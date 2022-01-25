Чи потрібна Україні обов'язкова вакцинація від ковіду, як в Австрії – думка лікаря Комаровського

Лікар Комаровський відповів, що примусова вакцинація проти коронавірусу в Україні є поганою ідеєю. Оскільки держава не надає якісної медичної допомоги

В Австрії з лютого вводять обов'язкову вакцинацію від коронавірусу всім повнолітнім: виняток лише вагітним і тим, хто має медичні протипоказання. Потрібно чи ні в Україні вводити такі правила і чому – на ці та інші питання популярний педіатр Євген Комаровський відповів в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24".

Тих, хто відмовився від вакцинації в Австрії, штрафуватимуть на суму від 600 до 3500 євро / Фото: freepik.com

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Тих, хто відмовився від вакцинації в Австрії штрафуватимуть на суму від 600 до 3500 євро. Спочатку людей запросять, потім буде лист нагадування, і у разі невиконання – лист із сумою штрафу та виклик на примусову вакцинації. Австрія поки що єдина країна в Європі, яка пішла на такі заходи через низький рівень вакцинації в країні.

В Україні категорично не можна вводити примусову вакцинацію, – каже кандидат медичних наук, – це буде ще один привід для поділу. І держава може вимагати від людей виконання таких заходів, лише якщо держава забезпечує якісну безоплатну медичну допомогу. А якщо людина все одно лікується за власний кошт, то і вакцинація – особистий вибір кожного.

Євген Комаровський підкреслив, що якби він був канцлером Австрії, то теж наполягав би на обов'язковій вакцинації населення. Але в Україні спершу давайте реформуємо медицину, забезпечимо медичною допомогою, потім вимагатимемо обов'язкову вакцинацію.

Все б вирішила страхова медицина, каже доктор Комаровський, і з вакцинацією в тому числі. Якщо є медстраховка, ваш страховий внесок припустимо, умовно становить 50 доларів, ви хочете щепитися, прийшли, прищепилися. А якщо ні – то страхова компанія підвищила б вам ціну на те ж щеплення, що-що, а рахувати свої гроші люди вміють.

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