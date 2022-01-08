Різдво 2022 – як вийти з посту без шкоди здоров'ю

Хоч Різдвяний піст менш суворий, ніж Великий, виходьте з нього поступово. Але майонезні салати, жарке та алкоголь слід обмежити і тим, хто не постився

Щоб вийти з Різдвяного посту 2022 року без шкоди для здоров'я, не починайте з м'ясних страв та алкоголю / Фото: Колаж: Сьогодні

Якщо ви постилися, то напередодні православного Різдва варто почати сніданок з відвареної риби, яєць або кисломолочки. Чому після посту не можна накидатися на котлети, відбивні, майонезні салати та алкоголь та як правильно повернутися до повсякденного раціону – розповів алерголог, тренер з фітнесу, засновник дієт-центру здорового харчування доктора Куща дієтолог Олександр Кущ .

Олександр Кущ / Фото: пресслужба

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Що важливо врахувати, якщо довго не їли м'ясо

М`ясні продукти, які під час посту людина не вживала, можуть стати так званими провокаторами. Так, жовчно-вивідна система може відчувати стрес через безліч м'яса і м'ясних бульйонів, це викликає різке відділення жовчі.

Нирки теж можуть бути не готові до такого білкового навантаження, в результаті трапляються ниркова та печінкова колька, напади подагри, розлади травлення, порушення роботи кишківника. Тому при проблемах з нирками, печінкою та шлунком різко накидатися на відбивні та котлети небезпечно.

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Якщо прибрати з раціону м'ясо, то рівень соляної кислоти в шлунку, необхідний для переробки тваринного білка, падає. І як тільки після тривалої помірності ми різко повертаємо те ж м'ясо, починаються проблеми зі здоров'ям і новий стрес для організму – від розладу травлення до серйозніших наслідків.

Українські пісні страви на Різдво / Фото: Колаж: Сьогодні

Тварини білки корисні і потрібні нам, вони багаті на залізо, різні нутрієнти. Просто організму після посту потрібно дати час перебудуватись, і зробити це не різко, а плавно. Навіть цілком здорова людина має виходити з посту поступово, щоб не зашкодити здоров'ю.

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Як правильно виходити із поста?

Починайте повертатися до звичного раціону з білкової, але не надто важкої їжі: яєць, риби (тільки не смажте, а варіть чи запікайте), ікри (від будь-якої риби), нежирних кисломолочних продуктів – сиру, кефіру. Цілісне молоко поки краще не пити.

Утримайтеся від солодощів та рафінованих вуглеводів, виходячи з посту або зведіть їх до мінімуму / Фото: Pixabay

Їжте дрібними порціями, спостерігаючи за реакцією організму. У цей період навіть звичні продукти, які ви не виключали з раціону, можуть спричинити алергічну реакцію на фоні повернення білкової тваринної їжі. Наприклад, ті самі фрукти чи ягоди.

М'ясо вводимо потроху, ніяких стейків чи буженини у перші дні – лише запечене чи відварене, і не червоне.

Їжте субпродукти – печінку, домашні паштети з неї, язик, курячі серця – це найкращі поживні продукти для тих, хто виходить із посту. А ось морепродукти поки що під забороною.

Чи можна пити алкоголь одразу після посту?

Утримайтеся від горілки, віскі, коньяку та іншого міцного алкоголю. Алкоголь в організмі перетворюється на етанол, а потім дегідрується на ацетальдегід – це дуже токсична отрута для ослабленої за час посту печінки.

Якщо дуже хочеться випити алкоголь, то пийте вино, яке також слід розбавити водою (без газу). Розбавляти вино слід із пропорції один до двох, пити – невеликими порціями.

Узвар – найкращий напій при виході з посту, він особливо добре допомагає відтоку жовчі / Фото: Depositphotos

Найкраще питво при виході з Різдвяного посту – це чиста вода, трав'яні чаї, відвари, узвар – він особливо добре допомагає відтоку жовчі.

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