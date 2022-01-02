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Новорічне об'їдання – як не звинувачувати себе за з'їдене та налаштуватися на правильне харчування

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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2 січня, 09:00
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У свята перестаньте звинувачувати себе за з'їдене та спробуйте налаштуватися на правильне харчування
У свята перестаньте звинувачувати себе за з'їдене та спробуйте налаштуватися на правильне харчування / Фото: Колаж: Сьогодні

Новорічне різносольне меню, шашлик, ковбаса, салат з майонезом, шампанське, десерти… Не варто звинувачувати себе і давати обіцянку завтра "закрити рот на замок" – адже попереду ще свята . Як не звинувачувати себе за з'їдену їжу і зуміти почати харчуватися раціональніше, розповіла дієтологиня Олеся Добрянська .

Олеся Добрянська
Олеся Добрянська / Фото: пресслужба

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Як відмовитися від шкідливої їжі

Замість того щоб тихо (по доброму) заздрити подрузі, яка їсть торти з еклерами і худенька – подумайте про те, що ви не втрачаєте, а отримуєте, відмовившись від шкідливої їжі. Такі "втрати", як шашлик, чізкейк, пончик, кока-кола, піца разі, піца два... треба ігнорувати. З часом за станом свого здоров'я і енергії, що з'явилася, ви усвідомлюєте, що це не втрати зовсім.

Шашлик, чізкейк, пончик, кока-кола, піца – таких продуктів у раціоні має бути якнайменше
Шашлик, чізкейк, пончик, кока-кола, піца – таких продуктів у раціоні має бути якнайменше / Фото: freepik.com

Подивіться навколо, для багатьох людей їжа стала замінником щастя та одночасно накопичувачем кілограмів та хвороб. І ви реально цьому заздрите? За гарним одягом, макіяжем і навіть тілом іноді стоїть хворий організм з високим холестерином, жировою хворобою печінки, толерантністю до вуглеводів (інсулінорезистентність) та різноманітними дефіцитами через бідність якісного раціону.

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Як налаштуватися на правильне харчування

Взагалі про те, як на здоров'я впливає неякісна їжа, переїдання, надмірна вага, ми знаємо: деякі, на жаль, навіть по собі. Але де взяти сили волі для змін ?

Щоб почати харчуватися правильно, важливо змінити підхід та стратегію, сісти та проаналізувати свій раціон
Щоб почати харчуватися правильно, важливо змінити підхід та стратегію, сісти та проаналізувати свій раціон / Фото: freepik.com

Працюйте з мозком, а не лише тарілкою. Як ви думаєте, можна поправити одну частину, тобто тіло, якщо немає контакту з іншою частиною, тобто мозком, який цим процесом керує?

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В черговий раз намагаючись "зашити рота" або "сісти на дієту", згадайте, чим це закінчилося в попередньому. І справа не в силі волі, правда? Ми просто підходимо до проблеми не з того боку. Необхідно змінити підхід та стратегію, сісти та проаналізувати свій раціон :

  • скільки разів на день їмо
  • як їмо (з телефоном, за столом)
  • що п'ємо
  • які процеси термообробки використовуємо
  • чого немає в раціоні (овочі, каші, бобові тощо). Помилка – виключати швидкі вуглеводи, але не включати рибу, овочі, цільнозернові.

Також контролюйте, чи завжди вдома є овочі , різноманітні каші, оливкова олія до салату; спеції, приправи для покращення смаку тощо.

Коли ми вчимося бачити можливості через зміну якості мислення, ми можемо позбавитися будь-якої шкідливої звички, перестати себе звинувачувати та почати формувати корисну.

Також читайте, "На чому худнути – шкідливі та корисні продукти".

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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