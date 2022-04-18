COVID-сертифікат за кордоном – скільки можна користуватися та які зміни у "Дії"

Терміни дії українських ковід-сертифікатів рахуються від дати щеплення, і в кожній європейській країні вони можуть бути різними. Як дізнатися подробиці – у статті

Український COVID-сертифікат є дійсним і за кордоном, уточнюйте дані на сайті МЗС тієї країни, де ви знаходитесь / Фото: moz.gov.ua

Багато українців, які виїхали через війну з Росією за кордон, не знають, як довго дійсні наші ковід-сертифікати, чи потрібно робити нові та що за зміни знову з'явилися у додатку "Дія" – на ці та інші питання відповіли в МОЗ України.

Нещодавно МОЗ разом із Мінцифрою та НСЗУ змінили терміни відображення COVID-сертифікатів у "Дії". Але зміна терміну відображення сертифіката в програмі не впливає на термін дії документа. Зміна терміну відображення COVID-сертифікатів у "Дії" впливає лише на те, скільки часу сертифікат відображатиметься у програмі.

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Зміна терміну відображення ковід-сертифікату в додатку ніяк не впливає на термін дії самого документу / Фото: moz.gov.ua

Інше запитання, що часто ставиться – скільки ж часу можна користуватись українським COVID-сертифікатом за кордоном? Це залежить від правил кожної країни-члена Довірчої мережі COVID-сертифікатів. Терміни дії сертифіката рахуються від дати щеплення.

Зміна терміну відображення COVID-сертифікатів у "Дії" впливає лише на те, скільки часу сертифікат відображатиметься у програмі / Фото: moz.gov.ua

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Переважно терміни такі:

1-а доза – 30 днів

2-а доза – 270 днів

3-я (бустерна) доза – 270 днів.

Однак терміни можуть бути і довші, і коротші. МОЗ рекомендує уточнювати дані на сайті МЗС потрібної країни або за допомогою сервісу reopen.europa.eu.

Щеплення від COVID-19, якщо ви не отримували вакцину взагалі або настав термін робити бустерну дозу краще зробити відповідно до рекомендацій лікарів тієї країни, де ви знаходитесь / Фото: moz.gov.ua

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Відомство радить зробити чергове щеплення від COVID-19, якщо ви не отримували вакцину жодного разу або настав термін робити бустерну дозу відповідно до рекомендацій лікарів тієї країни, де ви перебуваєте. І одержати вже там підтверджуючий документ. Бережіть себе та пам'ятайте, що вакцинація COVID-19 зменшує ризик важкого перебігу хвороби.

Також ми раніше писали про інфекції під час війни – 7 випадків, коли терміново потрібна медична допомога.

Не менш важливе питання – Як знайти ліки за кордоном в аптеках і чим замінити препарат, коли потрібний рецепт.