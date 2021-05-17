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10 блюд с кускусом, о которых вы могли не догадываться

17 мая, 13:11

Ирина Маслова

Это могут быть не только салаты, но и каши, запеканки, и даже голубцы

Блюда с кускусом

Что такое кускус – это альтернатива макаронам, его так же получают из твердой пшеницы. Злоупотреблять им диетологи не рекомендуют, на раз в неделю можно. Это действительно вкусно. 10 неожиданных блюд, в которых можно смело использовать кускус, найдете ниже.

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Кускус с морковью для детей

Фото: instagram.com/yuli__cooks/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Отварить кускус. Морковь натереть на крупной терке и тушить на растительном масле со сливочным маслом до готовности.
  2. Добавить в кашу морковь, посыпать орехами и корицей. Украсить медом.

Суп с курицей и кускусом

Фото: instagram.com/domashniaia.kulinaria/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Куриные окорочка сварить в чуть подсоленной воде.
  2. Овощи помыть, очистить и нарезать. Добавить к готовому бульону, сварить.
  3. В конце добавить кускус и сливочное масло. Варить 5 минут. Добавить специи по вкусу и зелень.

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Салат с гранатом, кускусом и баклажаном

Фото: instagram.com/prosto_em_doma/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. На сковороде разогреть оливковое масло. Выложить кедровые орешки, добавить кускус. Обжарить до золотистого цвета.
  2. Выложить в кастрюлю, добавить цедру лимона и залить кипятком.
  3. Настаивать 7-10 минут. Затем перемешать вилкой.
  4. Баклажан нарезать продольно тонкими пластинами (0,5 см), слегка подсолить, подождать, пока пустят сок и промокнуть бумажным полотенцем.
  5. Пластины испечь на гриле, либо в духовом шкафу, или обжарить на сковороде с добавлением оливкового масла. разрезать на 3-4 части.
  6. Смешать в большой чашке кускус, баклажаны и зерна граната. Добавить кинзу, сок лайма, посолить, поперчить.

Кускус с брынзой и помидорами

Фото: instagram.com/lenazzcooking/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Кускус залить 300 мл кипятка, дать настояться несколько минут.
  2. Мелко нарезать лук, посыпать солью и сбрызнуть лимонным соком.
  3. Помидор нарезать некрупными кубиками, второй – кружочками.
  4. Когда кускус впитает всю воду, добавить сливочное масло.
  5. Добавить половину размятой вилкой брынзы, лук и помидоры, перемешать.
  6. Украсить кружочками помидора и оставшейся раскрошенной брынзой, щедро посыпав перцем.

Кускус с фаршем

Фото: instagram.com/orelvalia90/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Лук, чеснок и перец почистить и порезать кубиками, слегка обжарить. добавить фарш, посолить, поперчить. Тушить до готовности фарша.
  2. Добавить воды, накрыть крышкой. Как только вода закипит, тушить еще 5 минут.
  3. Добавить кускус, перемешать, накрыть крышкой и выключить огонь.
  4. Украсить по вкусу.

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Кускус с овощами

Фото: instagram.com/dorado_iz_avocado/

Ингредиенты

Способ приготовления

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  1. Лук нарезать полукольцами, болгарский перец – небольшим кубиком, баклажан – брусочками.
  2. На среднем огне разогреть сковороду с оливковым маслом, добавить лук и болгарский перец, обжарить 3-4 минуты. Добавить баклажан, перемешать. Добавить специи, накрыть крышкой, готовить 5-7 минут.
  3. Кускус запарить, согласно инструкции на упаковке, добавить к овощам, перемешать и дать настояться 5 минут.

Запеканка с кускусом и ягодами

Запеканка с вишней / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Творог тщательно растереть вилкой вместе с сахаром, ванилином и яичными желтками.
  2. Яичные белки взбить в плотную пену в отдельной миске.
  3. Кускус залить кипятком, накрыть крышкой и дать постоять в течение 5 минут.
  4. Остывший кускус добавить в творог, перемешать.
  5. Аккуратно ввести взбитые белки, перемешать силиконовой лопаткой снизу вверх.
  6. В конце добавить ягоды.
  7. Выложить творожную массу в смазанную маслом форму и запекать при температуре 180 градусов около 30 минут.
  8. Перед подачей запеканку остудить, посыпать сахарной пудрой и разрезать на порционные куски.

Ленивые голубцы с кускусом

Ленивые голубцы с кускусом в духовке / Фото: Depositphotos

Ингредиенты на 4 порции

Способ приготовления

  1. Капусту мелко нашинковать и залить кипятком на 3-4 минуты, после чего жидкость слить.
  2. Кускус залить стаканом горячей воды и оставить на 5 минут под крышкой.
  3. Мясной фарш смешать с капустой, кускусом, мелко порезанным луком. Добавить яйца, соль и перец по вкусу, тщательно перемешать до получения однородной массы.
  4. Из готового фарша сформировать мясные шарики. Выложить в форму для запекания в один слой.
  5. В отдельной миске соединить молоко, сливки и томатный соус. Залить полученной смесью голубцы.
  6. Накрыть форму фольгой и запекать в разогретой до 180 градусов духовке в течение 20 минут, после чего снять фольгу и готовить еще 15-20 минут.
  7. Подать ленивые голубцы со сметаной и свежей зеленью.

Кускус с курицей и овощами в мультиварке

Кускус с курицей и овощами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Куриное филе нарезать кубиками. Обжарить, периодически помешивая, в смазанной маслом чаше мультиварки в течение 12 минут в режиме "Жарка".
  2. Лук мелко порубить, а остальные овощи нарезать кубиками. Добавить в мультиварку к куриному филе, установить режим "Тушение" и готовить 20 минут.
  3. Влить 500 мл воды, выключить программу "Тушение" и на разогреве дождаться закипания.
  4. В кипящую воду добавить кускус, перемешать и отключить мультиварку. Оставить на 10 минут для набухания под закрытой крышкой.
  5. Перемешать и сразу подавать.

Кускус с орехами и сухофруктами

Кускус с орехами и сухофруктами / Фото: freepik.com

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Приготовить кускус, запарив крупу кипятком и посолив. Накрыть миску и оставить на 5 минут.
  2. На оливковом масле обжарить изюм и чернослив. Когда изюм немного разбухнет, добавить орехи, прогреть 1 минуту и высыпать в сковороду готовый кускус. Перемешать и переложить на блюдо.
  3. Полить кускус медом и украсить веточкой свежей мяты.

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