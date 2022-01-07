Переохолодження організму на Різдво – 2022 – що робити, якщо замерз

Вирушаючи на Різдвяну службу або святкування, одягайтеся багатошарово та візьміть із собою термос із чаєм. Якщо замерзли, то важливо швидше зайти до приміщення

Переохолодження організму на Різдво 2022 можна не допустити, а якщо змерз, то потрібно зайти в тепле приміщення / Фото: Колаж: Сьогодні

Переохолодитися і захворіти можна навіть за плюсової температури, тому вирушаючи на Різдвяні святкування , важливо ситно поїсти та правильно одягтися. Як уникнути переохолодження і що робити, якщо перемерз – розбираємося з МОЗ України.

Як зрозуміти, що ти переохолодився?

Часто під час святкувань на вулиці люди вживають спиртне що зовсім неправильно: алкоголь сприяє більш швидкій витраті тепла організмом. До того ж, людина не відразу помічає, що замерзла і вже досить сильно переохолодилася.

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Під час святкувань на вулиці люди вживають спиртне, але алкоголь сприяє швидкій втраті тепла / Фото: unsplash.com

Симптоми переохолодження – це не тільки явний озноб, а також:

сонливий стан

уповільнене, поверхневе дихання

незручна координація

холодна, посиніла шкіра.

Якщо у людини, яка знаходиться на вулиці, нечітка мова, пульс практично не промацується, свідомість сплутана або людина непритомна, то значить ступінь переохолодження сильна: терміново викликайте швидку!

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Що робити, якщо замерз на вулиці?

Не чекайте, коли вас почне бити озноб або шкіра посиніє від холоду, при перших відчуттях переохолодження відразу зайдіть у приміщення. Якщо поблизу немає магазину, під'їзду і т.д., то постарайтеся утеплити голову і шию, захистити їх від вітру.

Якщо промокли ноги чи одяг, то вирушайте додому, потрібно швидше переодягнутися. Вдома, зігріваючись, робіть це поступово, спочатку дайте тілу нагрітися природним шляхом. Потім, якщо є грілка або можливість зробити сухий теплий компрес, починайте прикладати від шиї, потім – груди і пахова зона. Але не на голе тіло, не обпікайтеся!

Пийте на холоді лише теплі безалкогольні солодкі напої, краще чай / Фото: unsplash.com

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Щоб не замерзнути, не стійте без руху, рухайте руками ногами, пальцями ніг, якщо є кого обійняти – обійміть. Пийте на холоді лише теплі безалкогольні солодкі напої, краще чай, їжу їжте білкову.

Чого не можна робити під час обмороження

Якщо змерзли, то не кладіть руки на батарею, не сідайте близько до обігрівача і не лізьте у гарячу ванну (не підставляйте руки під гарячу воду).

Не розтирайте замерзлі руки /ноги/обличчя нічим, особливо снігом. Крім алкоголю на холоді також небезпечне куріння: якщо спиртне "забирає" наше тепло, то куріння сприяє звуженню судин та ще більшому переохолодженню.

Якщо замерзли, то не розтирайте замерзлі руки/ноги/особу нічим, особливо снігом / Фото: unsplash.com

Щоб не замерзнути, одягайтеся тепло, у кілька шарів. Пам'ятайте про шапку, шарф, захищайте руки, не ігноруйте теплі шкарпетки, термобілизну і непромокаюче взуття, якщо доведеться довго перебувати на вулиці.

Раніше ми писали, "Як не замерзнути взимку і що вдягати".