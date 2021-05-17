10 блюд с кускусом, о которых вы могли не догадываться

Это могут быть не только салаты, но и каши, запеканки, и даже голубцы

Блюда с кускусом

Что такое кускус – это альтернатива макаронам, его так же получают из твердой пшеницы. Злоупотреблять им диетологи не рекомендуют, на раз в неделю можно. Это действительно вкусно. 10 неожиданных блюд, в которых можно смело использовать кускус, найдете ниже.

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Кускус с морковью для детей

Фото: instagram.com/yuli__cooks/

Ингредиенты

150 г – кускус

1 шт. – 1 морковь

1 ч. л. – растительное масло

15 г – сливочное масло

орех грецкий, корица – по вкусу

Способ приготовления

Отварить кускус. Морковь натереть на крупной терке и тушить на растительном масле со сливочным маслом до готовности. Добавить в кашу морковь, посыпать орехами и корицей. Украсить медом.

Суп с курицей и кускусом

Фото: instagram.com/domashniaia.kulinaria/

Ингредиенты

2 шт. – окорочок

по 1 шт. – морковь, картофель

кускус – горсть

1 шт. – болгарский перец

Сливочное масло

Зелень, соль, черный перец – по вкусу

Способ приготовления

Куриные окорочка сварить в чуть подсоленной воде. Овощи помыть, очистить и нарезать. Добавить к готовому бульону, сварить. В конце добавить кускус и сливочное масло. Варить 5 минут. Добавить специи по вкусу и зелень.

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Салат с гранатом, кускусом и баклажаном

Фото: instagram.com/prosto_em_doma/

Ингредиенты

150 г – кускуса

200 мл – воды (кипяток)

1 шт. – средний баклажан

зерна половины граната

свежие листья кинзы

горсть кедровых орехов

оливковое масло

соль, перец

половина и цедра лимона

Способ приготовления

На сковороде разогреть оливковое масло. Выложить кедровые орешки, добавить кускус. Обжарить до золотистого цвета. Выложить в кастрюлю, добавить цедру лимона и залить кипятком. Настаивать 7-10 минут. Затем перемешать вилкой. Баклажан нарезать продольно тонкими пластинами (0,5 см), слегка подсолить, подождать, пока пустят сок и промокнуть бумажным полотенцем. Пластины испечь на гриле, либо в духовом шкафу, или обжарить на сковороде с добавлением оливкового масла. разрезать на 3-4 части. Смешать в большой чашке кускус, баклажаны и зерна граната. Добавить кинзу, сок лайма, посолить, поперчить.

Кускус с брынзой и помидорами

Фото: instagram.com/lenazzcooking/

Ингредиенты

Кускус – 100 г

Брынза соленая – 100 г

Помидор – 2 шт.

Красный лук – 20 г

Несколько капель лимонного сока

Сливочное масло

Соль, перец

Способ приготовления

Кускус залить 300 мл кипятка, дать настояться несколько минут. Мелко нарезать лук, посыпать солью и сбрызнуть лимонным соком. Помидор нарезать некрупными кубиками, второй – кружочками. Когда кускус впитает всю воду, добавить сливочное масло. Добавить половину размятой вилкой брынзы, лук и помидоры, перемешать. Украсить кружочками помидора и оставшейся раскрошенной брынзой, щедро посыпав перцем.

Кускус с фаршем

Фото: instagram.com/orelvalia90/

Ингредиенты

300 г – фарша

300 г – кускуса

по 1 шт. – болгарского перца, лук

1 зуб. – чеснок

приправы – по вкусу

Способ приготовления

Лук, чеснок и перец почистить и порезать кубиками, слегка обжарить. добавить фарш, посолить, поперчить. Тушить до готовности фарша. Добавить воды, накрыть крышкой. Как только вода закипит, тушить еще 5 минут. Добавить кускус, перемешать, накрыть крышкой и выключить огонь. Украсить по вкусу.

