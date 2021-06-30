10 блюд, где присутствует сочная и нежная говядина

Говядина в красном вине / Фото: Depositphotos
Это мясо для тех, кто его любит, но чтобы было не сильно жирно, как бывает со свининой. Хорошая говядина готовится легко и отлично сочетается с разными овощами. Без нее сложно представить классический харчо или котлету для бургера, эти рецепты тоже есть ниже. К блюдам из говядины можно подать легкие и полезные салаты. А отличные лайфхаки для лета найдете в нашем календаре.
Классический бургер
Бургер – это самый простой фастфуд / Фото: freepik.com
Ингредиенты:
- 250 г – говяжьего фарша
- 1 ч. л. – соли
- молотый черный перец – по вкусу
- 1 шт. – булочка
Для соуса:
- 1 ст. л. – кетчупа
- 2 ст. л. – майонеза
- 1 шт. – корнишон, мелко нарезанный
- ½ шт. – красной луковицы, мелко нарезанной
- 2 ст. л. – свежего нарезанного укропа
- 1 ст. л. – горчицы
Для подачи:
- Огурец, помидор, листья салата, кольца лука
Способ приготовления:
- В фарш добавить соль, перемешать. Накрыть крышкой и оставить при комнатной температуре на 25 минут.
- Для соуса смешать все ингредиенты. Отложить в сторону.
- Разделить фарш на две равные части, высота котлет не должна превышать 2 см.
- Нагреть сковороду с антипригарным покрытием на сильном огне. Жарить котлеты по минуте с каждой стороны или пока они не подрумянятся.
- Подавать бургер с соусом и овощами в поджаренной булке.
Говядина по-азиатски
Говядина по-азиатски / Фото: instagram.com/tatiana.taim/
Ингредиенты:
- 400 г мякоти говядины
- 2 ст. л. соуса терияки или устричного
- по 1/2 ч. л. имбиря, кориандра, соуса чили и соли
- 1 ч. л. меда
- 2 ч. л. крахмала
- 2-3 ст. л. растительного масла
- 2 зубчика чеснока
- Щепотка кунжута
Способ приготовления:
- Для маринада соус, мед, масло и специи смешать до однородности. Мясо нарезать тонкими, длинными полосками, положить в маринад. Перемешать, оставить на 30 минут.
- На хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла обжарить мясо до золотистого цвета.
- Крахмал развести в 1/3 стакана воды, перемешать и добавить к мясу, хорошо перемешать.
- Как только соус начнет густеть, добавить мелко порезанный чеснок, перемешать, убрать с огня.
- При подаче посыпать мясо кунжутом и зеленым луком.
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Салат с говядиной о овощами
Салат с ростбифом и овощами / Фото: Depositphotos
Салат с ростбифом и овощами / Фото: Depositphotos
Ингредиенты:
- Помидоры – 1 шт.
- Оливковое масло – 2 ст. л.
- Салат листовой – 1 пучок
- Лук красный – 1 шт.
- Баклажан – 1 шт.
- Перец болгарский красный – 1 шт.
- Тимьян свежий – 3 веточки
- Петрушка – 1 пучок
- Морская соль – 1 щепотка
- Перец горошком – 1/2 ч. л.
- Говядина – 150 г
Способ приготовления:
- Говяжий стейк (толщина 1-1,5 см) слегка отбейте. Сбрызните оливковым маслом, посыпьте свежим тимьяном, натрите смесью перца и соли и оставьте на 15-20 минут.
- Болгарский перец нарежьте крупной соломкой, баклажан – колечками, половину красного лука – перьями, помидоры – четвертинками.
- Обжарьте стейк на сковороде гриль по 3 минуты с каждой стороны.
- Выложите нарезанные перец, баклажан и красный лук в смазанную оливковым маслом форму и запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 12-15 минут.
- Мелко нашинкуйте петрушку, вторую половину красного лука нарежьте перьями, смешайте в миске с помидорами.
- Говядину нарежьте тонкими ломтиками. Выложите в миску к свежим овощам мясо, затем – печеные овощи.
- Приправьте солью и перцем, перемешайте.
- На тарелку выложите промытые и обсушенные листья салата, а сверху – порцию овощей с мясом.
Венгерский гуляш с говядиной
Венгерский гуляш с капустой / Фото: Depositphotos
Ингредиенты:
- Говядина (мякоть) – 600 г
- Лук – 2 головки
- Чеснок – 5 шт.
- Растительное масло – 4 ст. л.
- Тмин – 1/2 ч. л.
- Майоран сушеный – 1/2 ч. л.
