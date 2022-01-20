Якою вакциною робити бустер і чи треба, якщо тільки перехворів на ковід – відповідь лікаря Комаровського

Євген Комаровський пояснив, що бустерна доза вакцини захистить від тяжкого перебігу ковіду як самого щепленого, так ще допоможе менше поширювати вірус

Вакцинуватися чи ні бустерною дозою, якщо недавно перехворів на коронавірус і чи зможе бустер захистити від "Омікрону" та інших штамів ковіду? На ці та інші питання популярний педіатр Євген Комаровський відповів в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24".

Бустерна доза вакцини багаторазово підвищує ваші шанси на легкий перебіг ковіда у разі захворювання на нього / Фото: unsplash.com

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Бустерна доза вакцини проти коронавірусу в кілька разів підвищує ваші шанси на легкий перебіг ковіду у разі захворювання на нього. Бустер захищає від будь-якого штаму, того ж "Омікрону", який вже достатньо досліджено, минуло вже понад місяць, наголошує кандидат медичних наук.

Також бустерна доза зменшує ризики того, що людина стане розповсюджувачем вірусу для інших, а не тільки захищає її саму, – каже Євген Комаровський, – Тому якщо вже минуло більше 5-6 місяців після другої дози вакцинації, то ви можете отримати бустер – йдіть і робіть щеплення.

Для бустерної дози, як зазначає лікар Комаровський, застосовуються виключно НРМК-вакцини. "Пфайзер" або "Модерна" . Якщо ж людина тільки перехворіла на коронавріус і тест це підтвердив, то їй не варто відразу ж робити бустерну дозу.

Швидше за все, треба буде повернутися до цього питання через пів року після одужання, – каже Євген Комаровський, – Але до цього моменту знову може все змінитися, можливо з'являться інші рекомендації. Візьміть той самий штам "Омікрон", ще місяць тому про нього практично нічого не знали.

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