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Кускус с овощами

Фото: instagram.com/dorado_iz_avocado/

Ингредиенты

200 г – кускус

по 1 шт. – красный лук, баклажан

половина крупного болгарского перца

3 ст. л. – оливкового масла

соль, перец, специи – по вкусу

Способ приготовления

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Лук нарезать полукольцами, болгарский перец – небольшим кубиком, баклажан – брусочками. На среднем огне разогреть сковороду с оливковым маслом, добавить лук и болгарский перец, обжарить 3-4 минуты. Добавить баклажан, перемешать. Добавить специи, накрыть крышкой, готовить 5-7 минут. Кускус запарить, согласно инструкции на упаковке, добавить к овощам, перемешать и дать настояться 5 минут.

Запеканка с кускусом и ягодами

Запеканка с вишней / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

300 г творога

1/2 стакана кускуса

2-3 ст. л. сахара

ванилин

2 яйца

1/3 стакана ягод

сахарная пудра

Способ приготовления

Творог тщательно растереть вилкой вместе с сахаром, ванилином и яичными желтками. Яичные белки взбить в плотную пену в отдельной миске. Кускус залить кипятком, накрыть крышкой и дать постоять в течение 5 минут. Остывший кускус добавить в творог, перемешать. Аккуратно ввести взбитые белки, перемешать силиконовой лопаткой снизу вверх. В конце добавить ягоды. Выложить творожную массу в смазанную маслом форму и запекать при температуре 180 градусов около 30 минут. Перед подачей запеканку остудить, посыпать сахарной пудрой и разрезать на порционные куски.

Ленивые голубцы с кускусом

Ленивые голубцы с кускусом в духовке / Фото: Depositphotos

Ингредиенты на 4 порции

400 г смешанного фарша

400 г белокочанной капусты

100 г кускуса

200 мл молока

100 мл сливок

100 мл томатного соуса, кетчупа или сладкой аджики

2 яйца

пучок зеленого лука

сметана

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

Капусту мелко нашинковать и залить кипятком на 3-4 минуты, после чего жидкость слить. Кускус залить стаканом горячей воды и оставить на 5 минут под крышкой. Мясной фарш смешать с капустой, кускусом, мелко порезанным луком. Добавить яйца, соль и перец по вкусу, тщательно перемешать до получения однородной массы. Из готового фарша сформировать мясные шарики. Выложить в форму для запекания в один слой. В отдельной миске соединить молоко, сливки и томатный соус. Залить полученной смесью голубцы. Накрыть форму фольгой и запекать в разогретой до 180 градусов духовке в течение 20 минут, после чего снять фольгу и готовить еще 15-20 минут. Подать ленивые голубцы со сметаной и свежей зеленью.

Кускус с курицей и овощами в мультиварке

Кускус с курицей и овощами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

350 г кускуса

500 г куриного филе

1 цукини

1 баклажан

1 морковь

1 сладкий перец

1 луковица

Растительное масло

Соль, перец

Способ приготовления

Куриное филе нарезать кубиками. Обжарить, периодически помешивая, в смазанной маслом чаше мультиварки в течение 12 минут в режиме "Жарка". Лук мелко порубить, а остальные овощи нарезать кубиками. Добавить в мультиварку к куриному филе, установить режим "Тушение" и готовить 20 минут. Влить 500 мл воды, выключить программу "Тушение" и на разогреве дождаться закипания. В кипящую воду добавить кускус, перемешать и отключить мультиварку. Оставить на 10 минут для набухания под закрытой крышкой. Перемешать и сразу подавать.

Кускус с орехами и сухофруктами

Кускус с орехами и сухофруктами / Фото: freepik.com

Ингредиенты

200 г кускуса

50 г чернослива или фиников

Горсть изюма

Смесь орехов

Мед

Оливковое масло

Соль

Свежая мята

Способ приготовления

Приготовить кускус, запарив крупу кипятком и посолив. Накрыть миску и оставить на 5 минут. На оливковом масле обжарить изюм и чернослив. Когда изюм немного разбухнет, добавить орехи, прогреть 1 минуту и высыпать в сковороду готовый кускус. Перемешать и переложить на блюдо. Полить кускус медом и украсить веточкой свежей мяты.

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