- Паприка – 1 ст. л.
- Соль – по вкусу
- Молотый черный перец – по вкусу
- Помидоры – 3 шт.
- Картофель – 3 шт.
- Болгарский красный перец – 2 шт.
- Капуста белокочанная – 300 г
- Вода – 250-500 мл
Способ приготовления:
- Мясо промойте и обсушите. Нарежьте небольшими кубиками.
- В сковороде разогрейте растительное масло и обжаривайте куски мяса со всех сторон по паре минут до румяной корочки.
- Мясо сложите в кастрюлю или чашу мультиварки. Туда же положите мелко порезанный лук и три измельченных зубчика чеснока. Положите тмин, майоран, паприку, соль, перец и влейте воду.
- Тушить мясо на слабом огне под крышкой около часа. Смотрите, чтобы мясо не подгорало и вода не выкипала. Если вы готовите в мультиварке, то поставьте готовиться блюдо в режиме "Тушение" на 1 час.
- На помидорах сделайте крестообразные надрезы. Залейте томаты кипятком. Через несколько минут воду слейте, а с помидоров снимите кожицу. Нарежьте ломтиками.
- Болгарский перец нарежьте соломкой, капусту тонко нашинкуйте, а картофель нарежьте кубиками.
- Положите в кастрюлю к мясу подготовленные капусту, перец и картофель и тушите еще 25 минут.
- Далее положите помидоры и мелко порезанный оставшийся чеснок. Тушите еще 10 минут.
- Подавайте гуляш с ржаным хлебом или любым гарниром на свой вкус.
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Бифштекс из говядины с вином
Бифштекс с винным соусом / Фото: freepik.com
Ингредиенты:
- 2 куска говяжьей вырезки по 180-200 г
- 2 cт. л. оливкового масла
- 80 г сливочного масла
- 0,5 стакана красного сухого вина
- Черный молотый перец
- 4-6 зубчиков чеснока (очищать их не надо)
- Розмарин и соль по вкусу
Способ приготовления:
- Порционные куски мяса обмыть холодной водой и обсушить. Натереть мясо перцем, травами и солью.
- В сковороде (лучше всего – в чугунной) разогреть оливковое или сливочное масло и на сильном огне обжарить мясо с обеих сторон по 1 минуте.
- Убавить огонь до минимума и жарить с каждой стороны еще 7-8 минут.
- Готовое мясо положить на горячую тарелку.
- Вылить в сковороду, в которой жарилось мясо, вино и выложить неочищенные зубчики чеснока, на сильном огне довести до кипения.
- Хорошо перемешать получившийся соус и залить им мясо. Немного протушить.
Говядина в соке красной смородины
Тушеная говядина со смородиной / Фото: Depositphotos
Ингредиенты:
- 800 г говядины
- 2/3 стакана красной смородины
- 1 ч. л. сахара
- 1/2 ч. л. соли
- Черный молотый перец – по вкусу
- Растительное масло – по вкусу
Способ приготовления:
- Вымытую говядину нарежьте средними кусочками.
- Веточки смородины тщательно промойте, плодоножки и мелкие веточки можно не удалять.
- Ягоды протрите через сито, оставшийся жмых переложите в глубокую тарелку, залейте 100 мл воды и отожмите.
- Мясо обжарьте в течение 7-10 минут, затем добавьте специи, смородиновый сок и сахар.
- После закипания уменьшите огонь, продолжайте тушение под крышкой до полной готовности.
Венский шницель
Венский шницель / Фото: Depositphotos
Венский шницель / Фото: Depositphotos
Ингредиенты:
- Телятина или говядина (задняя часть) – 250 г
- Пшеничная мука – 20 г
- Яйца – 2 шт.
- Подсохшие крошки сдобной булочки – 100 г
Способ приготовления:
- На разделочную доску выложите кусочек телятины и аккуратно отбейте его молоточком до толщины примерно 5 мм. Можно предварительно обернуть мясо пищевой пленкой.
- Посолите и поперчите мясо по вкусу и присыпьте его мукой.
- В небольшой миске взбейте яйца.
- Высыпьте панировочные сухари на разделочную доску или большую тарелку.
- Обваляйте мясо сначала в яичной смеси, затем в панировочных сухарях. Если вы любите более плотную панировку, повторите процедуру еще раз.
- Разогрейте сковороду с большим количеством растительного масла.
- Выложите шницель и обжарьте его до золотистой корочки.
- Готовый шницель выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла.
- Подавать с овощами.
