сначала резкие и категоричные, но если они вам доверяют, то примут со всеми недостатками. Собственно, как и вам нужно постараться терпеть их амбиции. Но со Львами дружить классно, они никогда не оставят в трудной ситуации.

Дева – мармелад из красной смородины

Мармелад из смородины – перфекционисты Девы / Фото: instagram.com/look_and_cook_39/

Красивая, кисло-сладкая ягода идеальной формы. Таким же красивым получается и мармелад из нее. К его цвету и вкусу не придерешься. А Девы всегда стремятся к идеалу, они перфекционисты. Несмотря на то, что эти люди не любят быть в центре внимания и публичность, своим присутствием они всегда все украшают.

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Весы – малиновый мармелад

Весы – это уравновешенный по вкусу и цвету малиновый мармелад / Фото: instagram.com/natali_kolibri888/

Малина – ягода, к которой сложно придраться. Она даже кисловатая вкусная. Понятно, что и мармелад из нее не менее вкусный. Он уравновешен по вкусу и изящен по цвету. Как и Весы. Вот умеют эти люди грациозно выходить из любого конфликта и неприятностей, а когда нужно, включают свою неповторимую способность – все уравновешивать и расставлять по правильным местам.

Скорпион – лимонный мармелад

Лимонный мармелад – это Скорпионы / Фото: instagram.com/lillozav_caking_school/

Там, где есть удовольствия, красивые вещи и комфорт, там обязательно будет Скорпион. Это все они невероятно обожают и стремятся к этому всю жизнь. Другой вопрос, что добиваться этого у них получается не всегда. Часто Скорпион может забывать о моральных ценностях, когда на кону стоит достижение нужной им цели. Лимонный мармелад с его ярким цитрусовым вкусом поможет Скорпионам немного прийти в себя.

Стрелец – апельсиновый мармелад

Яркий апельсиновый мармелад – яркие Стрельцы / Фото: instagram.com/make_cake_school/

Это невероятные люди, которых видно из далека. Они эмоциональны, заряжают своей смелостью и готовностью идти на риск. Для них легко сорваться с пригретого места, кинуться с головой в неизведанное. Ведь для большинства Стрельцов жизнь – это авантюра, в которой есть место всему: от ярких побед до горьких разочарований. Яркий апельсиновый мармелад – это Стрельцы.

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Козерог – мармелад из дыни

Рациональные Козероги – это мармелад из дыни / Фото: instagram.com/gotovimhappy/

Терпение, стремление к справедливости, строгость, рациональность и усердие – главные черты Козерогов. Так нас уверяют астрологи. Но есть предположение, что и из этого правила есть исключения. К примеру, перед тем, как добиться результатов, Козероги очень долго чего-то выжидают. Словно кто-то им что-то должен. Поэтому рядом с Козерогом должен быть человек с большим терпением, чтобы стать в некотором смысле "двигателем" для их действий.

Водолей – мармелад из арбуза

Для особенных Водолеев – особенный мармелад из арбуза / Фото: instagram.com/v.cake.pl/

Причем такой консистенции мармелад, которые очень долго нужно жевать. Потому что ни в коем случае Водолеев нельзя подгонять, они этого не любят. Они все в своих потаенных мыслях, которые, как считают сами Водолеи, не понять другим. Водолеи не подпускают к себе слишком близко. На то, чтоб с ними подружиться, понадобится время, но потом об этом вы точно не пожалеете.

Рыбы – многослойный мармелад

Многослойный мармелад, как и многослойная личность Рыб / Фото: instagram.com/_jvukert_/

Как и Рыбы. Такие же многослойные, в том смысле, что обладают практически всеми чертами характера всего зодиака. Ну и такие же непонятные, соответственно. Сложно угадать, в каком настроении будет прибывать Рыба. Это всегда непредсказуемо. Но то, что это очень интересные люди, непохожие на других – факт.

Перед тем, как съесть свой мармелад, приготовьте и попробуйте киш с тунцом и шпинатом. Подробности рецепта – в видео.

Здесь узнаете, какой вы сыр по гороскопу.