Харчо
Харчо / Фото: ru.depositphotos.com
Харчо / Фото: ru.depositphotos.com
Ингредиенты:
- Говяжья грудинка – 1,2 кг
- Лук репчатый – 600 г
- Рис круглозерный – 100 г
- Чеснок – 50 г
- Томатная паста – 100 г
- Алыча или соус ткемали – 50 г
- Орехи грецкие – 50 г
- Кинза – 50 г
- Базилик – 20 г
- Тимьян, мята – по 5 г
- Кориандр – 1 ч. л.
- Чили перец – 1/2 ч. л.
- Листья пажитника – 1 ч. л.
- Масло оливковое – 100 мл
- Гранат – 1/2 шт.
Способ приготовления:
- Мясо разрезаем на крупные кусочки, с кости не снимаем.
- Лук и чеснок чистим и режем в крошку.
- Рис промываем 3 раза. Лучше брать круглозерный, потому что он лучше разваривается.
- Грецкий орех прокаливаем в духовке при 150 градусов в течение 10 минут, или слегка обжариваем на сковороде. Измельчаем в крошку при помощи ступки или скалки.
- В большой кастрюле на среднем огне на оливковом масле обжариваем лук. Когда он станет мягким и слегка подрумянится, добавляем половину чеснока. Через минуту увеличиваем огонь и кладем мясо. Мясо должно обжариться со всех сторон, до образования корочки.
- Уменьшаем огонь на минимум, добавляем томатную пасту, перемешиваем. Томатная паста должна пассероваться минут десять на малом огне, чтобы ни в коем случае не подгорела.
- Нагреваем 3-3,5 литра воды, заливаем кипяток в общую кастрюлю. Солим.
- Засыпаем рис и варим при слабом кипении 40 минут, периодически помешиваем, чтобы рис не прилипал ко дну.
- Измельчаем зелень и смешиваем пряности.
- Через 40 минут добавляем грецкие орехи и ткемали (или алычу).
- Еще через 10 минут кладем пряности. Досаливаем по вкусу, если это требуется.
- Ждем еще 10 минут – и суп готов.
- Разливаем по тарелкам, добавляем рубленую зелень и зерна граната.
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Говяжий кебаб на гриле
Говяжий люля-кебаб / Фото: Depositphotos
Ингредиенты:
- 1 кг нежирной говядины
- 6-7 луковиц
- Сок 2 лимонов
- Большой пучок свежей зелени: петрушки и укропа
- 2–3 веточки свежего или 1/3 ч. л. сушеного тимьяна
- Соль, свежемолотый черный перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Вымыть и обсушить мясо, очистить от пленок и сухожилий. Крупно нарезать.
- Пропустить говядину через мясорубку с мелкой решеткой. Посолить и поперчить.
- Очистить лук, пропустить через мясорубку или измельчить блендером. Можно натереть на мелкой терке. Добавить в фарш.
- Вымыть и обсушить зелень. Мелко нарезать, предварительно удалив жесткие стебли.
- Добавить в фарш измельченную зелень.
- Отделить листики свежего тимьяна от жестких стеблей, слегка растереть в руках и добавить в фарш.
- Выдавить в мясо лимонный сок. Тщательно вымесить и выбить фарш.
- Обмять порции фарша вокруг шпажек, сформовав колбаски диаметром 3 см.
- Накрыть полиэтиленом, поставить в холодильник на 2 часа, чтобы фарш охладился и кебаб не разваливался при жарке.
- Жарить на умеренно горячих углях 7-10 минут, периодически поворачивая.
Гречневый суп с говядиной
Гречневый суп с мясом / Фото: Depositphotos
Гречневый суп с мясом / Фото: Depositphotos
Ингредиенты:
- Говядина – 300 г (лучше для супа брать мясо на косточке)
- Картофель – 3 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Гречневая крупа – 100 г
- Зелень – по вкусу
- Соль, черный перец – по вкусу
- Лавровый лист – 1 шт.
Способ приготовления:
- Положите мясо в кастрюлю и залейте 2 л холодной воды. Доведите до кипения, снимите пену и варите около 1 часа.
- Выньте мясо из бульона, бульон процедите.
- Очистите овощи, картофель и лук нарежьте кубиками, морковь натрите на крупной терке. Мелко порубите зелень.
- Доведите бульон до кипения, посолите по вкусу и положите картофель.
- После закипания супа добавьте в него промытую гречку, варите около 10 минут.
- Нарежьте мясо кубиками.
- Положите в суп лавровый лист, лук и морковь, а также верните в суп мясо. Варите суп до готовности картофеля и гречки.
- Посолите и поперчите по вкусу, выньте лавровый лист. При подаче посыпьте суп зеленью.
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